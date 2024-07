El Archipiélago se blinda ante el calor: así se mitigan las altas temperaturas

El calor es recibido con gusto y alegría cuando los rayos de sol se escapan de detrás de la panza de burro para iluminar los días de vacaciones y las rutinas de los muchos trabajadores y trabajadoras que continúan sus jornadas laborales en el periodo estival. Pero también es un arma de doble filo: según datos de la aplicación MACE (Mortalidad Atribuible en verano por Calor en España), desarrollada por el epidemiólogo ambiental Aurelio Tobías, el climatólogo Dominic Royé y la investigadora de la Universidad de Valencia, Carmen Iñiguez, las muertes atribuibles por calor, en lo que llevamos de verano de 2024, han sido de 67 en la provincia de Las Palmas y 69 en la de Santa Cruz de Tenerife.

Las altas temperaturas, especialmente perjudiciales para ancianos, niños y personas con patologías crónicas, producen cientos de muertes cada año en España. Aunque Canarias es una de las comunidades autónomas con el número de incidencia más bajo, cada año las Islas se prepararan para hacer frente no solo a la subida de los termómetros, sino también a la amenaza que suponen la radiación ultravioleta, que quema y daña la piel, o los incendios forestales, que arrasan y destruyen los bosques.

«Este verano ha habido un cambio en cuanto a la vigilancia», explica el técnico de la Dirección General de Salud Pública, Eduardo García-Ramos. «Se han descrito una serie de meteoZonas donde la climatología es muy similar. Se han hecho 151 regiones de este tipo en España. Antes la vigilancia se hacía por provincias, ahora son en estas zonas. Canarias tiene 13: tres en Gran Canaria, tres en Tenerife, tres en La Palma y, en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro se considera solo una región la isla entera», indica el técnico haciendo alusión a este nuevo modelo que otorga un umbral de temperatura concreto a cada zona mencionada.

Gran Canaria, que se ha dividido en la zona norte-capital (32,4ºC), las cumbres de Gran Canaria (33,2ºC), y la zona sur, este y oeste (34ºC) es, según puntualiza García-Ramos, el único territorio del Archipiélago en el que se han detectado avisos por altas temperaturas en este verano de 2024 (hasta el momento). «El año pasado en estas fechas ya teníamos avisos en todas las Islas, este año solo centro y sur de Gran Canaria», puntualiza.

Si el umbral de temperatura llega a superarse, el procedimiento que se sigue desde la Dirección General de Salud Pública pasa por «avisar a los municipios de la zona para que adopten las medidas oportunas», señala García-Ramos, que a su vez hace hincapié en la especial atención que se pone en atender a colectivos vulnerables como las personas sin hogar o la gente mayor que vive sola.

«Se avisa a servicios sanitarios, a centros sociosanitarios, a centro de mayores, a los de educación... Porque, aunque ahora no hay clase, algunos abren para actividades de verano en los colegios o hay comedores escolares que siguen funcionando durante los meses de verano. Se les avisa para que adopten las medidas. Avisamos al 112, que es quien llega a todos lados, y a la Fecam [Federación Canaria de Municipios], para que avise a cada municipio de los afectados», detalla el técnico de Salud Pública.

Recomendaciones contra el calor

Ante la subida de los termómetros, las recomendaciones que se pueden seguir a nivel individual para evitar las consecuencias del calor son similares a las de todos los años: estar muy pendientes de la hidratación, no exponerse al sol en los tramos horarios en los que el calor es más intenso y no programar actividades físicas o lúdicas en zonas de altas temperaturas. «Es preferible ir a la playa que ir al campo, donde quizá no hay sitio donde refrescarnos correctamente», apunta García-Ramos.

También se incluyen otras medidas como no abusar de bebidas con cafeína, alcohol o azúcar, prestar atención a bebés, mayores, embarazadas o menores , evitar el deporte entre las 11 y las 17.00 horas, usar ropa de colores claros, ligera y que deje transpirar, nunca dejar a personas o mascotas solas en el interior del vehículo, mantener las medicinas en un lugar fresco y hacer comidas ligeras.

Por otro lado, García-Ramos también destaca la importancia de estar pendiente, no solo de los peligros del calor, sino también del riesgo que supone la alta radiación ultravioleta que recibe el Archipiélago: «No debemos asociarla únicamente al verano. Solo nos acordamos de la crema en julio y agosto y, durante los restantes meses del año, no nos ponemos nada. Canarias es la región de más actividad ultravioleta, estamos en unos índices bastante altos. Hay que protegerse, sobre todo ahora», concluye.