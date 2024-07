Un día lluvia extrema, al siguiente un calor abrasador. Estuve en Madrid por trabajo unos días y vi las estaciones de metro inundadas con el agua corriendo como un torrente escaleras abajo, me hizo gracia, pensé: «Aquí también prefieren gastarse el dinero de la gente en cualquier cosa salvo en mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora». No importa en qué parte de España se esté ni quién gobierne, son este tipo de detalles los que hacen que uno pueda sentirse como en su casa en cualquier rincón del país. En verano intento hacer todos mis recados temprano, a partir del mediodía salir a la calle es una tortura.

Veintiocho grados a las nueve de la mañana, treinta y seis a las cinco de la tarde, doy gracias porque aún no son cuarenta y tres como el verano pasado. Con estas temperaturas a una le falla de vez en cuando el carácter. Estamos bien, estamos bien. Cada vez que veo una imagen generada con ChatGPT calculo el precio que pagará la siguiente generación y la de después. Lo siento, muchachos, no hay agua porque a los abuelos les gustaba pasarse la tarde preguntándole a la Inteligencia Artificial las respuestas de los deberes en vez de salir a la calle a tocar hierba. Todo ese desierto que ves ante ti era campo, mi niña. Los deepfakes y las imágenes de miles y miles de personas pasándose un filtro de Disney por la cara porque todo el mundo lo hacía y ellos no iban a ser menos dejaron a la Tierra tiesa y amarilla. Te toca arar con este buey, suerte.

Los días ya comienzan a durar un minuto menos cada vez. Es un dato sin importancia de esos que me gusta compartir para romper la tensión o cambiar de tema en una conversación incómoda. Antes solía evitar con todas mis fuerzas y a toda costa las conversaciones difíciles, ahora las busco. Me hago mayor, cada vez me importa menos no salir ilesa de según qué cosas. Oí hablar del dilema del oso a principios de mayo porque varias amigas comenzaron a compartir vídeos en los que mujeres de todos los rincones del mundo llegaban en cuestión de nanosegundos a la misma conclusión.

El dilema es el siguiente: «Si estuvieras completamente sola en un bosque de noche ¿con quién te daría más miedo encontrarte, con un hombre o con un oso?». Mi respuesta fue automática, prefería mil veces al oso. No me hizo falta darle media vuelta ni sopesar pros y contras, opté por el oso sin dudar porque lo peor que puede hacerme un animal salvaje que aparece de sorpresa en un bosque -en el hipotético caso de que yo llegara de alguna forma a un bosque- es matarme. Y, si me matase, no lo haría por ser yo una mujer, sino por ser una criatura extraña a la que considera bien una amenaza bien la merienda.

No hay nada personal ahí, solo instinto y violencia. Por otra parte, existe un porcentaje terrorífico de hombres que abusan, agreden y matan a las mujeres porque son mujeres y porque las consideran de su propiedad. Como siempre sucede con este asunto, habrá quien defienda que esto no es así y que estos hombres matan porque son unos monstruos, unos asesinos, unos criminales, unas malas personas… La lista de calificativos que se usan para pasar por encima de la cuestión de la violencia de género y negarla es infinita y siempre se emplea para marear y agotar al interlocutor.

Estas son tres noticias que se dieron en el mismo día en nuestro país hace nada: un hombre estrangula a su pareja en Fuengirola (Málaga); otro hombre asesina y descuartiza a su pareja y a sus dos hijos en Las Pedroñeras (Cuenca); un tercer hombre mata a tiros a su exnovia y a la madre de esta en Zafarraya (Granada). Ninguno de los asesinos era un oso, los tres tenían en común el mismo factor. Los adjetivos y sustantivos de rigor que acompañan las tres noticias son «atroz», «horror», «conmoción». Nunca oí hablar de un oso con denuncias por maltrato, pero el periódico El Mundo sí fue a un bosque a buscar a Carlos Navarro (El Yoyas) para entrevistarlo a pesar de estar en busca y captura. Lo encontró antes un periódico que la policía. Cuídense este verano. No olviden usar protector solar durante las horas centrales del día si salen de casa y beban mucha, mucha agua. Aprovechen ahora que todavía pueden hacerlo.