Condenada a 3 años de prisión y a devolver 522.000 euros a dos de sus nietos en Tenerife

Una mujer, identificada como I.G.B., ha sido condenada en Tenerife como autora de un delito agravado de apropiación indebida a tres años de prisión, abonar 522.425,45 euros a dos de sus nietos, multa de 1.620 euros y hacerse cargo de las costas procesales incluidas las de la acusación particular, según una sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Dos niños, hoy ya mayores de edad, y su padre han estado durante más de una década esperando a que se hiciera justicia y hoy pueden decir que alguien les escuchó, les defendió y un tribunal les ha terminado de dar la razón. Se le atribuye al filósofo romano Séneca la frase de «la justicia si llega tarde no es justicia» y aunque en este caso ha llegado tarde, al final se ha hecho justicia. Porque antes de llegar a esta sentencia, ni el Juzgado de Familia competente ni quienes ejercían como fiscales les habían dado la razón cuando esgrimieron sus quejas durante más de una década. De hecho, la propia sentencia de la Audiencia Provincial recoge que «conviene indicar que la actuación de la acusación particular –ejercida por el abogado José Luis Abad Fortuny– ha sido del todo punto relevante pues, no en balde y contra el criterio inicial del Ministerio Fiscal, ha mantenido en solitario la acusación».

La defensa y la Fiscalía pedían la absolución y el archivo de la causa.

Pero empecemos por el principio. El 18 de marzo de 2005, una mujer fue atropellada en Santa Cruz de Tenerife y sus lesiones fueron tan graves que quedó en coma. Estaba casada y tenía dos hijos pequeños de 7 y 2 años, respectivamente. La mujer, al quedar en situación vegetativa crónica, fue declarada incapaz para gobernarse por sí misma y administrar sus bienes, tal y como señaló una sentencia del 15 de mayo de 2006 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Santa Cruz de Tenerife. En esta sentencia se acordó que quedara bajo tutela de su madre, I.G.B, desde el 12 de marzo de 2007 hasta su fallecimiento el 12 de noviembre de 2016.

Pocos meses después, la hoy condenada ejerciendo sus funciones como tutora legal de su hija solicitó el divorcio en nombre de ésta y el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santa Cruz de Tenerife disolvió el matrimonio el 21 de mayo de 2008. Los dos hijos de la pareja quedaron bajo la guarda y custodia del padre y se fijó una pensión de alimentos de 500 euros para cada uno de los niños.

El padre, que era empresario dedicado a la construcción, quedó en un estado anímico depresivo. Su empresa había quebrado y su vida familiar se desmoronaba. Los dos niños y nietos de la hoy ya condenada, no recibieron más trato ni más beneficio económico por parte de su abuela o familia materna que la disposición mensual de dicha pensión de 1.000 euros.

Señala la sentencia que I.G.B., de forma continua e ininterrumpida entre el 12 de marzo de 2007 al 12 de noviembre de 2016, efectuó en perjuicio de su hija tutelada disposiciones de dinero de las cuentas de ésta, la mayoría de las veces por más de 400 euros mensuales con transferencias, domiciliaciones o cargos en tarjetas bancarias que nada tenían que ver con la tutelada, pero con cargo a su patrimonio por diferentes ingresos hasta sufrir el accidente así como, a raíz del mismo, de dos pensiones mensuales: 4.008,53 euros de la Seguridad Social y 1.001,01 euros de la Mutualidad General de la Abogacía.

Acceso a las cuentas

En la causa inicial también figuró como investigada la otra hija de I.G.B. por supuestamente haberse beneficiado también del dinero que se extraía de las cuentas bancarias de su hermana incapacitada, según un auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, se acordó el sobreseimiento de esta causa en la Audiencia Provincial. La razón para ser investigada era que junto a su madre, y su hermana en coma, eran cotitulares de las cuentas de las que se extraía el dinero.

Durante los años en que la mujer permaneció en coma, el padre de los niños intentó hacer ver al Juzgado de Familia y al Ministerio Fiscal encargados de recabar de forma anual un informe de rendición de cuentas por parte de I.G.B., que ésta hacía una presunta disposición ilícita de los bienes de su exesposa incapacitada y que en todo caso, llegado el momento, quienes iban a resultar afectados eran sus hijos como herederos legítimos. Pues nadie le hizo caso a las continuas denuncias que realizó. Todos los informes de cuentas entregados por la tutora legal se daban por correctos. Y eso que en alguna ocasión se entregaron como gastos con cargos a las cuentas de la mujer tutelada la compra de artículos de deportes náuticos o colchones en Ikea que evidentemente no iba a poder utilizar la mujer tutelada ni fueron comprados para los hijos de ésta.

La mujer en coma falleció en 2016, justo el año en el que el mayor de sus hijos cumplía la mayoría de edad y, por lo tanto, podía iniciar un pleito como legítimo heredero del patrimonio de su madre a partes iguales con su hermana, aún menor de edad. Es en este momento cuando cogió el caso el letrado José Luis Abad.

Según señala la sentencia, la ahora condenada se desentendió en buena medida del cuidado y atención económica de los dos hijos de su hija incapacitada salvo el abono mensual estricto de la pensión por alimentos mientras favorecía a otros familiares con el patrimonio de su hija incapacitada.

