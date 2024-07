Campus África aborda los retos medioambientales en su nueva edición

Los retos medioambientales, culturales y de salud global en los territorios insulares del Atlántico africano centran la nueva edición del Campus África 2024, que se desarrollará desde el sábado día 13 de julio y hasta el próximo día 26. En esta sexta edición se cumple el décimo aniversario de la iniciativa que ha permitido la movilidad de más de 300 universitarios africanos en este tiempo. Además, con motivo de esta década de historia del campus, se ampliará el número de beneficiados, que superarán el centenar. Los países representados en esta ocasión serán Gabón, Camerún, Guinea-Conakry, Senegal, Cabo Verde y Marruecos.

En esta ocasión, la programación se organizará en cuatro módulos. El primero de ellos tiene carácter práctico e incluye trabajo de laboratorio que se desarrollará en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna. Además, en esta edición se ofrecerán conferencias a cargo de especialistas relacionados con el lema Salud insular, salud global, que se ofrecerá en el Salón de Actos de la Facultad de Química, mientras que el bloque Retos medioambientales en un contexto atlántico se desarrollará en horario de mañana y Las islas atlánticas como espacios de intercambio cultural, por las tardes, será otra de las propuestas de esta sexta edición y se desarrollará en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en La Laguna.

El codirector de Campus África, José Gómez Soliño, recordó durante la presentación de esta nueva edición que esta iniciativa es, ante todo, una apuesta formativa «ambiciosa» dirigida a despertar conciencias e inquietudes, así como a promover vocaciones científicas. «Nuestra filosofía de trabajo siempre ha estado dirigida a despertar la curiosidad de nuestros becados, porque ese es el camino para que se inicien investigaciones y proyectos que pueden cambiar el mundo. Hemos sido partícipes de la formación y de las investigaciones de los que llegaron aquí siendo becados y que ahora ejercen en sus países como activos profesionales. Esta es la única vía para el progreso del continente vecino», afirmó. El otro codirector, Basilio Valladares, resaltó que «actualmente la comunidad científica está volcada en seguir estudiando posibles crisis sanitarias futuras, esto es algo que no sabemos si se dará o no, es la gran incógnita a resolver y esto solo lo podremos hacer desde el enfoque integral de One Health del que habla la Organización Mundial de la Salud, y que integra salud humana, ambiental y animal». Precisamente en esta línea trabajará la edición de Campus África 2024.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, expresó que «La Laguna y su Universidad son dos instituciones que van de la mano y fruto de esa colaboración presentamos una nueva edición de este Campus África, un espacio internacional para la reflexión, el análisis y el conocimiento». Por su parte, el concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, incidió en «la importancia de brindar la oportunidad de formarse y ofrecer prácticas a los jóvenes becarios en campos necesarios para el desarrollo de sus territorios, avalados además con el prestigio internacional» del que goza esta iniciativa. Además, el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, se refirió al Campus África como un «caso de éxito» y destacó el gran papel realizado a lo largo de estos años por sus codirectores, así como por la elección de la ciudad de La Laguna como sede.

El director de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, Pedro González, subrayó la importancia del trabajo conjunto en la formación para proporcionar las herramientas necesarias y contribuir a que los países africanos puedan emerger, mientras que el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, puso en valor la presentación de Campus África como «acto simbólico».