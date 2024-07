Discapacidad en Tenerife: una madre protesta por el trato inadecuado a su hija en un centro ocupacional

Una mujer interpuso una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna contra una educadora, una profesora y la directora del centro ocupacional Valle Colino por un supuesto trato inadecuado a una de sus hijas, que sufre una discapacidad psíquica, y que, como consecuencia de la situación, ha tratado de quitarse la vida en tres ocasiones.

La mencionada acción judicial es el último paso que ha dado dicha ciudadana para reclamar al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife que adopte medidas que eviten el supuesto trato discriminatorio en dicho recurso.

La usuaria que se siente perjudicada lleva cuatro años en el recinto, que está situado en el municipio de La Laguna, pero los problemas que menciona comenzaron hace aproximadamente un año y medio.

Ante las quejas iniciales, ya en abril del 2023, desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y el centro se propuso a la familia comenzar a desarrollar un trabajo conjunto para "mejorar los procedimientos y formas de actuación de ambas partes".

Por ese motivo, desde el organismo dependiente del Cabildo se instó a la familia a "establecer comunicación... con los profesionales dentro de la dinámica habitual de trabajo interno, en pro de una comunicación eficaz y centrada en soluciones y se emplaza a reuniones dentro del ámbito de orientación y atención familiar...".

Sin embargo, la progenitora de la usuaria considera que la situación no mejoró en los meses siguientes y que todas las propuestas que se hablaban no tenían una repercusión eficaz en su hija. Por eso, las protestas de la madre continuaron.

Y en noviembre del pasado año se produjo una nueva contestación del IASS, en base a lo que informaron responsables del centro ocupacional. Desde el citado departamento de la administración insular se explicó entonces que "se han mantenido reuniones periódicas entre ustedes, la familia, los equipos del centro y de la Unidad de Atención a la Dependencia (Uadep) para consensuar las líneas de actuación más adecuadas; entre ellas se incluye el que se haya procedido a recabar el apoyo y la coordinación del equipo de la Unidad de Salud Mental correspondiente; cuestión que era fundamental para lograr el bienestar y equilibrio personal" de la usuaria.

Además, se añade en esa carta a la familia que "desde el centro se considera que ha existido una mejora notable en la situación y estabilización de la usuaria, así como la colaboración e implicación de su familia, que ha repercutido de forma muy beneficiosa en la situación".

Pero la mujer denunciante no tiene la misma percepción de la situación. Su hija, de 34 años de edad, tiene una discapacidad psíquica y sensorial del 68 por ciento y su madre ejerce como su tutora legal, en función de una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Laguna del 12 de noviembre del 2008. En aquel momento, la Fiscalía promovió la mencionada declaración de incapacidad.

En la denuncia planteada la pasada semana en otro órgano judicial de La Laguna se afirma que una educadora y una profesora, así como la directora, "se dedican a llamarla subnormal, le dicen que no sirve para nada, que la quieren echar del centro".

También advierte de que a la citada usuaria no la dejan moverse libremente por las instalaciones del centro ocupacional de Valle Colino, frente a lo que ocurre con otras compañeras y compañeros del recurso.

Además, deja entrever que, a raíz de las quejas planteadas ante el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), supuestamente el trato hacia su hija ha empeorado.

Y en la mencionada denuncia la madre asegura que, como consecuencia de las citadas circunstancias, su hija ha intentado autolesionarse en tres ocasiones, en dos casos con medicación y en otra, mediante herida con arma blanca.

Una de esas veces la usuaria se tomó una quincena de comprimidos de un conocido ansiolítico (diazepam), según explica la denunciante.

Como consecuencia de dicho intento autolítico por ingesta medicamentosa, la hija de la citada ciudadana tuvo que ser atendida en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) a comienzos del pasado mes de mayo.

Tras el masivo consumo de comprimidos de diazepam, la paciente refirió al personal sanitario que tenía "dificultades en el centro ocupacional que frecuenta durante el día". "Manifiesta problemas con la directora y varias profesoras del centro, que describe como el principal motivo por el que realiza dicho intento autolítico", según consta en la documentación consultada por EL DÍA. "Me acosan, me tienen manía, me hacen la vida imposible...", según se expuso en el citado documento.

La madre también ha presentado quejas ante la Diputación del Común y el Gobierno de Canarias, con el objetivo de que se adopte alguna medida correctora.

Fuentes autorizadas del IASS confirmaron a EL DÍA que ya está elaborado el informe de respuesta a la Diputación del Común sobre este asunto. Añaden que por parte del personal del centro ocupacional Valle Colino ha existido la mejor voluntad para mejorar la situación y se han fomentado encuentros entre las partes.