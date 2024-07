La familias rechazan la privatización de la docencia en las aulas Enclave

Las familias canarias rechazan la privatización de la docencia en las aulas Enclave de infantil, primaria y secundaria y exigen que la contratación de personal de Pedagogía Terapéutica (PT), como los maestros y maestras de taller, sea llevada a cabo por la Consejería de Educación, previa comprobación del perfil y formación adecuada; además de que se impulse equipos estables de tutores, auxiliares y especialistas, para evitar cambios que afecten al aprendizaje del alumnado. Estas son algunas de las propuestas y reivindicaciones que recoge el documento presentado ayer en el Parlamento de Canarias por la Comisión NEAE/NEE de Confapa Canarias -Confederación Regional de AMPAS de Canarias-, firmado por 13 organizaciones del Archipiélago, para avanzar y garantizar una educación inclusiva de calidad, tal y como recoge la Lomloe.

«La educación pública es un derecho y es obligatoria, en el caso de la educación NEAE está reconocido en la ley la equidad, esto es apoyar más a quien más lo necesita con docentes de perfil adecuado. Privatizar la educación NEAE es igual a precarizarla, esto es un hecho objetivo, es tratar a las familias como ciudadanía de segunda», recoge el documento registrado ayer en el Parlamento de Canarias y presentado por una delegación encabezada por Grimanesa González -vicepresidenta de Confapa Canarias y presidenta de la Federación de Ampas de Fuerteventura (Fimapa)-, y por Jorge Hernández -coordinador de la Comisión NEE/NEAE de Confapa Canarias y presidente del Ampa El Pilar del IES Luis Cobiella Cuevas (La Palma)-.

Menos burocracia

«Es un documento regional con 20 puntos en los que llevamos meses trabajando, donde reivindicamos más recursos, tanto humanos como materiales, para estos niños y niñas con necesidades educativas especiales o con necesidades específicas de apoyo educativo. Pedimos tiempo para las familias, actividades extraescolares, que se simplifique la solicitud de las subvenciones y que no se tengan que presentar todos los años, porque el diagnóstico de discapacidad es para siempre y no entendemos por qué siempre la misma burocracia. Hay familias incluso que no tienen ni la educación ni el conocimiento informático para realizar esas solicitudes de subvenciones. En definitiva, son muchas las carencias que hay que subsanar y todas importantes», indicó Grimanesa González al finalizar la reunión.

Criterios para la diversidad

Entre las propuestas presentadas para favorecer la calidad educativa y la inclusión, figura la necesidad de adaptar el criterio a la diversidad del alumnado teniendo en cuenta también la edad, madurez y necesidades individuales. «Ahora mismo en las distintas actividades se tiene en cuenta el número de alumnos y alumnas, no la vulnerabilidad».

También demandan dotar de suficientes recursos a las aulas Enclave, principalmente de auxiliares según perfil del alumnado y de partidas económicas suficientes para desarrollar la programación; además de favorecer la inclusión ajustando horarios y actividades con los cursos de referencia, de forma que «el alumnado de las aulas Enclave goce del mismo horario que el resto de los compañeros y compañeras de otras modalidades educativas de su centro».

Ley canaria

A nivel normativo, solicitan que se especifique en la ley de educación canaria todos los recursos que se disponen para la atención de la discapacidad, para «no dar pie a ambigüedades sobre el tema, ofreciendo alternativas a los progenitores. Las respuestas educativas han de adaptarse a cada niño y niña».

Coordinar la atención temprana (AT) con Educación, es otra de las demandas de las familias, y que este servicio no sea «un generador de discriminación de niños y niñas a la modalidad de educación especial (Aula Enclave/CEE), tiene que ser una coordinación de trabajo conjunto para alcanzar el mayor potencial de las personas».

Reclaman incluir el refuerzo de auxiliares de aula en todas las etapas de educación infantil

Entre otras propuestas, reclaman incluir el refuerzo de auxiliares de aula en todas las etapas de infantil, sea cual sea la discapacidad, propiciando la máxima inclusión educativa posible; crear más oferta en Formación Profesional adaptada y ampliar oferta e incorporación en centros ocupacionales, para todos los grados de discapacidad; reconocer el estatus de familia con limitaciones NEAE, mediante la compensación laboral a las personas que soportan el cuidado de sus hijos e hijas, la mayoría mujeres para favorecer la conciliación familiar (disparidad de horarios, acogida temprana, comedores, actividades extraescolares adaptadas, control de esfínter, etc.); reclamar el derecho de las familias a elegir el centro educativo para sus hijos e hijas; y, una vez está la discapacidad diagnosticada y reconocida, poder acceder directamente a los apoyos psicopedagógicos, sin tener que solicitar y tramitar más ayudas ni más burocracia.