Carlos Reig: «Una depresión me ha llevado a vivir de YouTube»

Sea sincero: ¿Se le pasó alguna vez por la cabeza que moviendo los pechos iba a acumular sólo en YouTube más de cuatro millones de suscriptores?

Nunca. Si le digo la verdad, hasta hace poco más de dos años no sabía muy bien ni qué era eso de TikTok…

¿Cuándo y dónde empieza a colgar en Internet sus vídeos?

Justamente empecé a subirlos a TikTok hace dos años y medio. Me bajé la app, vi un poco de qué iba la cosa y dije: ¡Vamos a probar!

Los vídeos que subía a esa aplicación los publicaba posteriormente en reels de Instagram pero los primeros contenidos eran totalmente diferentes a los de ahora, subía vídeos de humor con mi perro Brandon. Fueron muy bien pero lo hacía por diversión aunque también me los curraba.

Algunos llegaron a alcanzar el millón de visualizaciones en reels pero claro… ¡Grabar con un animales es complicado! Tardaba hasta tres días en rodar un vídeo de 14 segundos para que mi perro no se sintiese forzado en ningún momento. Finalmente fui desviándome de ese camino y comencé a subir otro tipo de contenidos más relacionados con la alimentación pero siempre dándoles un toque de humor.

Escuchádole, todo parece bastante sencilo. ¿Entonces se trata sólo de tener una idea, grabarla y subirla a las redes sociales y las plataformas online de vídeo?

En absoluto. De hecho, uno de aquellos vídeos que grabé por entonces jamás me atreví a subirlo. No todo vale aunque después sí me animé.

¿Y qué hacía?

Se trataba de uno en el cual aparecía comiéndome una hamburguesa que, tras su ingesta, provocaba que se me inflara la barriga de forma exagerada. Al editarlo, me sentí ridículo. No lo subí ni a TikTok ni a Youtube en aquel momento.

Y fíjese que enfrentarme a ese miedo al ridículo, al qué dirán, a la necesidad de mostrarme en redes y en la vida de una forma perfecta para agradar a los demás, a depender de la validación de otros, lo cambió todo.

¿Cambiarlo todo en qué sentido?

En medio de ese contexto y por un motivo personal, caigo en una depresión de la que hoy, y no tengo problema en reconocerlo, me sigo curando, pero que según psicólogos y psiquiatras tiene parte de su problema raíz en esa búsqueda de la validación externa y el perfecionismo. En un día de bajón absoluto descubro la modalidad shorts de Youtube, subo todos los contenidos con mi perro y luego pienso: ¡Al carajo! Voy a subir también el vídeo de la hamburguesa. Para mi sorpresa, aquello alcanza el millón de visualizaciones en solo una hora.

Otro día, divirtiéndome con colega cámara de televisión le hice la broma de mover los pechos, algo que debe ser hereditario porque mi hermano también lo hace, y el compañero me animó a realizar un contenido con lo de los pechos. Le hice caso y ¡boom!... Se disparó todo. Actualmente ese vídeo mío no es el más visto pero tiene más de 100 millones de visualizaciones y a partir de ahí empecé a construir toda una narrativa con los pechos, donde lo que menos importa ya es su movimiento. Las visualizaciones se dispararon y las críticas también.

Poco a poco fui venciendo ese miedo al ridículo, encontrándome con mi esencia y mi creatividad reprimida por ese miedo al qué dirán. Así que una depresión me ha llevado a vivir de Youtube

¿Cómo definiría lo que hace? Lo pregunto porque no sabría poner una etiqueta a los contenidos que ofrece en su canal de YouTube y sus perfiles en redes sociales.

Son vídeos What the Fuck; contenidos que tras visualizarlos llevan a pensar «qué coño estoy viendo, necesito verlo otra vez». Son un sueño febril, un caos estratégicamente pensado. Me gusta lo absurdo desde que leí a Ionesco. Lo absurdo siempre es más memorable.

¿Me dice que usted llega al dramaturgo Eugène Ionesco moviendo los pechos?

(Risas) No sólo por eso.

Pues explíquelo porque no encuentro un ejemplo mejor para describir eso que ahora, cuando nos topamos con algo tan inexplicable como loco, llamamos una fantasía?

(Carcajadas) Se lo explico echando mano de un anécdota. Tras quedarme en blanco para un directo en televisión me sentí tan traumatizado que empecé a leer sobre técnica de memorización y visualización donde aprendí que, básicamente, lo absurdo, lo extraño, siempre se retiene mejor. ¿Si algún día se topase con un humano humano capaz de convertir sus pechos en una sartén para cocinar en ellos huevos fritos, lo olvidaría? Por ahí van los tiros de mis vídeos.

¿Por qué decide tomarse más en serio lo que había comenzado como una broma? ¿Recuerda el momento y con qué vídeo tuvo conciencia de que aquello inicado casi de forma casual se estaba convirtiendo en algo más grande?

Honestamente, me empecé a dar cuenta cuando comencé a monetizar mis contenidos. Tuve la suerte de que al poco de iniciarme con los shorts de Youtube, la plataforma cambió la política de monetización. Ya no solo iban a monetizar los vídeos largos, también los vídeos cortos para competir con TikTok y los reels de Instagram. No fue en concreto por un vídeo en sí, porque a raíz de la nueva política de YouTube todo el mundo empezó a subir contenidos de poca duración; fue porque la plataforma comenzó a remunerar mis contenidos. ¡Y me tuve que hacer autónomo!

¿Entonces gracias a sus cuatro millones de suscriptores en YouTube; los 58.700 followers en Instagram, 26.500 más en Tik Tok y otros tantos miles en X, el antiguo Twitter, está ganando dinero?

Sí. Monetizo por YouTube porque TikTok lo he dejado. En reels subo algún vídeo que ya está en YouTube pero toda la exclusividad se la dejo a la plataforma de vídeos online que son los que me han mimado (risas).

¿Cuál es el perfil de sus seguidores? Usted además interactúa bastante con sus fans.

Mis seguidores son principalmente de Estados Unidos, porque al principio no compartí con nadie que subía videos a YouTube, y todo lo publicaba en inglés. No quería que me conocieran por ese miedo al ridículo

YouTube le ha premiado por sus cuatro millones doscientos mil suscriptores. ¿Satisfecho?

Claro que sí, mucho. Realmente la placa de oro con la cual me han reconocido se debe a que he superado el millón de suscriptores aunque antes ya me otorgaron la de plata cuando alcancé los 100.000 pero esa nunca la vi porque se extravió en la aduana.

Hasta ahora, usted se dedicaba profesionalmente al periodismo como reportero de televisión pero sus intervenciones en los distintos programas en los cuales ha participado nada tienen que ver con lo que de manera exitosa hace en la actualidad.

La decisión de dejar la televisión ocurrió en Ponte al día, un gran programa de Televisión Canaria del cual, profesionalmente, tengo grandes recuerdos pero en lo personal, debido a la depresión que se me acabó diagnosticando, coincidió con uno de mis periodos vitales más complicados. Afortunadamente, YouTube me permitió focalizar en otra cosa mi profesión y gracias a la plataforma empecé a vivir y ahorrar. Entonces decidí centrarme solamente en eso.

Es cierto que después, picado por el comprensible gusanillo profesional de cualquier periodista, estuve durante unos meses colaborando en un espacio de Telecinco pero aquello me impedía compatibilizar trabajo y creación de contenidos web además de que estaba invirtiendo mucho en algo que me daba y aportaba menos así que un día dije: «Mamá, sé que estás orgullosa de tu hijo, con estudios en Psicología, Comunicación Audiovisual y Periodismo pero ahora soy y quiero seguir siendo youtuber».

¿Se plantea su futuro pasándoselo teta moviendo en los vídeos su musculado pecho o cree que dicha actividad tiene fecha de caducidad y acabará retomando su rol de periodista televisivo?

En realidad, todo tiene fecha de caducidad; las redes sociales y la vida en general son también como un programa de televisión: no sabes cuánto va a durar. Claro que volveré a la tele pero ahora ya no lo haré por necesidad. Quiero poder elegir y que sea un programa, cuanto menos, divertido.

Suscríbete para seguir leyendo