Homero Gil de Zúñiga: «Pronto será imposible identificar si hablamos con una máquina»

A día de hoy, ¿la Inteligencia Artificial (IA) es una aliada o una enemiga?

Considero que tiene un poco de las dos partes, no sé si por igual. Con un uso correcto y adecuado siempre tiene aspectos muy positivos. Por ejemplo, estoy seguro de que ayudará mucho a la ciencia, pero si alguien quiere usarla de manera fraudulenta, la tecnología funcionará igual. Es el ser humano quien tiene la capacidad de discernir y decidir si la utiliza para fines más o menos éticos. Este desafío ha existido desde siempre, pero quizás con la IA se llevará a otro nivel. Uno más exacerbado.

¿Su uso debería limitarse a ciertos ámbitos y personas?

Por definición, la Inteligencia Artificial intenta resolver tareas, comunicarse y actuar como un organismo humano. Hay personas con mayor capacidad intelectual que otras y lo mismo ocurre con la tecnología. Algunas son muy poderosas e inteligentes y otras tienen funciones mucho más limitadas. La innovación se difundirá y nos llegará a todos, pero la herramienta llegará en diferentes niveles de poder y eficiencia. También lo hará con otros usos. En un principio las divisiones serán muy evidentes y después se reducirán.

¿Es una herramienta adecuada para jóvenes en escuelas y otros centros educativos?

Esa es una pregunta a la que se están enfrentando muchos gobiernos en todo el mundo. La regulación de la IA se trabaja desde dos perspectivas: la primera es cómo la va a utilizar la gente y cómo contrarrestar esos desafíos y la segunda, cómo abordar el crecimiento exponencial de la IA en sí misma. Reconozco que al principio era mucho más optimista y creía que la IA nos podía proteger. Ahora, soy consciente de que no es el fin principal porque las empresas buscan fundamentalmente beneficios económicos. Es una herramienta que plantea muchos desafíos para quienes no sepan manejarla o quienes no sean capaces de discernir entre cuando es un apoyo y cuando es un instrumento problemático. No obstante, puede ser una excelente ayuda, por ejemplo, como un instructor preciso y eficiente que facilite que un estudiante aprenda conceptos matemáticos.

¿Es sencillo detectar la presencia de la IA en trabajos académicos?

No, no es nada sencillo. Hay muchas herramientas que intentan detectar si un lenguaje puede relacionarse con la IA, pero es prácticamente imposible saberlo a ciencia cierta. Antes teníamos sistemas para comprobar si había plagio con otros autores. Una cuestión sencilla que comparaba con otros textos ya escritos. Ahora, la herramienta genera esas piezas por lo que complica mucho la labor de detección.

¿Mejor utilizarla para trabajos rutinarios o para los más creativos?

La realidad es que vale para todo. Nos ayuda muchísimo en todas las tareas. Es infalible para trabajos sistemáticos, pero también es capaz de generar contenido más artístico y responder a labores más creativas. Aunque es cierto que el arte es muy subjetivo, por lo que, si se trata por ejemplo de un poema, la valoración de la persona que lo lee tendrá un gran peso. La máquina se limita a realizar la tarea que se le requiere.

¿Cómo afecta al campo de la Comunicación?

No solo a la comunicación, afecta a la sociedad en todos los ámbitos. Tanto en los aspectos más productivos, como a la hora de generar conocimiento y socializar. Es una tecnología irruptiva, así pasó con otros grandes cambios tecnológicos como la imprenta. La comunicación no es inmune a este proceso y se ha visto notablemente afectada.

¿Quizás es el área en el que más se nota su irrupción?

No me atrevería a decirlo porque hay campos en los que está cambiando el paradigma por completo. La industria farmacéutica y la medicina son dos buenos ejemplos. Hay avances en nuestro entendimiento de la genética humana que hubiesen tomado décadas en ocurrir y, sin embargo, unas máquinas con IA lo han hecho en relativamente poco tiempo. Es cierto que el cambio en la comunicación es muy radical porque no solo influye a la manera en la que nos comunicamos entre nosotros sino con las máquinas, que cada vez contarán con mayor autonomía. Siempre hemos sabido cuando un humano interactuaba con la tecnología, pero en breve no seremos capaces de identificar si estamos charlando con una máquina. En una conversación telefónica, por ejemplo, será muy difícil si no se nos avisara con antelación.

¿Influye en las campañas políticas?

Por supuesto, ninguna tecnología es neutra, todas acarrean disrupciones en la sociedad. Unas veces proponen cambios que serán positivos y otras, negativos. La Inteligencia Artificial hará lo que el ser humano le propone. En el caso de la política, es una herramienta muy útil para informarse, dialogar y entender una cuestión concreta, pero también podría ayudar a generar desinformación de una manera muy persuasiva. Lo mismo ocurrió en su momento con la irrupción de Internet. Si bien facilitó las interacciones también hubo problemas con un mayor nivel de desinformación, fake news y propaganda.

¿Existe una desconfianza generalizada hacia todo lo que rodea a la Inteligencia Artificial?

Al contrario, la gente a menudo confía en exceso en las máquinas. De manera equivocada solemos tender a pensar que nunca fallan, que son más precisas y que no tienen sesgos. Al menos por ahora, la IA es lo que nosotros queremos que sea, por tanto, transporta nuestros propios sesgos. Durante los últimos años se ha intentado pulir ese aspecto. Por ejemplo, hay cuestiones en las que interesa representar de manera diversa, para que todo el mundo pueda sentirse incluído, pero hay otras en las que sería un error fáctico.

Suscríbete para seguir leyendo