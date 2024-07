Cinco entidades solidarias que mejoran la vida de los más vulnerables

Son muchas las entidades sociales que operan en Canarias, pero son más las personas que necesitan de su intervención para poder desenvolverse dignamente en la sociedad actual. Entre ellas, personas con escasos recursos económicos, con diversidad funcional, personas enfermas, desempleadas, migrantes, infancia, jóvenes y adolescentes, mayores, o víctimas de violencia de género… luchan por superar los numerosos obstáculos que encuentran en el día a día.

Para quienes trabajan en las entidades sociales, encontrar apoyo para afrontar las carencias que observan en estos segmentos de población es crucial. En este contexto, los Premios al Valor Social de Fundación Cepsa han brindado, durante los últimos 20 años, una inestimable ayuda que ha permitido impulsar proyectos de lo más diversos en beneficio de la sociedad más necesitada. Para muchas entidades, galardones económicos como este suponen el espaldarazo definitivo para poder poner en marcha programas y actuaciones largamente postergados.

En Canarias, la edición de 2023 de los Premios al Valor Social reconoció la trascendencia de los proyectos de cinco entidades que realizan una intensa e imprescindible labor social en el Archipiélago: Provivienda, Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad (Envera), Asociación Salud Mental Atelsam, Asperger-TEA Islas Canarias (AsperCan) y Fundación Save the Children.

Momento de la entrega de los premios a las cinco entidades ganadoras. / El Día

Proyectos que están siendo desarrollados a lo largo del presente año, centrados en atender la pobreza energética, la diversidad funcional, los problemas de salud mental, los trastornos del espectro autista y a menores migrantes. Durante los meses de verano, están recibiendo la visita de Fundación Cepsa para conocer su estado de avance, junto a los padrinos y madrinas solidarios, trabajadores de Cepsa que proponen, avalan e impulsan cada iniciativa. Todos han podido ir comprobando cómo poco a poco se están haciendo realidad estas ideas que tratan de mejorar la vida de los colectivos más desfavorecidos. Según los datos aportados por las propias entidades, más de 850 personas verán mejorada de manera directa su bienestar y calidad de vida este año gracias a la última edición de estos Premios.

En el caso de Salud Mental Atelsam, los Premios han impulsado la puesta en marcha de un nuevo recurso, el `Centro de día Tajinaste´, que actualmente ofrece un nuevo horizonte a unas treinta personas de más de 60 años con trastorno mental grave. Tras ser acompañadas durante gran parte de su vida por la asociación, sin haber logrado el objetivo de la integración en el mundo laboral, se enfrentan al hecho de tener que cruzar esta barrera de edad sin la posibilidad de continuar en los centros a los que acudían. Tajinaste es un espacio versátil donde pueden seguir acompañados, con personal especializado y las herramientas necesarias, en esta nueva etapa, de manera que no disminuya su calidad de vida, manteniendo su independencia y autonomía.

El centro se inauguró el pasado mes de junio en Güímar y el proyecto cuenta como padrino solidario con el trabajador de Cepsa Fernando Hernández. “El tajinaste no solo es una de las plantas más emblemáticas y llamativas de las islas, sino que también es una de las plantas más resistentes y adaptativas de nuestra flora, con una naturaleza luchadora, se abre paso entre la adversidad. Es capaz de sobrevivir en entornos naturales hostiles y a las extremas temperaturas canarias. Nada frena el florecer y la vida del tajinaste, y eso es este centro, un símbolo de resistencia y adaptabilidad. Un recurso con el que poder seguir adelante, gracias al empuje de los Premios al Valor Social”, comenta la gerente de la Asociación, Ana Concepción.

El proyecto de Envera también habla de resiliencia. En este caso, y de la mano de Fundación Cepsa en Canarias, y de su padrino solidario en Cepsa, Carlos Belenguer, Envera provee a una veintena de personas con discapacidad formación en tareas de recuperación agrícola de terrenos afectados por incendios, destinada a mejorar su empleabilidad, al tiempo que realizan un trabajo que beneficia a la sociedad con la regeneración de esas tierras. “Este proyecto comenzó el pasado mes de abril con la formación a los alumnos. Una vez superada la fase de instrucción, llevaron sus conocimientos a algunas fincas agrícolas de la zona de Tacoronte devastadas por el fuego que asoló Tenerife el pasado verano, para lograr su recuperación”, explica Ana Serafín, responsable de Formación y de este proyecto en Tenerife.

A finales de agosto se iniciará la regeneración de las parcelas trabajadas con la plantación de árboles, frutales fundamentalmente, pero mientras, los alumnos han adquirido otras destrezas. “Han aprendido a elaborar jabón usando las cenizas de los propios terrenos trabajados”, comenta Serafín. Gracias a este conocimiento, el próximo 26 de agosto se celebrará un evento solidario en el que se entregarán más de 200 jabones producidos por este colectivo a entidades que se ocupan del sinhogarismo.

