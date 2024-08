¿Cómo volver a la rutina de las oposiciones tras el verano?

Aunque estamos en agosto y es posible que hayas decidido hacer un parón en tu preparación de las oposiciones, posiblemente ya te estés planteando cómo volver a la rutina.

Tras unas semanas de descanso no es fácil volver a coger el hábito de los apuntes y centrarnos, en el mejor de los casos, única y exclusivamente en los libros y las futuras pruebas.

Si te preocupa no ser capaz de volver a la rutina, no te preocupes, porque te dejamos unos consejos que te ayudarán a conseguirlo. Y, además, recuerda que, en pleno verano, lo mejor que has podido hacer en descansar unos días para volver con más fuerza a hincar los codos.

Una joven estudiando. / Canva

¿Cómo volver a la rutina del estudio?

Como es lógico, la vuelta a la rutina después de unas vacaciones es lo que menos nos gusta. Y, lo mejor, es hacerlo poco a poco. Para ello, pon en práctica estos consejos: