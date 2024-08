Indignación entre opositores a docentes por la modificación de las listas

El pasado 12 de agosto creció la indignación entre una parte de los opositores que aprobaron la primera fase del proceso extraordinario de estabilización del personal docente interino celebrado en junio y, aunque no obtuvieron plaza ni cuentan con mucha experiencia, albergaban la esperanza de subir puestos en las listas de empleo. Pero tras finalizar el procedimiento y conocer sus notas, el Boletín Oficial de Canarias publicó unas modificaciones en las listas que les condena a permanecer en la parte más baja, con escasas posibilidades de ser llamados para el próximo curso y poder adquirir méritos.

Las personas afectadas incluso han creado una recogida de firmas en Change.org, con casi de 250 hasta el momento de esta publicación, que piden la anulación de los cambios en los criterios de ordenación y actualización de las listas de empleo de profesorado interino, recogidos en la orden de 9 de agosto de 2021 de la Consejería de Educación, y que fueron aprobados con el consenso de los sindicatos del sector.

Desde 2021, las listas se configuran en tres bloques en función de la experiencia. El primero está integrado por docentes con una antigüedad igual o superior a 5 años en centros públicos de Canarias en la especialidad correspondiente, el segundo por quienes han trabajado, pero no llegan a los cinco años y, el último, por los que carecen de experiencia y se han presentado a un proceso selectivo.

Las personas con cinco años de experiencia que aprobaran unas oposiciones y no obtenían plaza, avanzaban un 50% en la posición en la que se encuentran en el bloque uno. Además de por la experiencia, en el bloque dos se promocionaba en función de la mejor calificación de los tres últimos procesos selectivos de su especialidad, aunque también era posible entrar si se superaba la prueba, pero no se obtenía plaza. Y el bloque tres se ordenaba en función del nivel de afinidad de su titulación y las notas obtenidas en la última convocatoria.

Con las modificaciones, la promoción en el bloque uno se reduce del 50 al 25% y, en el bloque 2, la calificación de la fase de oposición aprobada en los procesos de estabilización se valora con la mitad de puntos que la de los procesos ordinarios. Lo que suscitado el recelo entre los opositores que han logrado aprobar, es que quienes esperaban poder subir del bloque 3 al 2 ahora ven truncadas sus expectativas, pues quedan por detrás de personas que ni siquiera se presentaron a la prueba.

Es el caso de Lucía (nombre ficticio porque prefiere preservar su identidad), una de las aspirantes que se considera perjudicada por esa modificación. Hace tres años que está en las listas de empleo, ya se había presentado a una convocatoria anteriormente, aunque sin más pretensión que conocer el procedimiento. Cuando tuvo conocimiento de la convocatoria, publicada en noviembre de 2022, decidió embarcarse de lleno en el sacrificado camino de opositar.

Lucía cuenta que dejó su trabajo y la vivienda en la que habitaba para dedicarse de lleno a la preparación en su especialidad en Secundaria. Consiguió aprobar, aunque sin méritos, no consiguió plaza. Aun así, mantenía la esperanza de subir en las listas y empezar a adquirir méritos con alguna sustitución o jubilación. "Nos han modificado una orden por la que se establece la ordenación de las listas, dejándonos anclados en los diferentes bloques y sin posibilidad de adquirir un mejor posicionamiento a los que hemos aprobado la oposición", lamenta.

Un "castigo" a los aprobados

A su juicio, se trata de "un hecho inaudito" por parte de la Consejería y de los sindicatos, con quienes se muestra muy crítica al estimar que ni quieran han contado con los afiliados para negociar esa modificación. "Creemos que vulnera los principios de equidad y de acceso a un puesto de trabajo o reordenación justa", agrega, porque se "están minimizando las posibilidades de que la gente pueda promocionar".

El hecho de que se trate de un procedimiento extraordinario con la finalidad de reducir la interinidad en el sector educativo de Canarias, que supera el 40%, no justifica la modificación de la orden, según Lucía, porque las plazas (1.145) ya están dadas en más de un 90% a quienes integraban las listas del Archipiélago. Y, además, añade que ha ido acompañado de otro proceso extraordinario de estabilización por méritos, con 3.945 plazas para estabilizar personal en abuso de temporalidad, donde bastaba con presentar la experiencia.

Por ello, no entiende por qué también han modificado las listas con el objetivo de favorecer la interinidad y restar mérito a quienes se han esforzado en prepararse las oposiciones. "Quieren salvaguardar a unos pocos. Soy una de las más perjudicadas. Llevo tres años en lista, en el bloque 3 y me vuelven a dejar en el mismo. Me dejan como el ratón que se muerde la cola. No trabajo porque yo no quiera, es que no llegan a mi número", critica.

Como ella, asegura que hay más opositores afectados, "especialmente los que ya estábamos en lista en el bloque tres". Entiende que las personas que se presentaron por primera vez y no aprobaron, entren al último bloque, pero "esa modificación es como un castigo a los aprobados y va en beneficio de los que no se presentaron o suspendieron estando en lista", reitera.

Correcta, equilibrada y justa

La directora general de Personal y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Mónica Ramírez, ha recordado que la modificación ha contado con "el consenso de los sindicatos al 100%" y se ha efectuado "una medida correcta, equilibrada y justa para evitar un agravio con respecto a quienes han hecho el esfuerzo en otros procesos anteriores".

Además, Ramírez recuerda que los sindicatos realizaron distintas propuestas, pero desde la Dirección General se defendió en todo momento mantener "un arco de impacto" en la idea de que el esfuerzo tenga su recompensa. En este sentido, Ramírez añade que "se plantearon diferentes opciones, como la de no reordenar tan solo el bloque 3, pero tampoco nos parecía adecuado porque creíamos necesario abordar todos los bloques".

Los cambios en la orden se llevaron a cabo a través una disposición final del decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que modifica parcialmente la orden que regula las listas de profesorado interino. Ramírez lo justifica porque se trataba de "la tramitación era más simple".

Para el sindicato Anpe, la Consejería de Educación ha modificado los criterios de ordenación y actualización de las listas de empleo para regular cómo afecta a cada bloque la celebración de procedimientos extraordinarios. "Estos procesos habían generado cierta incertidumbre al personal docente interino al ser una situación nueva. No se sabía su incidencia en las listas de empleo, si iban o no a tenerse en cuenta y, en el caso de que sí, de qué forma, y se ha considerado preciso regularlo" ha explicado.

Por su parte, el sindicato STEC-IC considera que la medida "se ha hecho para aminorar daños". Al ser un procedimiento extraordinario, el concurso oposición de estabilización de este verano carecía de prueba eliminatoria, lo que podía propiciar un agravio comparativo respecto a las pruebas de carácter ordinario, que sí incluyen una primera prueba eliminatoria antes de pasar a la segunda fase.

El sindicato ha querido recordar que en estas oposiciones la mayoría de los aprobados son docentes que ya estaban impartiendo clases y estaban en las listas canarias. De las 1.145 plazas, 1.054 las obtuvieron aspirantes que ya había ejercido, mientras que 91 que consiguieron plaza sin experiencia previa.

En el cuerpo de Maestro, que incluye las especialidades de Infantil y Primaria, aprobaron 412 personas con plaza y con experiencia previa; mientras que 73 pasaron la prueba sin tener experiencia. En el cuerpo de Secundaria, los aprobados con plaza son 642 y sin experiencia 56. Además, STEC-IC agrega que en el proceso de oposición había unos 26.000 inscritos, pero prácticamente se presentó la mitad de los docentes: en Secundaria, el 51%; en el cuerpo de Maestro, casi el 42% y en el FP, el 56%.