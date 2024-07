Luces y sombras de la ‘app’ antiporno

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública presentó a principios de este mes la aplicación para móviles Cartera digital beta, un sistema a través del cual el Gobierno quiere limitar el acceso de los menores a la pornografía. La previsión es que la herramienta esté disponible después del verano. Ahora bien, serán las propias plataformas y páginas webs las que tendrán que corroborar que los usuarios que acceden a ellas son mayores de edad. Pero, ¿cómo lo harán? Precisamente, a través de esta app, que comprobará la edad de la persona que quiere consumir estos contenidos por medio del DNI electrónico.

Sin embargo, a juicio de Kika Fumero, asesora de Políticas Públicas y consultora especialista en Violencia Sexual y de Género, así como exdirectora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), este recurso no es la solución. «Se está poniendo el foco en los menores, pero no en la industria pornográfica, que es donde se encuentra el origen del mal y donde se están cometiendo muchas agresiones sexuales de las que son víctimas las mujeres», apostilla.

Por su parte, la actual directora del ICI, Ana Brito, considera que los menores siempre tienen que estar bajo la tutela de sus padres y tutores, que son quienes deben controlar la clase de contenidos que visualizan en las pantallas. No obstante, teniendo en cuenta que las estadísticas reflejan que ya hay niños de ocho años que están accediendo a la pornografía, es competencia del Gobierno tomar medidas. «Esta aplicación es un primer paso», anota.

Funcionamiento. El funcionamiento de la app es sencillo. Una vez esté instalada en el dispositivo móvil, los usuarios deberán solicitar la acreditación que certifica su mayoría de edad. La credencial será emitida por el Gobierno, que consultará los datos personales a través de la Secretaría General de la Administración Digital. De este modo, cuando las personas entren en algún portal que difunda contenidos para adultos, la pantalla mostrará un código QR que debe ser escaneado con la cámara del dispositivo. Si no disponen de esta certificación, el contenido quedará bloqueado. Hay que señalar que las credenciales se emitirán en lotes de 30 y que caducarán a los 30 días para evitar la trazabilidad de los usuarios. Además, para cumplir con la ley de Protección de Datos, no se compartirá el nombre ni el número de DNI de las personas interesadas. «Desde mi punto de vista, será muy fácil que los menores sorteen las barreras digitales. No estoy en contra de esta app y, por supuesto, creo que todo suma, pero hay que tener en cuenta que no es un remedio infranqueable», advierte Kika Fumero.

Limitado a España. Por ahora, solo están obligadas a verificar la edad de los usuarios las plataformas que radican en el territorio nacional. Por tanto, se podrá seguir accediendo sin ningún tipo de impedimento a los enlaces extranjeros. Ante esto, el Gobierno ha apelado a la voluntad de las plataformas para que adopten la solución española.

Utilidad del recurso. En palabras de la directora del ICI, «todos los comienzos son complicados». Sin embargo, «habrá que esperar para valorar su utilidad». «Será necesario analizar las mejoras que se puedan realizar con el paso del tiempo, pero el objetivo que persigue me parece excelente: impedir que los niños pierdan su infancia con unas cuestiones que no son acordes a sus edades ni con una educación sana».

Más educación sexual. Para Fumero, es esencial que el acompañamiento al desarrollo de la sexualidad se inicie desde la infancia, siempre y cuando esté adaptado a la edad de los receptores. Y es que la sexualidad de las personas pasa por numerosas etapas. «Es un concepto que abarca desde los besos, la voluntad, las caricias y las sensaciones hasta los gustos personales y el deseo. Además, existen muchísimos cuentos destinados a prevenir la violencia sexual. Cuando llegue el momento de hablar de sexo propiamente dicho se tratará la cuestión, pero es muy importante que apostemos por un acompañamiento adecuado», recalca la especialista. En este sentido, Ana Brito aboga por que esta labor comience en los hogares y continúe en las escuelas. No obstante, en estos últimos espacios debe ser impartida por expertos en la materia. «Tenemos que contar siempre con personas cualificadas, y más aún cuando estamos hablando de menores», resalta.

Mayor acceso de menores. Según los últimos datos de la consultora GfK DAM, que mide el consumo digital en el país, 12,3 millones de personas visitaron sitios web de pornografía el pasado mayo, de las que 946.977 eran menores de 16 años. «Me preocupa mucho que los menores estén accediendo a estos contenidos a edades cada vez más tempranas, lo que hace que no tengan herramientas personales para enfrentarse a lo que van a ver. Esto supone un gran problema, pues no solo no van a entender nada, sino que van a asumir que lo que ven es algo natural y normal, a pesar de que haya escenas muy violentas como es habitual», señala Fumero. Otro de los aspectos que le inquieta está relacionado con la construcción de las fantasías sexuales. «Las fantasías violentas que desarrollan las chicas y los chicos a causa de la violencia sexual que existe en la industria pornográfica tiene un impacto muy grande en sus vidas y en sus relaciones. No podemos mirar para otro lado, tenemos que actuar en el foco del problema», defiende la experta.

El foco en la industria pornográfica. Tal y como indica la misma fuente, la pornografía es una industria en la que se cometen numerosas agresiones sexuales a mujeres que, en muchos casos, están en situación de prostitución. Consciente de que el hecho de ponerle barreras a este sector es una labor «compleja», Fumero no duda en defender la necesidad de proporcionar herramientas y recursos que den salida a todas las víctimas. «Sé que es casi tan complicado como abolir la prostitución, pero desde luego habría que penalizar estos actos», asevera.

