El Grupo Social ONCE aumenta en Canarias con 716 nuevos empleados

Cuando Carlos Molina habla del Grupo Social ONCE, no para de nombrar personas. En 2012, cuatro años después de llegar a Canarias desde Colombia, le diagnosticaron glaucoma y pasó hasta por doce operaciones, seis por cada ojo. Pero su visión siguió mermando hasta que quedó totalmente ciego. «Esto me llevó a una situación que no se la deseo a nadie. La esperanza se me vino a pique», recuerda. Cuando tuvo fuerzas para levantarse, acudió a la organización y su experiencia la narra a través de quienes le han ayudado y le siguen acompañando, desde las trabajadoras sociales al recepcionista: «Muchas, muchas gracias, de verdad, por todo lo que hacen».

Para atender a personas como Molina, el Grupo Social ONCE cuenta con 3.791 empleados en las Islas (71.892 en toda España), sumando 716 más en 2023 respecto al año pasado entre ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, según los datos del Informe Valor Compartido presentados ayer. La mayoría de los trabajadores, por encima del 60%, son personas con discapacidad visual y, además, se ha incrementado el número de empleadas por encima del 30%, según ha destacado José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias. En el conjunto nacional, las mujeres superan el 40%, hasta las 31.940.

El incremento en el personal del Grupo Social ONCE se ha extendido en todo el ámbito nacional, que sumó 3.187 empleos más hasta un total de 71.892 trabajadores. Ello ha sido posible gracias a la mejora de los ingresos experimentados en 2023, sobre todo, impulsados por las ventas de loterías sociales: con un 8,1% más respecto a 2022, la organización alcanzó un récord histórico de 2.623,8 millones de euros. Más de la mitad de estos ingresos, en un 56,2%, se han destinado a los premios, con uno 90 millones para Canarias; un 32,2% se han empleado para el pago de salarios y los gastos de gestión; un 9,4% ha ido directamente a servicios sociales para personas ciegas y con discapacidad y el 2,2% restate queda como remanente.

«Los logros económicos son necesarios para seguir actuando, pero los logros sociales no son menos importantes», remarca Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial del Grupo Social ONCE en Canarias, quien reivindica valores como «el compañerismo, el sentimiento de equipo y la motivación para superar metas», que contribuyen a construir «un grupo social cada vez más dispuesto a hacer esfuerzos conjuntos para sumar más personas con posibilidades de generar ingresos y de llegar a cada vez más personas que viven realidades difíciles».

La mayor parte de los ingresos de la ONCE se destinan a la inclusión de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. En el ámbito nacional, se inyectaron 247 millones para inversión social con programas de coberturas en todos los ámbitos, una cifra que en Canarias ascendió hasta los 8,2 millones. El Grupo Social ONCE facilita coberturas a un total de 70.997 personas ciegas o con discapacidad visual en España, especialmente a 3.390 que sufren sordoceguera y a los 7.187 estudiantes que reciben las clases en aulas ordinarias gracias al apoyo de 1.500 profesionales. En el Archipiélago, hay registrados unos 3.461 afiliados y 270 estudiantes. El año pasado, se incorporaron 3.377 personas en todo el ámbito nacional para recibir servicios específicos, 125 en las Islas.

Otro de los aspectos que reivindicó López fue la figura de los vendedores de lotería, que en 2023 se situaron por encima de los 20.000 en la ONCE, con 1.224 en Canarias, un ámbito donde también desempeña un papel decisivo la Fundación ONCE. Durante la presentación del informe, también intervino Elena López, quien obtuvo la incapacidad desde 2022 por una operación de espalda. A través de Inserta Empleo, le ofrecieron la posibilidad de trabajar como vendedora. «Estoy muy orgullosa de pertenecer a la ONCE. Te sientes valorada, útil, respetada, porque cuando crees que las cosas no van bien, siempre tienes la palabra de aliento de un compañero o un superior para seguir adelante. Y ayudas a personas que lo necesitan», expone.

Récord de facturación

El proyecto empresarial Ilunion fue una de las áreas que permitió mejorar los ingresos del Grupo Social ONCE, con una facturación récord de 1.142 millones de euros (un crecimiento del 14%). Cuenta con 50 líneas de negocio, 485 centros con presencia en todas las autonomías y el 41,7% de sus trabajadores son personas con discapacidad. «Se trata de empresas de servicios: seguridad, limpieza, reciclado de materiales eléctricos, cadena de 31 hoteles, centros de llamada, lavandería… Buscamos nichos de empleo para personas con discapacidad», explica José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias. En el Archipiélago hay 29 centros de Ilunion con 1.049 trabajadores. Iván Rodríguez, con discapacidad, trabaja en una de las empresas de Ilunion desde 2020. Comenzó como auxiliar de servicio y en 2023 fue promocionado como vigilante de seguridad. «Después de varios meses de servicio, la empresa me proporcionó todo lo necesario para obtener la licencia de armas. Actualmente soy el responsable de equipo de seguridad de este servicio», cuenta.