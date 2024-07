Día de los Abuelos: «La atención a mayores en centros no ha mejorado sustancialmente tras el covid»

La atención a personas mayores que residen en centros no ha mejorado de forma significativa después del confinamiento y la pandemia por el covid-19.

Así lo plantea Lourdes Bermejo, doctora en Ciencias de la Educación y consultora en gerontología, con motivo de la celebración este viernes del Día del Abuelo, en que la Iglesia Católica honra a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María.

Cuatro años después de que en algunos de dichos recursos públicos y privados hubiera serios problemas de atención sanitaria, Bermejo recuerda que dicha realidad «debería haber servido para mejorar la atención» de una manera sustancial, en los medios de atención, las oportunidades de vida que se brinda a los usuarios o el sistema de cuidados en residencias, centros de día o en la atención domiciliaria.

«Mi impresión es que no han cambiado significativamente» muchas residencias. Opina que una cosa es la voluntad de los políticos de subir el nivel cualitativo de la citada prestación y otra cosa es que sepan cómo hacerlo; es decir, que dispongan de los conocimientos técnicos adecuados para afrontar esos cambios.

El Ministerio de Derechos Sociales ha planteado un cambio de modelo para que las residencias dejen de ser instituciones cerradas y reglas rígidas o donde da lo mismo quién atienda a los mayores o, entre otras cosas, y se conviertan en espacios donde se respeten las costumbres y valores de los residentes, donde puedan desarrollar su vida de una forma más agradable, donde las personas sean atendidas siempre por el mismo personal y donde la organización de los cuidados sea más abierta, con una asistencia más humana y personalizada.

Pero, más allá del marco teórico que plantee el Gobierno del Estado, las competencias están en manos de las comunidades autónomas. «Y hay 17 realidades diferentes en España», apunta Bermejo, quien matiza que en algunos territorios se ha avanzado más y en otros menos. Pero, además, la situación no resulta homogénea dentro de una misma autonomía.

La sanidad

Uno de los aspectos que quiere dejar claro esta consultora y que también respaldan algunas empresas del sector es que una residencia geriátrica no es un centro sanitario y son las consejerías de cada región las responsables de ofrecer ese servicio.

Desde el punto de vista de Bermejo, el desarrollo de cada parámetro de mejora debe crecer en paralelo a otros. Así, por ejemplo, de nada sirve que un geriátrico cuente con más personal, si este no está bien formado y motivado, si no hay un plan adecuado de actividades para los usuarios o la organización del personal no es la idónea.

Y, como se ha dicho en numerosas ocasiones en los últimos años, cada vez se tiende más a evitar las grandes infraestructuras y se defiende a la existencia de instalaciones más pequeñas, pero que funcionen como lo más parecido a un hogar.

Apunta esta doctora en Ciencias de la Educación que la excesiva rotación de trabajadores o trabajadoras en la asistencia a una persona no resulta agradable para estos ciudadanos. Explica que no es lo mismo que cada día los atienda un empleado o empleada diferente a que siempre estén asistidos por los mismos cinco trabajadores. En este segundo caso, los usuarios se sienten más seguros y tranquilos, por ejemplo.

Y, de la misma manera, un recurso puede tener menos personal, pero si contrata a un animador y las actividades para los internos resultan entretenidas, agradables y flexibles.

Sin duda, existen muchas variables en juego, según Lourdes Bermejo. Y en los centros públicos o concertados todo depende también de cuánto dinero aporte la administración por cada plaza cubierta.

Varias prestaciones no han mejorado mucho, otras han seguido igual y algunas, incluso, han empeorado, según refiere esta consultora en gerontología.

Uno de los elementos que han empeorado después de la pandemia, pero que venían con una tendencia negativa desde mucho antes, es el del personal. Manifiesta Lourdes Bermejo que, desde hace 14 o 15 años, cada vez resulta más difícil encontrar trabajadores o trabajadoras para estos centros. No resulta un subsector atractivo, por lo que cobra o por la realidad de la actividad cotidiana. Lo ideal es disponer de profesionales formados, motivados y con vocación. Pero, ante la actual situación del mercado laboral, las empresas tienen que emplear a personas que no tienen todos esos valores.

Y durante la pandemia muchos de esos trabajadores «lo pasaron muy mal, gente que se contagió mucho e, incluso, trabajadores que murieron», indica la consultora.

Por eso, en los últimos años ha habido otras muchas personas que han abandonado esa actividad profesional, pues piensan que no les compensa.

