Salud mental y empresa: la importancia de los expertos en primera persona

"Es la hora de priorizar la salud mental en el trabajo". Este es el lema de este año del Día Mundial de la Salud Mental, que celebraremos el próximo 12 de octubre en Berga. Leyéndolo, no puedo evitar recordar una etapa de mi vida bastante dolorosa. Los roles de diferentes personas en mi puesto de trabajo y el desprecio recibido hicieron que enfermara y tuviera que pasar un largo tiempo en tratamiento psiquiátrico y terapia. A todo esto se sumaron compañeros que giraban la cabeza por miedo o porque creían que la cosa no iba con ellos, así como un juicio externo. Cosas que ocurren cuando vives en un pueblo.

Salud mental, una inversión

Y así, mi enfermedad, causada por un entorno laboral tóxico, se convirtió en un alud de opiniones y críticas que despertaron a mis demonios internos, haciéndome sentir culpable de encontrarme en aquella situación.

Yo me sentía “débil” y quien me amaba y quería ayudarme sentía impotencia de no poder hacerlo. Esta sensación me atrevo a decir que es compartida por más personas de las que imaginamos. Y es por eso que ahora es hora de priorizar la salud mental en el trabajo. Y hay que hacerlo ya, para no ir más tarde. Velar por el bienestar de la persona en el puesto de trabajo es una inversión por parte de las empresas.

Cambio de vida

Años después, la vida me ha cambiado. He cambiado de trabajo. Ahora acompaño a personas derivadas de algún trastorno mental y, juntas, trabajamos para que el entorno laboral sea un espacio saludable. Es esencial contar con un equipo de profesionales donde se ponga a la persona en el centro.

Si no cuidamos nuestras emociones, si no sentimos que formamos parte de esa sociedad, las empresas no podrán evolucionar. Porque los ambientes laborales positivos son aquellos en los que las relaciones humanas son prioritarias, aquellos que velan por el bienestar de la persona. Esto aporta relaciones sanas, rendimiento en el trabajo, buena comunicación, proactividad y actitudes positivas frente a momentos adversos.

Empresas, rodéense de personas expertas en salud mental, de personas con experiencia propia que han sufrido o sufren esta incomprensión. Y acompañen a sus equipos para que disfruten de una buena salud mental. El esfuerzo invertido se le devolverá en forma de capital económico y humano.

Eva Sánchez, directora de la Fundació Privada Horitzó del Berguedà