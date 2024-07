Las universidades públicas de Canarias y Andalucía refuerzan su cooperación

Los rectores de las universidades públicas de Canarias y Andalucía celebran una primera cumbre con la que pretender reforzar la cooperación estratégica entre ambos territorios. Para este primer encuentro, La Laguna ha sido elegida como la ciudad anfitriona y durante la cita se compartieron retos comunes para estos centros de educación superior del sur de Europa y se detectaron oportunidades para continuar trabajando y mejorando a favor de la educación superior pública. Esta es tan solo una primera cumbre de las muchas otras que los participantes esperan poder celebrar en el futuro para examinar las oportunidades de estos centros y que, afirmaron los participantes, comparten retos vinculados a esa posición geoestratégica y socioeconómica y forman parte nítida de las soluciones a los retos existentes entre la sociedad.

La cercanía a África y los vínculos con Latinoamérica son algunas de las oportunidades que comparte el grupo de oportunidades reunidas en La Laguna, que ya cuentan con proyectos conjuntos y que ofrecen oportunidades importantes para el futuro de estos territorios. Uno de los retos de los que hablaron los participantes de la cumbre es el de dar con un sistema de financiación estable para el futuro. Mientras que en el caso de Andalucía ya está en marcha un contrato programa, las dos universidades públicas canarias trabajan en la actualidad en la definición de un sistema similar junto a la Consejería de Universidades del Gobierno de Canarias.

Esta cumbre encuentra uno de sus motivos en la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece la posibilidad de poner en marcha titulaciones conjuntas, al mismo tiempo que abre un nuevo escenario en cuanto al sistema de financiación y hace patente la preocupación de las universidades por el desordenado crecimiento de los centros privados. Todos estos fueron temas abordados en el marco de esta cumbre que se prolongó durante el martes 16 de julio con el objetivo de alcanzar acuerdos concretos entre los participantes. Este ha sido el primer encuentro de este tipo que se ha celebrado entre las diferentes instituciones con el objetivo de compartir retos, no solo entre estas dos regiones españolas sino que también incluye a centros más allá de las fronteras españolas. Esta acción también busca detectar oportunidades en un escenario global. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, asistió brevemente a este encuentro y dijo que «la ciudad no sería un lugar cosmopolita e internacional si no tuviera su universidad» por lo que destacó la «gran oportunidad» que supone para el municipio contar con expertos que puedan aportar soluciones a los retos regionales.

El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, señaló que los centros de educación superior suponen el 2,2% del PIB nacional, y que en el caso de Canarias, Andalucía y Cataluña la aportación al desarrollo regional es aún mayor. Además, recordó que las dos comunidades autónomas participantes en el encuentro aportan el 17% del alumnado del sistema universitario nacional. La cercanía a África y la conexión con Latinoamérica plantea para todas estas instituciones retos comunes aunque el rector lamentó que el marco financiero es una gran inquietud, así como la presencia de operadores privados en el mapa universitario y la necesidad de incorporar más profesorado a las plantillas docentes.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), Lluis Serra, enfatizó la importancia de la colaboración interuniversitaria para mejorar y proyectar la capacidad de las instituciones. Afirmó que las universidades públicas son una «inversión», con un impacto sobre el territorio más que notable. Apuntó que los centros canarios han estado infra financiados, lo que ha llevado a un déficit de 13 millones de euros en el caso de La Laguna y de nueve millones en el de Gran Canaria. Por su parte, el viceconsejero de Universidades, Ciro Gutiérrez, mostró su alegría por la constitución de esta alianza, de máxima importancia para crecer y competir en un contexto global. Indicó que las universidades públicas resultan clave para garantizar el crecimiento, el desarrollo y la equidad de la sociedad.

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, es el coordinador y portavoz de las universidades andaluzas y habló de los numerosos problemas que afrontan las instituciones canarias y andaluzas, al ubicarse en la frontera del sur de Europa aunque destacó que precisamente por ello son capaces de aportar conocimiento científico e innovación en retos tan acuciantes como el cambio climático o el flujo migratorio.