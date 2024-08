Clientes del alquiler vacacional cancelan reservas por las protestas contra el turismo en Mallorca

Hace semanas que en las empresas de alquiler vacacional se acumulan consultas de clientes preocupados ante las noticias contra la masificación turística en Mallorca. Hasta se están cancelando reservas para evitar riesgos por el goteo de protestas que hay en la isla.

Así lo constata la Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur) después de que desde el inicio de la temporada la prensa de países emisores está informando profusamente sobre los actos que se organizan contra la masificación.

"Hay clientes de toda la vida que venían a Mallorca y con la reserva hecha han llamado por las noticias para cancelarla", dice Maria Gibert, gerente de Habtur. Lo que aducen es que prefieren evitar riesgos y posponen su visita para la próxima temporada, esperando que amaine la oleada contra el turismo masivo.

Así las cosas, también está a la orden día del día atender consultas. "¿Es peligroso ir a Mallorca? ¿Nos van a hacer daño?’, nos preguntan", apostilla Gibert, desde los principales mercados emisores, como Alemania y Reino Unido.

El mismo panorama expone Yoann Blanc, copropietario de Alquilair, gestora de alojamientos turísticos. "Llevamos semanas contestando mensajes a huéspedes preocupados por las noticias de turismofobia" que les llegan a sus países. Hace unos días una familia hospedada en una vivienda de alquiler vacacional en Bunyola se encontró el parabrisas de su coche de alquiler empapelado con pegatinas con el mensaje ‘Tourist go home’. "Una familia", insiste.

También están apareciendo pintadas turismofóbicas por la isla como ‘Tourismus Macht frei’ (el turismo te hace libre), que tira de ironía parodiando el lema nazi 'Arbeit macht frei' (el trabajo te hace libre) colocado en la entrada de campos de concentración.

Las pegatinas del coche de alquiler fueron colocadas con particular inquina en el parabrisas justo en el lado del conductor "para que no se pudiera conducir".

Blanc, que también es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Baleares y forma parte de la junta directiva del Cercle d’Economia de Mallorca, denunció este hecho a través de las redes sociales. "Me preocupo porque no sé cuál será el siguiente paso", reflexiona sobre cómo está escalando la tensión en las protestas contra el turismo, "cuando se molestan en hacer pegatinas y ponerlas en un coche de alquiler". Y también "me preocupa que yo tenga que pensarme si escribir o no ese post que escribí".

"La cabeza de turco es el alquiler turístico pero también hay gente que en sus hoteles los clientes les están haciendo las mismas consultas". Lo que se está viviendo este verano «se está convirtiendo en un tema emocional", considera Blanc.

"Las previsiones eran buenas y no sé si se van a cumplir", dice Gibert. Todo ha empezado con la temporada en marcha, pero si sigue así es preocupante para la próxima».

Suscríbete para seguir leyendo