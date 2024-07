“Los pacientes encamados viven sin ver la luz del sol”: el calor y la falta de ventilación dificultan la estancia en las plantas altas del Hospital Universitario

“La situación en las habitaciones es insostenible con el calor. Las personas, muchas encamadas y con dificultad en la movilidad, tienen que vivir el día a día sin luz directa por el calor y este edificio no tiene aire acondicionado”. Esta es la denuncia que comparte Damián Martín, familiar de un paciente ingresado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

La falta de ventilación y el calor que se concentra en las plantas superiores del complejo complican las jornadas tanto de las personas ingresadas como del personal sanitario. El centro hospitalario del Servicio Canario de Salud, por su parte, remarca que trabaja en implantar un sistema de climatización, pero que será un proyecto a largo plazo porque la estructura del edificio es bastante antigua y no soporta la remodelación.

Desde la semana pasada, Damián Martín acude cada día a la visita de un familiar directo que está ingresado en la planta siete del HUC, en el edificio de Hospitalización. Allí, sin aire acondicionado, con las ventanas cerradas -porque asegura que así lo prefiere el personal- y sin ventilación auxiliar ha tenido que traer un ventilador desde casa. “Lo hice para que mi madre y su compañera pasaran la noche, pero aun así tuvieron bastantes dificultades”, subraya.

Los pasillos del servicio de urgencias del HUC vacíos. / El Día

Oncología, la zona más afectada

En Oncología, la planta número diez, el sol incide de manera más directa, por lo que a los problemas de salud se suma el incesante calor. Buena parte de los pacientes más vulnerables se concentran en estos pisos y cuanto más arriba, más insostenible se vuelve la falta de ventilación.

La secretaria general de Intersindical Canarias, Catalina Darias, califica a las unidades de hospitalización de “infierno” porque las altas temperaturas hacen que cualquier proceso de enfermedad sea más desagradable y suponen un sufrimiento añadido. “Entiendo que no se puede climatizar todo el edificio, pero sí invertir en ventilación auxiliar, al estar en un hospital a tantos grados”, argumenta el denunciante.

El familiar considera que es una situación que puede afectar a cualquier canario y, por ello, “necesita una solución urgente”. Además, asegura que los profesionales que trabajan en el centro, en concreto una enfermera y una doctora que atendieron a su madre, lo animaron a quejarse porque “para ellas la situación también es insostenible y necesitan ayuda”.

Damián afirma que es una queja general, en especial, ante las largas jornadas a las que se suelen enfrentar. La secretaria general explica que desde el sindicato llevan más de 15 años denunciando que las altas temperaturas -con frecuencia superiores a las de la calle- son incompatibles con el desarrollo de una actividad laboral.

Una solución a largo plazo

Fuentes del HUC afirman que con la actual Dirección se ha retomado, actualizado y adecuado el proyecto de climatización que la anterior creó y nunca llevó a cabo. “La gerencia actual del centro hospitalario se preocupó desde su llegada de tomar medidas para paliar el efecto de las altas temperaturas en las plantas más altas de Hospitalización”. El problema es que el edificio, construido en la década de los 70, no soporta la instalación del aire acondicionado, así que las obras deben comenzar por reformar el suministro eléctrico y no podrán terminarse a corto plazo.

En busca de una solución, el HUC ha desarrollado algunas medidas provisionales como la aplicación de una membrana elástica e impermeable para el tratamiento de cubiertas que disminuye la transmisión de calor en el interior de las habitaciones de la planta 10ª. También ha colocado varias láminas térmicas en las ventanas y puertas balconeras de las habitaciones plantas 10ª, 9ª y 8ª que rechazan un gran porcentaje de rayos solares evitando así el recalentamiento del interior de las habitaciones.

Hospital Universitario de Canarias / E. D.

Darias manifiesta que el proyecto originario se aprobó en 2018, pero al ser un hospital antiguo, su puesta en marcha fue inviable y terminó por abandonarse. A lo largo de estos años no se ha realizado un mantenimiento preventivo, por lo que los problemas llegaron tanto por capacidad energética como por infraestructuras. El grupo electrógeno no generaba lo suficiente para esa instalación y los techos no cumplían la normativa de altura.

Disconfort térmico

Cada año los episodios de calor son más intensos y se producen con mayor frecuencia. La secretaria general de Intersindical Canarias utiliza el término disconfort térmico para referirse a la situación que viven los pacientes durante su fase de hospitalización en el HUC, “un centro de 50 años abandonado de la mano de Dios y discriminado con respecto al resto de complejos del Servicio Canario de Salud”.

La organización sindical critica que tanto trabajadores como usuarios se enfrentan a un desamparo que, en el caso de los pacientes, se suma a un proceso de enfermedad duro. El familiar que realizó la queja, Damián Martín, sostiene que “ante olas de calor cada vez más abusivas y duraderas, no entiendo cómo un hospital no garantiza mejores condiciones”.

Catalina Darias recuerda que en 2020 se habilitó una partida para la construcción de un nuevo hospital en la explanada cercana al HUC: “Ese proyecto quedó en el olvido, pero tampoco se ha procedido al arreglo, mantenimiento y adecuación de las instalaciones del complejo ya existente”.

La secretaria del sindicato considera que la falta de voluntad política es uno de los principales problemas. Mientras, Damián Martín invita a los altos cargos “a aguantar con traje y corbata durante horas en una de estas habitaciones”.