Señala el tribunal que se pudo haber llevado a cabo una modificación para elevar la pensión aunque fuera de forma eventual para mejorar la situación económica de sus nietos, ya que como declaró el hijo de la mujer fallecida, sufrieron varios desahucios, perdieron su condición de socios del Club Náutico, abandonaron el colegio privado y no podían comprar ni material escolar ni libros de texto, teniéndoselos que dar en préstamo. Además acudieron a Cáritas por alimentos.

Negación de los hechos

En el juicio, la acusada negó efectuar las extracciones ilícitas de dinero que se le atribuían, siempre dijo que gastó el dinero en beneficio de su hija incapacitada y rechazó también haber dispuesto de dinero en favor de su otra hija y los dos hijos de ésta. La sentencia recoge que «ante la incontestable realidad de la existencia de numerosas transferencias, domiciliaciones, extracciones de cajeros o cargos en tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la tutelada, la acusada solo acertaba a repetir una y otra vez, incluso ante cualquier pregunta comprometedora, que se desvivía por su hija» incapacitada «comprándole todo tipo de cosas que no cubría la Seguridad Social» durante toda su hospitalización.

La acusada se escudó también en que en la mayoría de los comercios en los que hacía compras para su hija «no le daban ticket de caja a o factura». Aseguró también que pagaba a una persona para que fuera una o dos veces a la semana al hospital para prestarle servicios de Reiki o cuando ella no podía ir al hospital o se ausentaba unas horas de la habitación de su hija, contrataba a alguna persona para que le hiciera compañía.

Como se recoge en un detallado informe del hospital en el que estuvo ingresada la mujer en coma, su madre y hoy condenada, la acompañaba durante la mayor parte del día y de forma esporádica su hermana y alguna amiga. Nadie más acudía a verla, ni para servicios de compañía ni de Reiki, pero no descarta que su madre pudiera comprarle alguna crema, productos de aseo o almohadas que considerara de mejor calidad que las que ya le ofrecía el propio hospital.

El tribunal considera «poco creíble» que los comercios se negaran a entregar facturas o ticket de compra ni resguardos por los servicios que otras personas supuestamente prestaban a su hija, gastos que además debieron estar justificados en la rendición de cuentas anual que realizaba del patrimonio de su hija cuya tutela asumió.

Pero es más, la sentencia señala como constatados que se efectuaron numerosos y constantes gastos con cargo al patrimonio de la tutelada de clases particulares, libros de texto, gastos universitarios, viajes y restaurantes «que por la edad de los hijos de la tutelada, en ningún caso se hicieron en favor de estos, sino de los otros nietos de I.G.B.

En fase sumarial, la entonces investigada reconoció que tenía que ayudar a su otra hija de forma puntual «porque iba ajustada de dinero» y por eso habían transferencias en favor de ella y de los hijos de ésta. Sin embargo, en su declaración en la vista oral lo negó, señalando que su otra hija y su marido mantenían a su familia con sus sueldos.

El tribunal lo niega. Es más, señala que en los últimos años las transferencias se redujeron, pero la disposición mensual de efectivo en cajeros con cargo a las cuentas de la tutelada aumentaron. «Fue un incremento gradual, desmesurado y sin refrendo documental alguno de los gastos que pudiera justificar la encausada como disposiciones a favor de la tutelada».

La apropiación, en números

Un economista, perito que intervino por parte de la acusación particular, señaló que en las cuentas de la tutelada se ingresaron 1.011.913, 87 euros hasta el día de su fallecimiento. Así, detalló todos los cargos que, además de las pensiones que ingresaba, había recibido varias cantidades por herencia de una tía y su padre. Asimismo indicó que la encausada había omitido en la rendición de cuentas al Juzgado de Primera Instancia diversos conceptos como 12.000 euros por un seguro de vida. Y señaló que según sus informes con los extractos bancarios remitidos y las facturas aportadas en las rendiciones de cuentas aportados por la encausada, las operaciones ascendían a 392.849,68 euros, con más de 120.000 euros como gastos sin justificar mientras que del resto sí había soporte documental. El perito detectó que en las sucesivas rendiciones de cuentas, habían gastos que se presentaban varias veces con facturas por valor de 21.400 euros y 16.050 euros.

El perito señaló que a la fecha del fallecimiento de la tutelada quedaban 2.332,83 euros en una de sus cuentas y 990,91 en otra. Y añadió que en una tercera cuenta de otra entidad bancaria había 126.127,37 euros. En esta última cuenta, I.G.B. ingresó más de 91.000 euros procedentes de las otras cuentas cuando su hija ya hacía dos meses y medio que había fallecido, y por lo tanto, ya no era su tutora legal.

La sentencia añade que «la citada transferencia constituye así un acto final de desposesión por parte de I.G.B. que, incluso con posterioridad a la muerte de su hija, no tuvo reparos en seguir disponiendo de un dinero que nunca le había pertenecido y en claro perjuicio de los dos hijos de ésta que eran los únicos herederos legales».

Esta sentencia, no obstante, podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.