El Archipiélago suma cien casos de covid, pero cae el ritmo de contagios

Canarias sumó un centenar de casos de Covid-19 en el transcurso de la pasada semana. Así lo reflejan los últimos datos que maneja la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), que incluyen los diagnósticos realizados en los hospitales y centros de salud del sistema público. No obstante, a pesar del aumento del número de cuadros, las cifras muestran una tendencia a la estabilización. "El ritmo de crecimiento ha disminuido, por lo que pensamos que ya se ha frenado. Sin embargo, habrá que esperar para analizar lo que ocurre en las próximas semanas", valoró ayer Álvaro Torres, jefe de la unidad de Vigilancia Epidemiológica del citado órgano del Gobierno autonómico.

Y es que entre el 1 y el 7 de julio, la incidencia del SARS-CoV-2 se situó en 113 casos por cada 100.000 habitantes, un 5% más que en los siete días previos, cuando la comunidad registró 107 cuadros sobre el mismo volumen poblacional. Ahora bien, entre el 17 y el 23 de junio, la incidencia alcanzó los 88 casos por cada 100.000 personas, 47 puntos porcentuales más que la semana anterior, que cerró con 60 positivos por cada 100.000 habitantes.

Según la misma fuente, entre el

24 y el 30 de junio, la comunidad agregó 16.000 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs), de los que 2.300 correspondieron a diagnósticos de SARS-CoV-2. Durante la última semana, en cambio, el cómputo total se redujo a 14.900 –1.100 menos–, si bien 2.400 cuadros fueron de covid. "Se ha producido un descenso de las infecciones en general y un aumento de los casos de coronavirus, pero afortunadamente, no es muy llamativo. Además, en las urgencias hospitalarias ha habido una disminución de la afluencia de pacientes", señaló el epidemiólogo.

Camas hospitalarias

Hasta el 2 de julio, en los hospitales del SCS había 92 personas con covid ingresadas en planta, lo que representa el 2,4% de la ocupación. En las áreas de Intensivos, el dato alcanzó el 2,9% al reunir una decena de pacientes. Sin embargo, la incidencia de los cuadros que precisan ingreso por la influencia directa del coronavirus en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín –un centro que vigila de forma exhaustiva la Dirección General de Salud Pública– es de unos 12 casos por cada 100.000 personas, un valor que se extrapola al conjunto de la comunidad autónoma y que se encuentra dentro de la media estatal.

Por lo que concierne a la mortalidad, hay que decir que en lo que va de año ha fallecido una persona en las Islas por los efectos del patógeno. El paciente, un varón nonagenario y pluripatológico, murió fuera del ámbito hospitalario.

Torres recordó que desde mediados de mayo circulan en el territorio nacional dos nuevas variantes del virus: KP.2 y KP.3. Ambos linajes fueron detectados por primera vez en Estados Unidos y terminaron llegando a España. Pero, ¿se trata de cepas más virulentas? Tal y como indicó el responsable de la unidad de Vigilancia Epidemiológica, no. "Han desplazado un poco a la JN.1, que estaba presente desde enero. Genéticamente son muy similares, pero no han demostrado tener más patogenicidad ni escape inmunitario", informó el experto.

En este sentido, Álvaro Torres hizo hincapié en la importancia de vacunar a la población diana. "La letalidad ha ido disminuyendo a medida que hemos avanzado en la vacunación. En 2022, hicimos muchos análisis sobre las personas con covid que permanecían ingresadas en Intensivos. A través de ellos, descubrimos que el porcentaje de vacunación de aquellas que fallecían era muy inferior al del resto de la población", subrayó el especialista de la Dirección General de Salud Pública, que además animó a hacer uso de la mascarilla ante de la presencia de cualquier síntoma respiratorio. "Salud Pública recomienda utilizarla en Urgencias e Intensivos, pero lo más importante en estos momentos es aplicar el sentido común y recurrir a ella cuando se experimentan síntomas", concluyó el facultativo.

Más contrataciones

La Asamblea 7 Islas, representante de los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud (SCS), remitió ayer un escrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para solicitar un incremento de la ratio de las sustituciones de verano, ante "el brutal aumento" del número de pacientes ingresados con covid y el "inusitado aumento de contagios entre los trabajadores". Según reza el documento, las contrataciones en período estival del personal sanitario y no sanitario representan el 30%. En el mejor de los casos, el dato alcanza el 40%. En esa línea, el colectivo asegura que en el Insular-Materno ya hay dos plantas habilitadas para pacientes con Covid-19, si bien precisan que una de ellas se utilizaba para cirugías. "Hemos pedido a la Consejería de Sanidad que dé orden a las distintas gerencias para que incremente la ratio de contrataciones de personal sanitario y no sanitario en los hospitales públicos y, si fuera necesario, en la Atención Primaria", subraya la agrupación. Según los últimos datos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, el covid está provocando este verano cuadros más sintomáticos a nivel general y una tasa de ingresos en personas vulnerables algo superior a la de invierno, pero con menor gravedad y menos neumonías. |

