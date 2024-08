La ULL escala 200 puestos en el ranking mundial de universidades y logra la mejor calificación de su historia

La Universidad de La Laguna ha escalado más puestos que nunca en el prestigioso ránking de Shangai, que evalúa varios criterios de calidad de 1.000 universidades de todo el mundo. La institución tinerfeña ha conseguido, por primera vez, situarse entre las 501 y 600 mejores universidades del planeta, lo que supone el mejor resultado de la historia de la universidad desde que este ranking empezó a elaborarse, hace ahora 22 años.

"Es un resultado muy satisfactorio y que viene a respaldar el esfuerzo que se está haciendo por elevar el nivel de la investigación", asegura Antonio Aparicio, vicerrector de investigación de la ULL. Según el propio Ranking Académico de Universidades del Mundo de 2024 (ARWU, por sus siglas en inglés) –que toma datos del cierre de 2023– la universidad canaria se sitúa también entre las posiciones 11 y 16 del ranking nacional. Un puesto que comparte con la Universidad de Murcia, la Universidad de Navarra, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Zaragoza. Además, este hito lo consolida como el mejor centro de educación superior de Canarias.

La ULL destaca principalmente en sus estudios e investigaciones en Física. Una circunstancia que se sustenta en la alianza que la ULL ha fraguado con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) desde hace años. A través de este convenio, los investigadores de la universidad lagunera pueden trabajar en las líneas de trabajo del IAC, mientras que los del IAC incluyen en sus publicaciones su afiliación a la ULL. Además, se admite a los investigadores de astrofísica de la ULL como miembros de pleno derecho del IAC y a los del IAC como docentes en la ULL, y se les permite dirigir o participar en proyectos solicitados por una u otra entidad. A cambio, la universidad lagunera incluye entre dos y cuatro plazas de astrofísica en su oferta de plazas postdoctorales y permite a los investigadores predoctorales colaborar en tareas docentes.

El esfuerzo en investigación conjunto del IAC y la ULL no solo ha logrado que el área de Física se mantenga como la más prestigiosa de Canarias, sino que también le ha permitido batir su propio récord. Este año, el área de investigación ha conseguido escalar posiciones, ya que se encontraba en la horquilla de 201 a 300 y en estos momentos se sitúa en la de 151-200.

Ingenieros de IACTec, del IAC / IACTEC

Pero no ha sido la única área en la que ha habido una mejora notable. Que la Universidad haya podido escalar 200 puestos (desde el rango 701-800 que llevaba ostentando tres años), tiene también relación con un importante progreso del área de Ecología, que en esta edición se sitúa entre los 301 y 400 mejores departamentos del mundo. Así como la consolidación del área de Turismo, que se mantiene entre los 201 y 300 mejores puestos.

El doble de alumnos de posgrado

En el último año también ha sido fundamental el aumento de la matriculación de nuevos alumnos, que han pasado de ser 19.369 a 20.142. Es decir, un 4% más. Y aunque este incremento en el número de alumnos se ha observado tanto en los matriculados en Grados como en los de posgrado, los que empiezan a cursar máster o doctorado son los que han experimentado un avance mayor.

Los alumnos de posgrado –que son los que empiezan a hacer investigación– se han duplicado, pasando de 1.320 a 2.563 en un año. En paralelo también se ha incrementado tanto el número como la tasa de alumnos internacionales que cursan algún posgrado. Los extranjeros pasan de representar el 5% del estudiantado (con 66 matriculados) a representar el 7,8% (199). Esto supone, en cifras absolutas, que la ULL ha triplicado la captación de investigadores internacionales.

El rector, Francisco García pone un birrete a un alumno en la ceremonia de nuevos doctores de la ULL / María Pisaca

"Está aumentando considerablemente la cantidad de investigadores e investigadoras de la ULL que están implicados en investigación de rango internacional en todas las ramas de conocimiento", sentencia Aparicio, que recuerda que esto también se refleja "en el éxito que hemos obtenido en la captación de fondos del Plan Estatal de Investigación", en el que la universidad lagunera ha conseguido casi triplicar los resultados de la pasada edición.

Seis indicadores de evaluación

Para evaluar las universidades, ARWU utiliza seis indicadores objetivos para clasificar a las universidades del mundo, incluyendo el número de ex alumnos y personal que han ganado premios Nobel y medallas Fields, el número de investigadores altamente citados seleccionados por Clarivate, el número de artículos publicados en revistas más prestigiosas del mundo, el número de artículos indexados en Web of Science y el rendimiento per cápita de una universidad. Cada año, ARWU clasifica a más de 2500 universidades y publica las 1000 mejores.

Entre estos indicadores de alto impacto, la ULL destaca, en la cantidad de publicaciones en las prestigiosas revistas Nature y Science, en el que ocupa el puesto 267 a nivel mundial y cuarto de España. Como recuerda Aparicio, desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia se está haciendo una apuesta importante por incrementar las plantillas de personal cualificado de apoyo técnico a la investigación, en el SEGAI, en la Oficina de Transferencia del Conocimiento y en la de Proyectos Europeos. "Y eso se nota", indica.

Para el vicerrector, la investigación en la ULL aún tiene "mucho margen de mejora", pero recuerda que esta mejora en el ránking es el resultado "de un trabajo que dura ya varios años" y a los equipos de investigación de la ULL. "Son los y las investigadoras quienes consiguen los resultados", indica.