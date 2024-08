Televisión Canaria celebra sus 25 años de emisión con el cupón de la ONCE

Con motivo del 25 aniversario de la Televisión Autonómica de Canarias, la ONCE ha presentado este miércoles los cinco millones de cupones que pondrá en circulación con la imagen de la televisión. En el acto de presentación de este cupón diario han participado el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en el archipiélago, Miguel Ángel Déniz, y la administradora general del ente público Radio Televisión Canaria, María Méndez, según ha informado la entidad social en un comunicado.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros cada uno a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios con el mismo valor a las cuatro últimas.

Asimismo, 9.000 premios de 25 euros en el caso de las tres últimas o tres primeras cifras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), así como el reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización en todo el país.

El 21 de agosto de 1999

Tal día como este 21 de agosto, pero en 1999, comienza a emitir la Televisión Autonómica de Canarias, con la retransmisión de un partido que enfrentó a la Unión Deportiva Las Palmas y al Club Deportivo Tenerife.

En mayo del año 2000 se inauguran los nuevos centros de producción de Televisión Canaria en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, para sumarse en 2001 el ente público a la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

Cupón en homenaje a RTVC. / E. D.

El 15 de octubre de 2001 la cadena pasó a denominarse Televisión Canaria y el 30 de mayo de 2002, lanza el servicio de teletexto y crea su primera página web que recoge información corporativa, de programación y noticias del canal.

Información y ocio

La programación de Televisión Canaria se centra en la información, el entretenimiento y la cultura, con una importante presencia de programas realizados en Canarias, según el comunicado remitido por la ONCE.

La ONCE, que en 2023 celebró su 85º aniversario, es una organización de espíritu joven, abierta a la cambiante realidad social, diversa y siempre dinámica, que renueva cada año su vocación de servicio hacia las personas ciegas o con otra discapacidad para mejorar su autonomía personal y su calidad de vida.

En estas ya ocho décadas ha creado un modelo de prestación social único en el mundo. En 1988 impulsó la Fundación ONCE y en 2014 aunó sus iniciativas socio-empresariales bajo la marca Ilunion. Desde 2018, ONCE, Fundación ONCE e Ilunion se identifican conjuntamente bajo el sello Grupo Social ONCE.

Comprometidos con la difusión del legado de Canarias, el pasado 19 de agosto, el Cardón canario protagoniza el cupón de la ONCE, dentro de la serie Abraza tu árbol, en la que cinco millones de cupones difundieron la imagen de este ejemplar.

En la presentación del cupón dedicado al cardón canario se difundió también las características de esta planta que se puede encontrar en casi todas las islas del archipiélago a bajas altitudes.

Cardón canario

Su nombre científico es Euphorbia canariensis y su aspecto es similar al de cactus. Crece en laderas secas, campos de lava, riscos, etc. Sus tallos son columnares, de 2 a 3 metros de altura, carnosos, de color verde. Es una planta perenne, que puede vivir más de 100 años. Sus flores son hileras de glóbulos verde-rojizas que surgen a lo largo de sus aristas, y su época de floración es en primavera-verano.