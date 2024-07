La Policía Nacional alerta sobre el peligro de los festivales: "No te dejan entrar si..."

Con la llegada del verano, uno de los principales planes de ocio son los festivales de música. La pasión por la música y las ganas disfrutar del buen tiempo es lo que une todos los años a miles de personas en una actividad que cada año gana más adeptos. En España, los festivales están en auge, por lo que cada vez son más los que se animan a ir a escuchar a sus grupos favoritos.

Festivales más destacados de España

En la actualidad, en España se celebran más de 900 festivales de música cada año. Estos son algunos de los más destacados:

Primavera Sound (Barcelona)

Festival Internacional de Benicàssim (FIB)

Mad Cool Festival

Sónar

Arenal Sound

Viña Rock

Cruïlla

El aviso de la Policía Nacional sobre los festivales

No obstante, la mayoría de festivales tienen políticas de seguridad y acceso muy estrictas que pueden vetarte el paso al recinto. Como es una situación que se repite muchas veces en las entradas de los festivales de música, la Policía Nacional, a través de su cuenta de TikTok (@policia) ha avisado sobre estas políticas de muchos festivales:

"¿Y si después de pagar la entrada de ese festival que llevas tanto tiempo esperando no te dejan entrar? Te puede parecer un auténtico rollazo, pero si no consultas la política de seguridad del evento, puedes tener problemas en el control de acceso. Y el festival desde fuera no es tan divertido".

Con este vídeo, la Policía Nacional avisa de que ellos no pueden hacer nada por ti si incumples la política de seguridad del evento. Por ello, es importante que te informes sobre qué está y que no está permitido entrar en un festival de música.

Con qué no puedes entrar a un festival

En los festivales de música, cada política de acceso puede cambiar según el organizador y dónde sea el evento. Sin embargo, hay una serie de prohibiciones que están estandarizadas para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Sustancias ilegales: drogas y otros productos controlados.

Armas: en general, cualquier objeto que pueda ser considerado peligroso

Botellas de vidrio: para evitar posibles ataques y accidentes

Alcohol externo: normalmente, esta bebida solo se puede comprar dentro del recinto

Sprays y aerosoles: estos objetos son peligrosos debido a que son muy inflamables

Arturo Jiménez

Cláusulas abusivas de los festivales de música

Por el contrario, y con el objetivo de lucrarse económicamente, los festivales de música, en muchas ocasiones, realizan prácticas abusivas que son ilegales. Por ejemplo, en los últimos años, se ha puesto de moda que dentro del recinto solo se pueda pagar con pulseras, algo que la ley prohíbe, ya que se tiene que dar permiso a cobrar en efectivo.

Además, es muy habitual que en muchos festivales no haya fuentes de agua potable no envasada, algo que también está en contra de la ley. Y lo mismo ocurre con la circunstancia de no poder entrar y salir del recinto salvo que pagues un extra. En esta situación, la normativa dice que no se puede hacer pagar para volver a entrar en el recinto, salvo causas justificadas.