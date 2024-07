Enric Pallé: «Hay miles de millones de posibilidades de un planeta con vida»

El investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Enric Pallé recuerda que «hay miles de millones de posibilidades de encontrar vida en la Vía Láctea», ya que se calcula que alberga ese número de planetas rocosos, de un tamaño similar a la Tierra y a una distancia adecuada de su estrella.

En esta línea, Pallé asegura que en la época presocrática era «un acto de fe hablar de vida fuera de la Tierra» pero «la situación ha cambiado de forma espectacular desde que en 1995 Michel Mayor y Didier Queroz localizaron el primer planeta extrasolar», de forma que en la actualidad se conocen más de 5.000 en la Vía Láctea.

Para la búsqueda de exoplanetas cada investigador tiene sus motivaciones, de forma que los hay que se especializan, por ejemplo, en entender cómo funciona Júpiter y están muy interesado en los planetas gigantes gaseosos, que fueron los primeros en ser encontrados.

Pero, a juicio de Pallé, lo que realmente promueve que se haya conseguido la financiación para construir nuevos instrumentos en la búsqueda de exoplanetas y para contratar investigadores es la posibilidad de que en alguno de esos mundos se encuentre vida, y así responder a la pregunta que la Humanidad se hace desde siempre, «si estamos solos» en el Universo.

Invertir en ciencia

A quienes cuestionan la inversión en la búsqueda de exoplanetas, Pallé les señala que invertir en ciencia «siempre» influye en la sociedad y ha comentado que cualquier persona que envíe una fotografía con un teléfono móvil puede pensar que esas cámaras se inventaron para la astronomía, y que las primeras costaron el equivalente a millones de euros, mientras que ahora su precio es de cien euros.

En este sentido, Pallé ha reconocido que en la actualidad no se puede viajar a esos planetas pero, como ha recordado, hace cien años tampoco se podía viajar a la Luna y ahora sí, y en el futuro «tendremos que movernos» porque el Sol explotará, si bien «falta mucho para que eso ocurra». El investigador también ha hecho hincapié en que habla de vida, no de inteligencia, y ha señalado que hay muchas series en las que se presenta la llegada a planetas que están hechos de materiales «nuevos», si bien, ha subrayado, el Universo que se conoce no es así.

Todos los planetas rocosos tienen los mismos materiales, las mismas propiedades físicas y están afectados por la misma ley de la gravedad, y por ello en la Vía Láctea hay miles de millones de posibilidades de que haya vida, ha subrayado. Por ello, en opinión de este investigador lo razonable ahora es decir que probablemente la vida ha aparecido en muchos sitios, y otras cosa es saber hasta que punto se ha desarrollado, ya que no habla de inteligencia sino de la aparición de la vida, «que parece ser un mecanismo que ocurre cuando se dan las condiciones».

Y hay que tener en cuenta, ha apostillado, que en el Universo no tiene excepciones, no se ve una única estrella de un tipo, sino que por muy «raras» que sean «siempre» hay muchas de ese tipo.

El agua y la vida

Preguntado por la presencia de agua para hablar de vida, Pallé ha señalado que está presente en «todas» las atmósferas, pero lo difícil es que esté entre 0 y 100 grados centígrados, y que haya una cantidad abundante. De hecho, ha añadido, se han encontrado recientemente lo que se llaman «mundos de agua», donde se piensa que más de la mitad de la masa del planeta es agua, mientras que en la Tierra, que se asocia intuitivamente como un planeta rico en este líquido es en realidad «muy seco».

Lo es porque la proporción de agua con respecto a la masa de la Tierra es solo del 0,05%, pero lo que ocurre es que casi toda ella está en la superficie, en una «capita que a nosotros nos parece muy profunda», algo que reconoce que es «contraintuitivo», pero es que «vivimos dentro de esa capita».

En cuanto a la búsqueda de nuevos exoplanetas, el experto del IAC ha apuntado que el telescopio espacial James Webb ha proporcionado un impulso «espectacular» a esa tarea, y proporcionará detalles «sin precedentes» de las atmósferas de planetas gigantes, pero no ha sido diseñado para estudiar las atmósferas de planetas rocosos y templados».

El James Webb no será la herramienta que llevará a entender si los planetas como la Tierra tienen atmósfera y qué hay en ella, pero sí lo harán los telescopios de 40 metros de diámetro como los que en unos seis años comenzarán a funcionar en Chile.

Esos telescopios serán capaces de mirar la atmósfera de esos planetas y, en pocas noches de observación, determinar su composición, ha concluido Pallé.