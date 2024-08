Los canarios son los españoles que menos gastan en el cuidado de su salud

Los canarios son los españoles que menos dinero invierten en el cuidado de su salud. De media, cada isleño gasta unos 334 euros al año en productos o servicios sanitarios, ya sea comprar unas gafas graduadas y medicamentos, o acudir a consultas o tratamientos sanitarios privadas, como puede ser las del dentista, un rehabilitador o la de algún especialista.

Así lo pone de manifiesto el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud correspondiente al año 2023, un recopilatorio de distintas cifras que también pone de relieve que los isleños son los que viven menos, los que más trastornos mentales padecen y los que presentan más problemas del corazón.

Pese a ser los que menos gastan de su propio bolsillo en estos bienes sanitarios, el desembolso que se hace en estos recursos se ha disparado tras la pandemia. Y es que en 2018 el gasto medio anual de un canario se situaba en 301,4 euros, mientras que en los últimos años –con datos que corresponden al 2021– se ha podido corroborar una escalada que llega a los 334,90 euros por habitante. Es decir, un 11% más. No llega, sin embargo, a la media española que se sitúa en 484,9 euros por habitante y que ha crecido, en el mismo periodo, mucho más. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el incremento del gasto en productos sanitarios en este tiempo ha sido del 23,1%.

Este dato contrasta con el del gasto público realizado en Canarias, que es el segundo más alto de España con respecto al Producto Interior Bruto (PIB). En 2021 Canarias hizo un esfuerzo para impulsar la sanidad en un contexto aún pandémico. Así, durante 2021 destinó 3.890 millones de euros a la sanidad pública, lo que corresponde a un 9,1% del PIB y un gasto de 1.732 euros por habitante. Aunque no lo especifica el informe, el presupuesto que destina el Gobierno de Canarias a la sanidad no ha hecho más que incrementarse desde entonces. En 2022 el gasto se consolidó por encima de los 4.000 millones de euros y este 2024, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma establecían un presupuesto inicial de 4.109 millones de euros, un 0,27% más que en 2022. No obstante, es probable que a final de año ese presupuesto inicial se vea sobrepasado por las necesidades que van surgiendo en los diferentes servicios.

Menos esperanza de vida

En el informe, hecho público durante la jornada de ayer, Canarias destaca por otros indicadores de salud en los que se encuentra a la cola de España, empezando por la esperanza de vida al nacer. Los isleños fallecen antes que el resto de los españoles. A los 81,8 años de vida, tal y como recoge el documento. Esto supone poco más de un año menos de vida que la media española y hasta tres años menos que en Madrid (84,8 años).

Los hombres son los más afectados por esta mortalidad prematura. La esperanza de vida que tienen los varones es de 79,3 años, mientras que las mujeres canarias pueden vivir cinco años más que ellos: hasta cumplir los 84,3 años. La situación no es mucho más halagüeña para Canarias en las personas que cumplen los 65. Según el Ministerio de Sanidad, la esperanza de vida entonces es de 20,1 años que, si bien no es la más baja de España, se sitúa por debajo del a media estatal (21,1).

Sin embargo, no todos esos años gozará la persona de una envidiable salud. Según la estadística, en Canarias los achaques más graves comienzan al cumplir los 79 años (77,6 los hombres y 80,9 las mujeres), lo que supone que los isleños viven una media de dos a tres años con la salud más mermada.

Más problemas de salud

Los canarios también son los que peor consideración tienen sobre su salud. Y no es de extrañar porque también es la que tiene más personas afectadas por diversas patologías, como la enfermedad isquiémica de corazón o los trastornos mentales.

En Canarias 28 de cada 1.000 habitantes (o el 2,8%) tiene alguna enfermedad cardiaca, el índice más alto del país. Esta patología surge cuando se produce una obstrucción de alguna arteria cardiaca debida, habitualmente, a la rigidez que adquieren los músculos con la edad. Si la arteria se obstruye de forma lenta se habla de angina de pecho, mientras que se tapona de manera rápida se habla de infarto. Se trata de la primera causa de muerte en adultos en el mundo, tanto en hombres como mujeres. Actualmente, en España el 3% de los hombres y un 1% de las mujeres padecen enfermedad isquémica del corazón, cifra que supera el 10% en hombres de 70 y más años.

Canarias también cuenta con una alta tasa de enfermedades cerebrovasculares –como ictus–, que afecta a 18 personas de cada 1.000 habitantes en las Islas. Esta cifra es superior a la media nacional que se sitúa en 15,3 afectados de cada 1.000. Las enfermedades cerebrovasculares son un conjunto de lesiones del cerebro que se producen por la alteración en la circulación de la sangre. De acuerdo con la OMS, son la tercera causa de muerte, la segunda causa de discapacidad en adulto y la segunda causa de demencia en el mundo. La prevalencia aumenta progresivamente a partir de los 40 años, afectando a más del 10% de la población de 85 y más años.

La mitad con trastorno mental

Pero si en algo destaca Canarias es en la cantidad de personas que sufre algún tipo de trastorno mental o de comportamiento. 518,5 personas por cada 1.000 habitantes sufrían algún problema de este tipo en 2022, lo que se traduce en cinco de cada diez o casi la mitad de la población total.

En toda España problemas de salud mental más frecuentemente registrados en las historias clínicas de atención primaria son los trastornos de ansiedad (106,5 casos por cada 1.000 habitantes), seguidos de los trastornos del sueño y de los trastornos depresivos (81,6 y 47,8 por cada 1.000 habitantes, respectivamente); con una tendencia creciente desde 2016.

En Canaria los trastornos de ansiedad suponen 172,1 casos por cada 1.000 habitantes, lo que la convierte en una de las comunidades autónomas con más trastornos de este tipo, tan solo superada por la Comunidad Valenciana (253,9), Cataluña (187,4) y las Islas Baleares (175,2).

