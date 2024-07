Del éxodo de la Nakba a ejercer como otorrino en el Hospital de la Candelaria

Bilal Halawa nació en la ciudad de Nablus, en Cisjordania. Ahora se encuentra en el salón de su casa en Santa Cruz de Tenerife, en la que lleva viviendo más de 40 años. La sala está decorada con tres cuadros de diferentes tamaños con el estampado típico de los trajes palestinos. Son figuras geométricas, algunas similares a flores, dibujadas armoniosamente sobre la tela con tonalidades naranjas y azules. Es médico –otorrino– jubilado. Como herencia de sus raíces árabes, siente un gran cariño por su familia. Sobre la cajonera tiene marcos con la foto de sus hijos y nietos de los que habla orgulloso. Ellos han nacido en las Islas pero Bilal siempre ha tratado de recordarles sus orígenes. Le da más importancia a la vista que a las palabras, por lo que han hecho viajes a Jordania para al menos estar cerca de su procedencia (Cisjordania) y que sus hijos puedan palpar su tradición árabe.

La historia de Bilal Halawa se escribe entre conflictos y la huida de sus padres durante la Nakba. Este es el término que emplean para describir la invasión militar del Ejército israelí de 1948 y que obligó a miles de palestinos a huir de su tierra. Para los padres de Halawa supuso abandonar su ciudad, Jaffa, dejar atrás el negocio familiar y comenzar una nueva vida con sus 11 hijos. Hoy están por todo el mundo: Canadá, Emiratos Árabes, Jordania y Tenerife. El médico acabó aquí por casualidades de la vida. Fue a Sevilla a estudiar medicina, hizo el MIR y le destinaron al Hospital de La Candelaria, donde trabajó 35 años. Bilal sabía de la existencia de una comunidad canario-palestina que había asentada en las Islas y, tras su llegada, conoció a varias personas que por distintos motivos habían sido atraídas al Archipiélago. Reconoce la gran acogida que recibieron y que tan solo identifica a los palestinos por sus nombres y apellidos típicos de allí. «Los palestinos, en general, se integran perfectamente donde van. Al no tener tu patria y que esta esté ocupada, donde vas lo consideras tuyo».

La última vez que fue a Cisjordania fue en 1966. No ha vuelto ni lo hará. Regresar al que fue su hogar implica pasar horas o incluso días en la frontera, ser sometido a interrogatorios y burlas hasta poder entrar por un tiempo estrictamente definido. Esta es la experiencia que han vivido amigos suyos cercanos y la que el médico no quiere sufrir. «No me apetece porque en los controles el maltrato al que someten a la gente los israelíes es insoportable». Para él entrar en Cisjordania es adentrarse en un queso agujereado por las colonias. Es estar en su casa sin ser verdaderamente su casa.

De su vida en Palestina recuerda lo que le contaban sus padres y las canciones que le recitaba su madre, que «tenía un arte para la música y una voz bonita». Ahora en Canarias asegura estar con el cuerpo en el Archipiélago pero con la vista siempre puesta en lo que ocurre en Oriente Próximo. Se llena de frustración e incomprensión al ver el nulo intento de la comunidad internacional por acabar con la masacre de miles de personas. «El que tiene derecho a defenderse es el que está sufriendo un asedio y la muerte desde hace 76 años. Que somos nosotros, no ellos», sentencia Bilal Halawa.

Su mente está con «la injusticia y violación de los derechos humanos que está sucediendo en Gaza». Con la atención siempre puesta «en un genocidio en el que la mayoría de asesinados son las mujeres y los niños».