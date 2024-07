El zoo de estrellas de neutrones ¡Vengan, acérquense, damas y caballeros! Les invito a adentrarse en el amplio y variado mundo de las estrellas de neutrones, un auténtico zoo cósmico donde cada especie nos ofrece una ventana única al Universo.

Estas asombrosas bestias naturales fueron descubiertas por primera vez como púlsares, aquellos «hombrecillos verdes» que Jocelyn Bell y Antony Hewish detectaron en 1967. Son el resultado del colapso del núcleo de estrellas masivas que, al morir en una explosión de supernova, dejan tras de sí estos núcleos ultradensos con un tamaño comparable al de La Gomera, pero que contienen más masa que el Sol. Cincuenta y siete años y miles de estrellas de neutrones descubiertas después, seguimos asombrándonos ante la diversidad de esta fascinante fauna cósmica. ¡Pasen y vean, el espectáculo está por comenzar!

Permítanme presentarles a los reyes de la precisión, los relojes cósmicos del Universo: ¡los púlsares! Estos fascinantes objetos emiten haces de radiación electromagnética desde sus polos magnéticos y, debido a su rápida rotación, dichos haces crean pulsos regulares, cual faros cósmicos, de ondas de radio que detectamos desde la Tierra. La regularidad de estos pulsos es tan precisa que los astrónomos los utilizamos como relojes cósmicos, como en el “telescopio” más grande del Universo: el Pulsar Timing Array.

¡A continuación, prepárense para sorprenderse con los gigantes de la magnetización, los titanes de los campos magnéticos: los magnetars! Estos colosos estelares poseen campos magnéticos increíblemente fuertes, hasta mil veces más intensos que los de los púlsares “convencionales”. Estos campos pueden desencadenar violentas erupciones de rayos-X y rayos gamma, creando destellos repentinos y brillantes. La potencia de estos campos es tan extrema que puede deformar la propia estructura de la estrella y alterar el espacio a su alrededor.

En el fascinante espectáculo del zoo cósmico, encontramos a los Objetos Compactos Centrales, estrellas de neutrones que se ocultan en el corazón de los restos de supernovas. Estas criaturas misteriosas son conocidas por su naturaleza silenciosa y enigmática. A diferencia de los púlsares y magnetars, no muestran una intensa actividad en radio o rayos-X, lo que hace que su detección sea todo un desafío. Sin embargo, su estudio es fundamental para entender la evolución de las estrellas de neutrones y el complejo proceso de los remanentes de supernovas. Estas fuentes destacan por sus campos magnéticos moderados y su baja luminosidad en rayos-X, ofreciendo una visión única de las condiciones y propiedades de las estrellas de neutrones jóvenes, justo después de la explosión de una supernova.

Pero si hay un grupo de especímenes escurridizo y misterioso es el de las estrellas de neutrones aisladas. No emiten pulsos ni tampoco muestran erupciones de luz, por lo que son un reto para los astrónomos que intentan estudiarlas. No es de extrañar que a día de hoy solo se conozcan siete ejemplares, a los cuales se les conoce como ‘Los Siete Magníficos’. Pero no se dejen engañar por su apariencia calmada; estas estrellas esconden secretos vitales para entender la variedad y complejidad de estos objetos compactos. Al no estar influenciadas por una estrella compañera o por su interacción con un campo magnético extremo, proporcionan una visión más «pura» de las características intrínsecas de las estrellas de neutrones.

¡Ahora, observen las asombrosas acrobacias estelares de las estrellas de neutrones en sistemas binarios de rayos-X! En estos sistemas, la estrella de neutrones roba material de su estrella compañera gracias a su poderoso campo gravitatorio. La enorme cantidad de energía liberada durante este proceso de acreción provoca explosiones de rayos-X extraordinariamente potentes, convirtiéndose en las fuentes de este tipo de luz más brillantes del cielo nocturno. Su descubrimiento dio lugar al nacimiento de la astronomía de rayos-X, hace más de medio siglo.

A pesar de los avances en la observación y estudio de este zoo de estrellas de neutrones, aún existen preguntas abiertas: ¿por qué algunas estrellas de neutrones presentan ciertas propiedades y comportamientos, mientras que otras no? La conexión entre los diferentes tipos de estrellas de neutrones y la razón detrás de sus diferentes características sigue siendo un enigma. Los científicos seguimos investigando cómo factores como la masa inicial, la velocidad de rotación, la composición química y el campo magnético influyen en la evolución y las propiedades de estos objetos. Resolver estas cuestiones nos ayudará a entender parte de la física más extrema que gobierna nuestro Universo.

Bografía Montserrat Armas Padilla es una astrofísica gomera que trabaja actualmente en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Tras licenciarse en Física en la Universidad de La Laguna y trabajar en el Departamento de Física Aplicada de la misma, se marchó a Holanda para llevar a cabo su tesis doctoral en la Universidad de Ámsterdam. Ha disfrutado de estancias de investigación en diferentes instituciones como la Universidad de Kioto (Japón) y la Universidad de Oxford (Reino Unido), siempre dedicada al estudio de estrellas de neutrones mediante datos de rayos-X.

*Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez