Este será el primer puente para los estudiantes de Canarias según el calendario escolar

El inicio del curso está a la vuelta de la esquina en Canarias y en nada llegará el momento en que miles de familias dejen de nuevo a sus hijos e hijas en las aulas de Canarias. Según el calendario escolar del Archipiélago, la temida vuelta al cole se producirá a partir del próximo 9 de septiembre, cuando se incorporarán a los centros educativos los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.

A partir de entonces y de manera escalonada irán volviendo a las clases los alumnos y alumnas del resto de etapas regladas de la Comunidad Autónoma, siendo los últimos los matriculados en cursos de acceso a ciclos formativos de grado medio o de preparación para las pruebas de acceso, además de los estudiantes de That's English y enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

Vacaciones y puentes

Arrancará así el primer cuatrimestre del curso escolar 2024/25 hasta que llegue el primero de los períodos de vacaciones, en este caso correspondientes de las fiestas navideñas y que tendrán lugar a partir del lunes 23 de septiembre.

Será el descanso más largo de cuantos esperan a los estudiantes durante este curso escolar, ya que el calendario laboral no ha sido benévolo en cuanto a los puentes.

De hecho, habrá que esperar hasta noviembre para disfrutar de uno de ellos. Y es que el primer festivo del cuatrimestre que está a punto de arrancar, el 12 de octubre, cae en sábado, así que no será hasta el viernes, 1 de noviembre, cuando alumnos y docentes tengan su primer puente.

Calendario escolar de Canarias para el curso 2024/25 / El Día

Festivos

Durante el curso escolar serán seis los festivos regionales en los que no habrá jornada lectiva a los que hay que sumar uno más por isla, así como los que establezcan los municipios o los propios centros educativos dentro del margen que les da la Consejería regional de Educación.

En cuanto a los festivos regionales, no habrá clase el 1 de noviembre, los días 6 y 9 de diciembre y el 1 y el 30 de mayo. En el caso de diciembre, el 8 de diciembre festivo nacional cae en domingo pero desde la Administración educativa abogan por incluir el 9 de mayo como Día del Enseñante y del Estudiante como argumento para no declararlo no festivo.