La maestra que abraza las memorias de sus ancestros palestinos desde Tenerife

Revisar que se tienen las llaves antes de salir de casa es un acto cotidiano que da la seguridad a quien sale de que volverá y no tendrá problemas para entrar. Esto hicieron muchos palestinos cuando comenzó la invasión del Ejército israelí en 1948. Pero esta vez no sirvió de nada: habían perdida sus casas, las llaves no sirvieron de nada y se tuvieron que trasladar a campos de refugiados. Entre ellos estaban los abuelos de Nur Nabhan, tinerfeña e hija de padres palestinos que se criaron y conocieron en el campo de refugiados sirio de Homs, fundado por las Naciones Unidas.

El campamento comenzó con casetas. El alojamiento iba a ser provisional y muchos esperaban que el conflicto acabara pronto para volver a sus casas. Al final se dieron cuenta de que no lo podían hacer y esas casetas se transformaron en sus casas. Se construyeron colegios y hospitales y lo que comenzó como un lugar de estancia provisional se convirtió en su nueva ciudad. Los padres de Nur, como muchas personas allí, no veían un futuro próspero y decidieron ir a Salamanca. Luego les surgió una oportunidad de trabajo en las Islas y acabaron viviendo en el sur de Tenerife. Nur describe que en aquella época no había tantos palestinos en la comarca sur: «Se sabía que había una comunidad pero era muy pequeña». En la actualidad reconoce que se encuentran dispersos por la Isla pero, por lo general, se conocen entre ellos y participan en encuentros. Se mantienen en contacto, además, a través de grupos de Facebook o Whatsapp.

Nabhan vive en la tierra de sus padres a través de sus recuerdos y con la espina clavada de no poder verla con sus ojos. Cuando se sumerge en las memorias de sus antepasados le gustaría caminar por los caminos que andaba su abuelo, probar las naranjas de Jaffa –«dicen que son las más sabrosas»– o ver el mar de Acre, «el mejor para bañarse». Ahora vive en Adeje y trabaja como profesora de secundaria de inglés. Estudió Traducción para conectar los mundos árabe y español. Nur sigue conectada a sus dos culturas. Forman parte de su historia y abraza siempre con cariño y nostalgia las memorias de sus ancestros.