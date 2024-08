La casilla ‘no binario’ en los formularios de Canarias: inclusión frente a privacidad

Desde 2021 es obligatorio que los formularios del Gobierno de Canarias incluyan la identidad de persona no binaria como tercera casilla añadida a las de hombre y mujer. La conocida como la Ley Trans, aprobada por unanimidad el 26 de marzo de 2021, lo especifica en su artículo 7 con la finalidad de asegurar que en los expedientes y procedimientos administrativos las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género sentida, de cara a reconocer el derecho a la autodefinición o la libre determinación de la identidad y expresión de género. Y, en el texto, define a las personas no binarias como aquellas "cuya identidad o expresión de género se ubica fuera de los conceptos tradicionales de hombre-mujer o masculino-femenino, o fluctúa entre ellos".

Sin embargo, para la Agencia Española de Protección de Datos esta obligación afecta a la intimidad o la privacidad de las personas. El regulador sancionó en marzo de este año al Gobierno de Canarias porque estima que no es necesario recoger esa información para la finalidad requerida, y además obliga a manifestar creencias personales e íntimas. Por ello, considera que se vulnera la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en lo relativo al principio de minimización y la prohibición del tratamiento de datos especialmente protegidos o sensibles.

"La introducción del término no binario en el formulario, cuando no es necesario, puede ser incluso contraproducente porque obligaría a personas que no se sienten hombre o mujer a declarar sobre su identidad de género que no es la finalidad perseguida por la norma, lo cual podría implicar riesgos para las personas físicas, derivados del tratamiento de dicho dato, como por ejemplo riesgos de discriminación", detalló la AEPD. A su vez, defiende la identificación de hombre/mujer con fines estadísticos y se ampara en la normativa para ello, pero matiza que esta finalidad no puede ser compartida cuando se añade la tercera casilla.

La sanción, que se limita a un apercibimiento sin multa económica, se produjo a raíz de una reclamación de una persona contra la entonces Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, porque mientras rellenaba un formulario de Conciliación previa en conflictos laborales vio la tercera casilla y consideraba que la entidad no tenía legitimidad para recabar unos datos relativos a su orientación sexual. La AEPD ordenó al Gobierno regional eludir en sus formularios la respuesta/opción no binario dentro de la variable sexo/genero.

Mantener la tercera casilla

Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha decidido mantener la tercera casilla en sus formularios, tras obtener el respaldo unánime por parte de los secretarios generales de todas las consejerías del Ejecutivo regional, según ha explicado el director general de Diversidad: Celso Mendoza.

"Atendiendo a la realidad que tenemos en Canarias con la Ley Trans, no se podría eliminar", agrega Mendoza. "Se trata de una ley aprobada por unanimidad en 2021 y que nació del tercer sector. Es la más avanzada del Estado y ha convertido a Canarias en pionera al convertir en obligación, no en recomendación, la disposición de la tercera casilla", ha reivindicado el director general.

En la Audiencia Nacional

"Aunque la sanción sea leve o de apercibimiento y parecía que no iba a tener efectos, en la práctica está teniendo efectos políticos que podría generar que en otras comunidades se prefiera no incluir la casilla de género no binario", ha explicado el secretario de la asociación Diversas, Sergio Siverio. En este sentido, recuerda que en una respuesta a una pregunta en el Senado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "dijo que no iba a reconocer en el ámbito registral a las personas no binarias porque la AEPD consideraba que era una vulneración a la intimidad".

A raíz de la sanción de la AEPD, la asociación LGTBI Diversas decidió recurrir ante la Audiencia Nacional contra la prohibición de contar con la casilla de personas no binarias. Para ello, ha lanzado una campaña de captación de fondos que contribuya a sufragar el litigio, lamentando al mismo tiempo que no sea el Gobierno de Canarias quien haya acudido a la via legal para respaldar su decisión de mantenerla.

Para Siverio, la resolución de la AEPD "comete errores flagrantes", como por ejemplo "una posible vulneración del derecho a la intimidad cuando las personas expresan su género como no binarias y, sin embargo, no observa esa discriminación si las personas se identifican de acuerdo a su sexo biológico".

Además, eliminar esa tercera casilla de todos los formularios "implicaría que una mujer trans tenga que identificarse con el sexo masculino y un hombre trans, con el sexo femenino, a pesar de que no se identifique con su sexo" y esto "supone una vulneración flagrante de nuestro marco constitucional porque se obliga a las personas a identificarse con un sexo que no se corresponde con su género".

En este sentido, Siverio considera que prevalece el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la libre determinación de la identidad de género ante la vulneración la normativa en materia de protección de datos de carácter personal esgrimida por la AEPD.

"El hecho de que la persona pueda expresar libremente que es hombre, mujer o persona no binaria no puede suponer la vulneración del derecho a la intimidad de nadie. y las administraciones públicas tienen la obligación de respetarlo. Lo que no puede hacer es dar a conocer esos datos a terceros. Pero se entiende que la administración pública va a tratar los datos de las personas a las que se dirige de acuerdo con la legalidad vigente", agrega.