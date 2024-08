Verano en la biblioteca: muchos chicharreros optan por pasar agosto entre libros en el TEA

Elsa y Noah son dos hermanos de diez y siete años, respectivamente, que han madrugado para disfrutar de una jornada de lectura en Tenerife Espacio de las Artes (TEA). Durante los meses de vacaciones es habitual pasar tiempo en la playa o realizar otras actividades al aire libre más veraniegas. Sin embargo, para muchos chicharreros como Elsa y Noah siempre hay un momento en el día para dedicar a una buena trama.

De la mano de su madre, Gisela Burunat, acuden con frecuencia a la Biblioteca Municipal Central para «devorar libros». Cómics, aventuras, misterio o fábulas, cualquier ejemplar es bueno para pasar las mañanas de verano descubriendo historias nuevas. No solo ojean las primeras páginas en las instalaciones del TEA, también aprovechan el préstamo de libros para leer un cuento antes de dormir o para llevarlos con ellos a sus viajes, por ejemplo, al que harán la próxima semana a La Gomera.

Su madre confiesa que al principio era ella quien tuvo la iniciativa, pero ahora es Elsa, su hija mayor, la que demanda visitar con frecuencia la biblioteca. «Ella está en edad de devorar todo lo que cae en sus manos. Yo, muchas veces, también me engancho con ellos y me enfado si leen sin mí porque pierdo el hilo», señala Burunat. La pasión de la progenitora por la lectura es tal que incluso ha sacado un libro infantil inspirado en sus hijos. Detalla que a ella siempre le ha gustado leer una buena historia y que la niña parece compartir ese pasatiempo. «A veces hasta se aísla demasiado», revela.

Elsa empezó a leer relativamente tarde, con ocho años. El objetivo de su educación era que cogiera su propio ritmo, sin sentirse obligada. Su madre cree que fue ese el motivo por el que ahora es «una lectora tan voraz». Su hermano, Noah, aún no lee con esa soltura, por lo que muchas veces escucha la narración de la mayor. «En casa todos estamos enganchados y consideramos que es una estupenda manera de que ellos aprendan a leer y a cómo escribir de manera correcta», sostiene. Burunat apunta que le parece una actividad «excepcional» para huir de las pantallas y desarrollar su imaginación y creatividad desde edades muy tempranas. Aunque con menor frecuencia, la familia también acude durante el curso escolar.

Desde muy pequeños, hicieron de las actividades del TEA parte de su rutina. Madre e hijos solían acudir, sobre todo, a Bebecuentos y Cuentos en Familia, dos de las iniciativas con más éxito del espacio santacrucero. La auxiliar de Dirección del centro, Elsa González, relata que la mayoría de días la afluencia para los Bebecuentos es tal que se ven «desbordados». Para las sesiones más próximas hay una lista de reservas, en la que familias con niños de hasta tres años esperan poder disfrutar del proyecto.

Cuentitos de agua, con el narrador oral Fidel Galbán, es una de las actividades gratuitas para bebés de seis a 36 meses que tendrá lugar el próximo jueves, 22 de agosto, y ya hay gente en espera. Los niños de tres años en adelante pueden acudir también a otras propuestas para fomentar la lectura como Cantando historias, una iniciativa para toda la familia en la que participa este miércoles el guitarrista Levis Aliaga. Este tipo de actividades se desarrolla todo el año, pero en verano adelanta su horario media hora, de 17:30 a 17:00. González explica que durante el invierno se celebran más tarde para evitar coincidir con las extraescolares. «Se ha notado un bajón general en las instalaciones desde el día 15, aunque las actividades siguen llenándose como siempre», revela.

Actividades variadas

El resto de los presentes acude más bien «por obligación». El trabajo, la ausencia de vacaciones o la cercanía a unas oposiciones son algunos de los factores que hacen que, a las 10 de la mañana de un lunes, buena parte de las cerca de 400 sillas del TEA estén ocupadas. Uno de los que no lidia con el calor mañanero en la playa, sino debajo del aire acondicionado del espacio es Abel Martínez. El joven acude a la biblioteca para teletrabajar. Se dedica al Marketing, una ocupación que le ha permitido mudarse a Tenerife desde Murcia hace poco más de seis meses. Aquí vive en la zona cercana al Mercado Municipal de Nuestra Señora de África.

Por cambiar de aires y salir de la monotonía que siente en su casa, acude al Tenerife Espacio de Las Artes tres o cuatro veces a la semana y cumple con su jornada laboral. En las mesas del espacio cultural ha conocido a gente en su misma situación, aunque resalta que la mayoría está por estudios. «El coworking es muy caro por lo que, en realidad, no me queda más opción que esta», subraya.