Con Ana Belén Álvarez como madrina solidaria en Cepsa, Provivienda ganó un galardón de Fundación Cepsa con su iniciativa `Soluciones para el ahorro energético en el hogar´, dirigida a dar continuidad a un programa que vienen desarrollando desde 2018 para atender a familias en situación de vulnerabilidad o extrema vulnerabilidad a las que proporcionan formación y asesoramiento en materia de ahorro energético, de manera que puedan destinar más recursos a otras necesidades básicas.

Su director territorial, Fernando Rodríguez, señala que la obtención del premio de Fundación Cepsa “supone un reconocimiento al trabajo que venimos realizando, y una importante inyección económica que está permitiendo brindar nuevas oportunidades que harán posible que un mayor número de hogares acceda a las ayudas a la eficiencia energética”. “El resultado es un notable impacto en el ahorro energético de las familias, que puede oscilar entre 60 y más de 600 euros al año, a lo que se añade la contribución al medio ambiente”, sostiene.

Hasta la fecha, un total de 36 hogares de Canarias han sido los beneficiarios de estas ayudas, que han permitido la adquisición de una variedad de electrodomésticos de primera necesidad, como neveras, lavadoras, microondas, congeladores, termos, vitrocerámicas, placas de gas, ventiladores y deshumidificadores. Asimismo, se hará entrega de kits de eficiencia energética a las familias necesitadas. Al término de 2024, más de 60 hogares se habrán visto beneficiados por el Premio.

Con Espacio Seguro para infancia en movimiento: acogida y protección, la Fundación Save the Children, que cuenta con Carlina de la Guardia como madrina solidaria en Cepsa, ofrece a través de un punto de encuentro en Las Palmas, apoyo y asesoramiento a menores migrantes que, por distintas razones, no están en centros de protección ni tienen referentes familiares en España, así como a jóvenes ex tutelados de hasta 23 años.

La idea es ofrecerles servicios básicos como acceso a internet, desayuno/snack, uso de ordenadores y tabletas, reparto de kits de higiene, etcétera, y otros más especializados por parte de un equipo multidisciplinar, como la atención psicosocial, la mediación intercultural y el apoyo y asesoramiento legal administrativo. Además, en programación de actividades y talleres se incluye la mejora de las competencias en el idioma, talleres de informática y alfabetización digital y otros orientados hacia el empleo y la promoción de la autonomía. El aporte de Fundación Cepsa está permitiendo atender a unos 20 jóvenes al día, de lunes a viernes, estimándose que este proyecto beneficiará en el año a un total de 150 personas de manera directa. El fin último es contribuir a su protección e inclusión a través de este espacio de escucha y acompañamiento.

Por su parte, May Bernal, integrante de la junta directiva de la Asociación Asperger-TEA Islas Canarias (AsperCan), explica que “estos premios son fundamentales para nuestra asociación porque gracias a ellos podemos cubrir el Servicio de Apoyo Psicológico, tan necesario para la población TEA”. Bajo el título `Atención a la salud mental de las personas con TEA Grado 1: prevención de las ideas autolíticas y abordaje de las autolesiones´, y con Yurena Santana como madrina solidaria, este proyecto ha atendido ya en lo que va de año a 61 personas en Tenerife, 101 en Gran Canaria y 35 en Lanzarote.

“A este colectivo se le genera mucha ansiedad y estrés en todos los ámbitos de sus vidas y necesitan un trabajo psicológico continuo para aprender estrategias adecuadas a cada persona para lidiar con estas dificultades, ya que el espectro autista abarca un abanico muy amplio”. “Gracias a este premio”, afirma “continuamos abordando y previniendo las ideas autolíticas y las conductas suicidas en las personas con diagnóstico TEA Grado I, y podemos abordar de forma eficiente un aspecto tan importante y olvidado en esta sociedad como es nuestra salud mental”.

Proyecto de Fundación Save the Children. / El Día

Fundación Cepsa convoca sus Premios al Valor Social en Canarias, Madrid, Huelva, Campo de Gibraltar y Portugal, con el objetivo de apoyar y fomentar proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social, elegidos bajo criterios de viabilidad, innovación y sostenibilidad. Hasta la fecha, ha tenido la oportunidad de impulsar 497 proyectos, repartiendo más de 4,8 millones de euros. En Canarias ya ha visto la luz en el marco de estos galardones un total de 74 proyectos, con una aportación de 712.000 euros por parte de Fundación Cepsa.

Unos premios que se han convertido en el pilar de la acción social de Fundación Cepsa, y que ayudan, además, a promover los valores solidarios entre quienes forman parte de su fundadora, Cepsa, generando importantes vínculos entre los empleados y las entidades sociales, ya que cada una de ellas debe ser propuesta por un profesional de Cepsa como padrino o madrina solidarios, quien seguirá y se interesará por el desarrollo del proyecto como mínimo durante el año de vigencia del reconocimiento.

Visita al proyecto ganador de Envera. / El Día

Este año los Premios alcanzan su 20ª edición para seguir contribuyendo a mejorar la vida de las personas. El plazo de inscripción se abrirá el 2 de septiembre. Para mas información: https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social

Para más información: www.fundacion.cepsa.com,en apartado Premios al Valor Social.