Raúl Peña Sosa: «Es un sueño que con 20 años pueda vivir de llevar a las redes el mundo de la magia»

¿Cuándo y por qué decide llevar a las redes sociales y plataformas de vídeos online su amor por la magia?

Empecé justo durante la pandemia de la Covid 19 porque no tenía nada que hacer. Primero se me ocurrió abrir un canal de YouTube donde subía vídeos realizando trucos con cartas pero en esa misma época descubrí también Tik Tok y fue entonces cuando creo que de verdad comenzó toda esta aventura. Al comprobar que conseguía más éxito como tiktoker dejé a un lado YouTube para centrarme en la creación de contenidos en Tik Tok, donde actualmente tengo más de 7 millones de seguidores, pero hace sólo tres meses retomé mi canal en YouTube que ahora acumula más de 2,5 millones de suscriptores.

¿De dónde le nace esta afición por la magia?

Siendo pequeñito ya me asombraba todo lo relacionado con la magia y los trucos de cartas. Creo que esa afición nació cuando en uno de mis cumpleaños vino un payaso a la celebración para hacer magia; la verdad es que me llamó mucho la atención pero no le di demasiada importancia hasta que vi una actuación del Mago Pop. Fue tanta la emoción que me generó que, nada más salir del espectáculo, fui directamente a comprar una baraja de cartas para por mi propia cuenta empezar a aprenderlo todo.

¿Cómo recibieron sus padres que usted, con apenas 16 años y por tanto siendo aún menor de edad, decidiese exhibir en Internet sus dotes como ilusionista en vez de centrarse en los estudios o, por ejemplo, continuar jugando al fútbol, otra de sus grandes pasiones?

Se lo tomaron muy bien, la verdad. Sí es cierto que al principio todo cuesta mucho y para ellos supuso un esfuerzo tener que ayudarme, primero a nivel de gastos, pues había que comprar los materiales que yo necesitaba, pero sobre todo me aportaron mucho a nivel psicológico, algo por lo cual siempre les estaré agradecidísimo a los dos.

No dejé los estudios y mucho menos abandoné el fútbol; siempre he sabido compaginar esas tres cosas tan fundamentales en mi vida.

¿Le apoyaron?

Desde el primer momento. Siempre digo que mis padres han sido mis mayores fans. Son quienes me motivan a tener cada día las mismas ganas y el mismo compromiso que tenía cuando empecé.

¿Tuvo que cumplir a cambio del visto bueno de sus progenitores alguna condición?

Pues no. Ellos nunca me han exigido el cumplimiento de grandes objetivos. Desde que era pequeño se han preocupado más en inculcarme la importancia de ser humilde y de que disfrute de todo lo que tenemos: eso es lo que al final nos da valor como personas.

Usted ha pasado en menos de cinco años de tener unos pocos seguidores en las redes sociales y plataformas online a sumar entre Instagram, Tik Tok y YouTube alrededor de diez millones de followers. ¿Se esperaba semejante éxito?

¿Sinceramente? Para nada. Cada día que pasa cumplo un sueño nuevo. Sigo siendo ese niño pequeño que con lo mínimo se emociona porque en ese día a día continúo siendo yo. Cuando tengo una actuación voy como si fuese la última; cada vez que grabo un vídeo lo hago con ganas y felicidad, y eso es lo que se nos queda siempre en nuestros corazones y recuerdos porque al final se trata de que todos podamos decir que hemos disfrutado de esos momentos.

¿Cuándo fue realmente consciente de que aquel hobbie que comienza a practicar tras ver actuando al Mago Pop se estaba convirtiendo en otra cosa más importante?

De eso me fui dando cuenta poco a poco, en especial cuando empecé a comprobar que llamaba la atención de tanta gente. Siempre digo que mi mayor premio cada vez que hago magia es hacer feliz a quienes me ven. Si consigo eso ya he logrado cumplir el objetivo que busco. Gracias a Dios, sé valorar todo lo que tengo.

Además, soy muy realista: he creado con mis propios medios la que ahora es mi profesión. Un trabajo con el cual espero seguir evolucionando y creciendo para continuar haciendo felices a muchas más personas.

En los contenidos que genera no sólo se dedica a mostrar trucos de magia sino que a través de ellos realiza un relato que, según comentan sus seguidores en sus redes y canales, es lo que le diferencia del resto. ¿Fue a postas que se decidiese a exhibir sus artes de ese modo?

La verdad es que sí. Tuve claro desde el principio que no solo quería hacer magia; más allá de eso deseaba que, a parte de hacer trucos, quería conseguir emocionar a mis seguidores transmitiéndoles también con lo que hago distintos mensajes. Ahí radica la verdadera magia.

¿Sabe que a eso se le llama marca de la casa?

Será.

Tras estos casi cinco años como tiktoker y youtuber ¿ya ha podido monetizar su trabajo?

Pues sí, y ese es otro deseo que he cumplido. Ver cómo puedo vivir cada día gracias a mi trabajo en las redes sociales y las plataformas trasladando hasta ellas el mundo de la magia es uno de los mayores sueños que se me han hecho realidad.

YouTube le ha reconocido por sus dos millones de suscriptores. ¿En qué se traduce eso?

Para mí, en especial, es un orgullo enorme situar a Canarias en lo más alto con lo que hago. El año 2024 está siendo inolvidable: he alcanzado más de 7,1 millones de seguidores en Tik Tok; los Premios Islas [galardones que, entre otros objetivos, buscan reconocer a los más importantes creadores de contenidos del Archipiélago] me acaban de considerar como el mejor tiktoker canario, y luego está lo de YouTube, plataforma que me ha entregado su distintivo dorado por los millones de suscritores de mi canal.

Todo eso para un chico de 20 años, que tiene aún una enorme vida por delante, supone una recompensa al tiempo y al trabajo que le he dedicado.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Mi principal objetivo es no cambiar nunca. Haga lo que haga quiero continuar aportándole felicidad a quienes me siguen.

Y por último: ¿le han ofrecido ya algún proyecto laboral que vaya más allá de las redes sociales?

Por ahora no.