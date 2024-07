Seis quirófanos, una escuela y peluquería a bordo: el mayor buque hospital civil del mundo 'descansa' en el puerto santacrucero

Una peluquería, una oficina de correos, un fotógrafo y una escuela. Todo lo que necesita una ciudad para funcionar se puede encontrar en el interior del Global Mercy, el buque hospital civil más grande del mundo, que permanecerá hasta el 8 de agosto en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. La realidad es que este tipo de servicios básicos representa solo el 40% del verdadero corazón del barco: los cerca de 600 voluntarios de más de 60 nacionalidades que conviven en la embarcación de 174 metros de largo, propiedad de Mercy Ships – Naves de Esperanza. El otro 60% del voluntariado corresponde a quienes centran su labor en ofrecer servicios de salud de manera altruista, principalmente por países de África como Gambia, Senegal y Sierra Leona, la última parada antes de llegar a Canarias.

Si no fuera por el ojo de buey, la ventanilla circular por la que se ve el mar, en el interior nadie pensaría que no se trata de un hospital al uso. Aunque en estos momentos apenas hay rastro de médicos ni pacientes, pues el buque se está sometiendo a labores de mantenimiento y reparación en la capital. Sin embargo, por los pasillos se pueden observar las fotografías de quienes han recibido ayuda sanitaria en sus instalaciones. En total, han sido más de 117 mil operaciones, principalmente temas oculares, como cataratas, (8%) o relacionados con la salud de la mujer (10%), pero también destaca el medio millón de tratamientos dentales. En concreto, en los últimos diez meses en Sierra Leona se llevaron a cabo más de dos mil cirugías.

Amadou, un pequeño que ha recibido atención médica / Tirsa Tapia Zamora

Operaciones

Muchos procedimientos, aparentemente habituales aquí, como el labio leporino en niños y los desgarramientos en embarazadas no suele tratarse en zonas de África porque o bien no hay medios, materiales o personal. En el buque ofrecen este tipo de servicios a quienes no tienen recursos. Cuatro meses antes de la llegada del barco, un equipo médico se desplaza al enclave para preparar todo lo necesario. Primero, se anuncia por radio la visita y cuando los pacientes acuden comienza el recorrido habitual de cualquier hospital. Desde la sala de espera para obtener un primer diagnóstico y elaborar un historial médico, hasta radiología, quirófanos, habitaciones y zonas descubiertas de rehabilitación con vistas al mar. Todo está pensado, pues también cuentan con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que solo se ha usado dos veces en Sierra Leona y una en Senegal, espacios de aislamiento por ébola o covid y otra unidad para quienes requieran un menor seguimiento tengan mayor libertad.

Los más pequeños realizan cursos y manualidades durante el periodo de estancia. Concluidos los diez meses de servicios, el barco se marcha y queda un grupo de profesionales durante uno o dos años. Su visita siempre cuenta con la participación del correspondiente ministerio de salud y educación. Los gobiernos demandan sus servicios y se firman protocolos de cinco años de vigencia.

Una de las cirugías realizada dentro del buque / Elizabeth Page Brumley

Su labor va más allá de lo sanitario, pues también favorecen la integración social de las personas que atienden. Por ejemplo, el labio leporino se considera una maldición en ciertas zonas, por lo que los pequeños que presentan esta malformación son repudiados y aislados hasta que se recuperan de la operación. «Es una manera de ofrecerles esperanza y un futuro mejor en la sociedad», explica el presidente de Mercy Ships – Naves de Esperanza de España, Gerardo Vangioni.

Algo similar ocurre con las mujeres que sufren desgarros durante el parto. A menudo son discriminadas en los pueblos y aldeas, por lo que no les queda más remedio que dedicarse a la prostitución. Cuando se curan, los voluntarios hacen una fiesta y las invitan a maquillarse y vestirse con ropas coloridas para, después, llevarlas de nuevo a su lugar de origen y demostrar que han sanado por completo. Utilizar un buque como hospital tiene ventajas como una mayor accesibilidad y mejor movilidad. Pero también tiene un espacio finito que obliga a sacar el máximo partido a la creatividad.

Una de las soluciones que se les ha ocurrido para lograr aprovechar al máximo el espacio es hacer camas literas que, de paso, facilitan el descanso de quienes acompañan a los pacientes. No solo la decoración de varias zonas de descanso, con banderines, cojines y ropa con estampado africano, recuerda a África, los horarios también se adaptan a los del continente. Para aprovechar al máximo las horas de sol, los desayunos, por ejemplo, se sirven de 6:30 a 7:45 de la mañana.

El antes y el después de Marie, una mujer que recibió ayuda de la ONG / Tirsa Tapia Zamora

Formación

Para el equipo de voluntarios es tan importante ofrecer servicios sanitarios como dotar a los profesionales de formación y materiales. Así, se aseguran de que su labor social se perpetúe en el tiempo. «Tenemos obsesión por formar. No solo es necesario darles la comida, hay que enseñarles a pescar y dotarles de los medios para hacerlo», confiesa Vangioni. Gracias a donaciones de diferentes empresas especializadas cuentan con materiales de última tecnología como maniquíes que reproducen todo lo que puede pasar con un paciente en un hospital o cámaras y televisores que permiten seguir de cerca el trabajo de los cirujanos en quirófano. Toda la formación se graba y se comenta. También se enseña cómo esterilizar el material o se imparten programas para de agricultura sostenible para mejorar la nutrición. «Tres enfermeras escribieron agradecidas porque gracias a lo aprendido han logrado salvar la vida a un bebé», desvela el presidente.

«La ayuda sanitaria es una forma de ofrecer a los pacientes esperanza y futuro» Gerardo Vangioni — Presidente de Naves de Esperanza en España

Dentro de los buques que fundaron Don y Deyon Stephens hay nombres propios como el del capitán Taylor Pérez. Un hombre que decidió dar un giro a su vida como marino mercante y se unió a Naves de Esperanza. Tras muchos años a bordo, continúa manejando el timón del Global Mercy, el barco donde conoció a su esposa.

Muchos ven el barco como un lugar al que acudir con sus familias, por ello, hay un espacio destinado a la escuela en la que el año pasado se formaron 65 jóvenes de 14 países diferentes. Entre las 12 cubiertas que dividen el buque hay un helipuerto, y otra dedicada en exclusiva al ocio de la tripulación. Un puzzle a medio hacer en una de las mesas, un espacio circular en uno de los pasillos que hace las veces de plaza del pueblo, un gimnasio y una capilla permiten que quienes viajan en el barco no necesiten salir de él para ninguna actividad.

Una de las actividades de formación relacionada con la anestesia / Marie Anne Van der Spijk

Incluso hay un auditorio con capacidad para 600 personas, donde se celebran conciertos y misas, se recibe a invitados y se proyectan películas los viernes. Además de la tienda en la que se venden todo tipo de productos hay un espacio para viejas costumbres como el trueque.

En los últimos 46 años, Naves de Esperanza ha realizado 117.000 cirugías transformadoras a bordo, en las que ha tratado a más de 201.400 pacientes. Otro de sus principales méritos es haber formado a más de 54.300 profesionales de la salud, además de llevar a cabo 1.115 proyectos de desarrollo, infraestructura hospitalaria y agricultura. La ONG Internacional cuenta con oficinas en 16 naciones. Desde el año 1978, a través de buques hospitales, han trabajado en más de 56 países en vías de desarrollo, proporcionando servicios valorados en más de 1,5 mil millones de euros y beneficiando directamente a más de 2,8 millones personas.

Cada año, más de 3.000 profesionales voluntarios prestan servicio a bordo de los dos buques hospitalarios no gubernamentales más grandes del mundo, el Africa Mercy y el Global Mercy. Un extenso equipo de profesionales compuesto por cirujanos, dentistas, enfermeros, formadores de atención médica, cocineros, ingenieros y un largo etcétera, donan su tiempo y sus habilidades a acelerar el acceso a una atención quirúrgica, obstétrica y anestésica segura para todo el mundo.

Flota

Gerardo Vangioni asegura que el Global Mercy es un mero instrumento, pues lo cierto es que sin la labor humana de quienes lo transitan nada sería posible. «Nuestra principal tarea es llevar salud y esperanza a quienes no la tienen», indica. Para ser voluntario, asegura, solo hay tres requisitos fundamentales: tiempo, desde dos semanas a lo que se pueda; entender y hacerse entender en inglés y un corazón que quiera ayudar sin esperar nada a cambio. Aunque reconoce que siempre se recibe mucho más de lo que se da.

Naves de Esperanza opera con dos buques: African Mercy y Global Mercy. El primero es un ferry con cinco quirófanos, salas de recuperación, de cuidados intensivos y de baja dependencia, con un total de 80 camas para pacientes, que se encuentra ahora mismo en Madagascar. El segundo, que descansa en el puerto chicharrero, es un proyecto mucho más ambicioso, diseñado estrictamente para ser un espacio hospitalario, con seis quirófanos y capacidad para 200 pacientes. El barco se construyó en China, pero la zona médica se terminó en el puerto de Granadilla, en la comarca sur. Curiosamente, pasó los meses de pandemia en el puerto tinerfeño, espacio que visitan desde 1991.

Visita al barco de ayuda humanitaria Global Mercy / María Pisaca

Desde que la pareja de fundadores decidió transformar el crucero de lujo Victoria en un barco hospital hasta el día de hoy, hubo momentos en el que tuvieron tres buques. Finalmente, jubilaron a uno. El Anastasis, el Caribbean Mercy y el Island Mercy completan la lista de naves que alguna vez han atracado en puertos para ofrecer ayuda humanitaria a los países que más lo necesitan. En el interior, aún conservan lámparas del primer buque como recordatorio de cómo empezó todo. En el pasillo, junto a la imagen de los fundadores, el pasaje bíblico que les motivó a iniciar el proyecto más importante de sus vidas: «Actúa con justicia, ama con misericordia y camina humildemente».

Agenda

Antes de zarpar para una nueva misión humanitaria, acercarán el trabajo de los voluntarios a la población tinerfeña mediante varias iniciativas que se desarrollarán, con apoyo de la Autoridad Portuaria, a lo largo del mes de julio. Uno de los principales objetivos es captar a nuevas personas que quieran colaborar con su misión. Por su parte, varias empresas e instituciones de todo el mundo se solidarizan con el buque y le facilitan servicios como el amarre, el agua o la electricidad.

La ubicación estratégica del puerto de Santa Cruz de Tenerife permite que los voluntarios sanitarios descansen en el buque o en sus países de origen mientras realizan las tareas de mantenimiento y reparación. En palabras del presidente de Naves de Esperanza en España, Gerardo Vangioni, la Isla está comunicada con todo el mundo con conexiones de avión que favorecen la movilidad del equipo de voluntariado. Además de ser una tierra de acogida, es un puerto europeo cerca del centro de sus operaciones, en el África Subsahariana.