Su principal queja es que las instalaciones no dan pie a trabajar porque no hay áreas en las que se pueda hablar sin molestar al resto de usuarios. Tampoco son suficientes los enchufes, según expresa Martínez. «Muchas veces alegan que no quieren que haya gente viendo películas y demás, pero lo cierto es que muchas personas lo necesitan para trabajar en remoto», añade el experto en Marketing.

Entre los que prefieren silencio se encuentra Victor González, un joven chicharrero en la recta final de uno de los mayores esfuerzos de su vida: las oposiciones para funcionario de justicia. El 28 de septiembre demostrará todo lo estudiado en la prueba. Mientras, renuncia al verano y pasa buena parte de las mañanas y las tardes entre las paredes del TEA. «Para ser sincero, he tenido el tiempo justo para otras actividades veraniegas, más bien poco», asegura.

Otros tiran de hemeroteca

Un grupo consolidado de usuarios acude religiosamente al espacio ubicado en la entrada del recinto y destinado a la Hemeroteca. Allí, con las principales cabeceras, se enteran de las últimas noticias locales, regionales, nacionales e internacionales.

Por este motivo, para estar al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor, Jorge Millán pasa buena parte de su tiempo libre en la Biblioteca Municipal. No suele frecuentar otras zonas dentro del espacio, ni utiliza otros servicios como el préstamo de libro, pero sí suele sentarse a leer el periódico. En esta ocasión, se trataba de EL DÍA. «Hoy estoy solo, pero muchos días vengo con cinco o seis amigos más», afirma. Todos se reúnen en las mesas con vistas al Barranco de Santos y a la mítica calle La Noria. «Suelo venir tanto en verano como en invierno y a veces estoy todo el día porque es una forma de entretenerme y además ayuda a cuidar la mente», destaca.

Millán nació a más de 6.000 kilómetros de la Isla, en una tierra familiar para muchos canarios. Es originario de Cali, en Colombia, aunque ahora reside en los aledaños del complejo. Le apasiona la actualidad y es uno de los que acude al espacio «por pleno gusto».

La biblioteca abre de ocho de la mañana a siete de la tarde y, como sala de estudio, de seis de la mañana hasta las once de la noche. Quienes trabajan ahí expresan que hay muchas personas con las que terminan por familiarizarse porque pasan mucho tiempo allí.

Algo similar ocurre en la planta baja, en el área infantil. La sala abre de tres a ocho de la tarde en invierno, pero ahora se puede acudir también por las mañanas. «Aquí vienen niños de todas las edades, sobre todo, en julio y agosto», asevera la trabajadora Elsa González. Los pequeños suelen optar por las novedades, pero también van mucho a ojear y se demoran más. Los grandes tienen las ideas más claras y escogen cómics de Los Futbolísimos o -con los más clásicos- de Astérix y Obélix.

Oferta cultural

Además de las actividades de fomento a la lectura para niños, el espacio también trabaja con personas mayores de 60 años, con la propuesta Teatro para la Salud. Durante este año, una vez al mes, los abuelos chicharreros realizan ejercicios junto al narrador, actor y titiritero Alfredo Muzaber basados en la formación actoral y la creación de personajes, para que los participantes se liberen de tensiones e inhibiciones y que les sirva de herramienta en su día a día.

En su interior, el TEA reúne múltiples iniciativas de diferente índole. Por ejemplo, las presentaciones de libros editados en el año en curso o en el anterior, los talleres artísticos y de creación de un libro artista.

Uno de los talleres más curiosos es el de lactancia, impartido por profesionales sanitarios responsables del área de salud materno-infantil del Centro de Salud de Añaza. El objetivo de cada sesión es proporcionar una atención integral a las familias y resolver consultas de las madres que desean lactar y han encontrado dificultades en el proceso.

El Distrito Joven del Ayuntamiento de Santa Cruz y el Centro de Información Juvenil del Cabildo de Tenerife (CIJ) celebran varias actividades en sus instalaciones. A la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) también se le cede un espacio los viernes.

El Fondo Antiguo Canario de la Biblioteca Municipal Central recuerda estos meses el antiguo Balneario de Santa Cruz, con una de las cuatro exposiciones que realiza durante el año y que se sitúa en la entrada del edificio. Desde mayo y hasta octubre, la muestra Balneario de Santa Cruz. A 500 metros de la playa recoge una selección de documentos relacionados con el antiguo espacio de baño. Destaca especialmente su vertiente social y deportiva en un periodo que va desde 1928 -año en el que se propone su construcción- hasta 1992, fecha en la que cierran sus instalaciones.