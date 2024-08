Cambios en el cobro de los subsidios por desempleo en España: así será cuando entre en vigor la primera parte de la reforma

Hay una fecha marcada en rojo en el calendario de las personas que sobran el paro. Y es que a partir del 1 de noviembre el panorama de los subsidios por desempleo en España cambiará significativamente con la implementación de la primera fase de la reforma impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, bajo la dirección de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Esta reforma tiene como objetivo mejorar la protección social de las personas desempleadas, introduciendo importantes novedades como el aumento de las cuantías, el acceso más flexible para menores de 45 años sin cargas familiares y la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo. Sin embargo, una de las modificaciones más relevantes es la eliminación de los subsidios parciales, una medida que ha generado debate y que entra en vigor en solo tres meses.

¿Qué cambia?

La ayuda del SEPE para personas que han trabajado menos de un año: requisitos / Archivo

Los subsidios por desempleo son una ayuda económica gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinada a personas que han agotado su prestación contributiva por desempleo (comúnmente conocida como "el paro") o que, aunque no tengan derecho a esta prestación, hayan cotizado al menos 90 días. Estas ayudas están diseñadas para personas con bajos ingresos, motivo por el cual se les conoce como ayudas asistenciales.

Actualmente, el límite de ingresos para acceder a estos subsidios está fijado en el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), lo que equivale a 850,5 euros mensuales. Una de las características de estos subsidios es que su importe es menor que la prestación contributiva por desempleo, representando el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que se traduce en 480 euros al mes.

Sin embargo, hasta ahora, si el último contrato de trabajo de la persona desempleada fue a tiempo parcial, la cuantía del subsidio se reducía proporcionalmente, un factor que ha sido objeto de críticas por considerarse injusto. Esta reducción, que en muchos casos resultaba en la mitad del subsidio, desaparecerá con la reforma que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2024.

Una medida controvertida

Hasta la fecha, los subsidios por desempleo estaban sujetos a una reducción proporcional basada en las horas trabajadas en el último contrato laboral. Esto significaba que una persona cuyo último empleo fue a media jornada, recibía solo 240 euros al mes de subsidio, una cantidad que a menudo resultaba insuficiente para cubrir necesidades básicas, especialmente en ausencia de otras fuentes de ingresos.

Con la nueva reforma, esta situación cambiará radicalmente. A partir del 1 de noviembre de 2024, todos los desempleados que tengan derecho a un subsidio recibirán la cuantía íntegra correspondiente al 80% del IPREM, es decir, 480 euros al mes, independientemente de si su último contrato fue a tiempo parcial o completo. Esta medida busca asegurar que todos los desempleados dispongan de un mínimo de recursos, eliminando una desigualdad que afectaba a los trabajadores con jornadas reducidas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

Compatibilización del subsidio con un trabajo

Otra novedad significativa de la reforma es la posibilidad de compatibilizar el subsidio por desempleo con un empleo, sin que la ayuda se vea reducida durante un periodo máximo de 180 días. Esta medida tiene como objetivo incentivar la reincorporación al mercado laboral, permitiendo a los beneficiarios del subsidio aceptar trabajos sin perder su derecho a la ayuda económica. Este cambio es especialmente relevante en un contexto donde la flexibilidad laboral es cada vez más necesaria.

Cabe destacar que esta flexibilización no se aplicará de la misma forma en la prestación contributiva por desempleo (el paro). En este caso, solo se permitirá la compatibilización a partir del primer año de cobro y siempre que el salario bruto mensual no supere el 225% del IPREM, es decir, 1.350 euros. Este aspecto de la reforma, sin embargo, no entrará en vigor el 1 de noviembre de 2024, sino que se implementará en una segunda fase a partir del 1 de abril de 2025.

La eliminación del subsidio parcial no es la única novedad en cuanto a las cuantías que recibirán los desempleados. La reforma también introduce un sistema de tramos para los nuevos subsidios, que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2024. Según este nuevo esquema, los beneficiarios recibirán diferentes porcentajes del IPREM en función del tiempo que lleven percibiendo la ayuda.

Durante los primeros seis meses, los desempleados recibirán el 95% del IPREM, lo que equivale a 570 euros al mes. Esta cuantía se reducirá al 90% del IPREM (540 euros) durante los siguientes seis meses. Finalmente, si el subsidio se extiende más allá de este periodo, el importe se estabilizará en el 80% del IPREM, es decir, 480 euros al mes, que es la cantidad mínima prevista en la reforma.

Archivo - Fachada de la Sepe de Acacias, a 2 de diciembre de 2022, en Madrid (España) / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Impacto de la reforma en los desempleados y el mercado laboral

La reforma de los subsidios por desempleo tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de los desempleados en España, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Al eliminar los subsidios parciales y establecer un sistema de cuantías más generoso y progresivo, se busca asegurar un nivel mínimo de ingresos para todos los beneficiarios, reduciendo las desigualdades que afectaban a quienes habían trabajado a tiempo parcial.

Además, la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo durante un tiempo limitado sin perder parte de la ayuda económica pretende incentivar la vuelta al mercado laboral, facilitando la transición hacia el empleo sin penalizar a quienes aceptan trabajos de menor remuneración.

Este conjunto de medidas refleja un enfoque más inclusivo y flexible hacia la protección social, adaptándose a las realidades cambiantes del mercado laboral actual. Sin embargo, la reforma también presenta desafíos, como la necesidad de un control efectivo para evitar posibles abusos en la compatibilización de subsidios y empleo, así como la sostenibilidad financiera de un sistema de ayudas más generoso.