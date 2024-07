Ciclistas estallan contra la norma de la DGT que les sacaría de la calzada: "Nos quieren meter en el carril bici"

D. T, ciclista urbano, activista y vecino del barrio de Las Tablas en Madrid, lleva desde 2014 haciendo todo lo posible para poder circular con su bicicleta por la calzada, como los coches. "Cuando Ana Botella era alcaldesa introdujo los primeros carriles bici no obligatorios, que además fueron los primeros en estar en la calzada [los carriles con velocidad limitada a 30 km/h]. Hasta entonces, todos estaban en la acera y eran obligatorios", cuenta. "Yo ahí inicié una campaña para defender estos carriles bici, la circulación por la calzada y la retirada de todas las señales R-407a: la piruleta, como la llamamos en el argot".

Desde entonces, el activista —conocido en Twitter como @deteibols— ha enviado multitud de reclamaciones al Ayuntamiento de Madrid solicitando la retirada de las famosas 'piruletas', las señales redondas y azules con una bicicleta dentro que obligan al ciclista a ir por su carril específico. "He conseguido quitar docenas de ellas de las aceras bici", añade. "En Alcalá quitaron muchas; en Getafe, prácticamente todas. En Madrid seguimos luchando. Cada vez que quitan una me apunto el tanto. Pero si ahora viene una ley en sentido contrario...".

La ley a la que se refiere D.T y que ha puesto en alerta a una parte del colectivo ciclista es la revisión del Reglamento General de Circulación, que el pasado 26 de junio entró en fase de información pública: esto es, se difundió el texto del proyecto para que todos los interesados pudieran enviar sus aportaciones. Entre las muchas novedades que introduce, hay una que ha tocado especialmente la fibra ciclista: la del artículo 176.1, referido a las normas básicas de circulación de bicicletas.

Dice: "Salvo que exista carril o vía específicos, las bicicletas circularán por la calzada".

"Es un golpe de estado a los derechos ciclistas. Jamás nadie se atrevió a ir tan lejos", denuncia el activista. Si las bicicletas, dice el proyecto, circularán por la calzada "salvo que existan carril o vía específicos" significa que cuando haya un carril o vía específico será obligatorio circular por ellos. Al menos, así lo interpreta D. T. "El objetivo es meternos a todos en 'rediles' bici y regalar la calzada a los motorizados. Y al ser una reforma de rango superior a las ordenanzas, de nada servirán estas".

De hecho, recuerda que la ordenanza madrileña incluye un artículo que especifica la no obligatoriedad de usar el carril —el 167.4: "no es obligatoria la circulación ciclista por los carriles específicos, salvo señalización expresa"— y que nació de unas alegaciones suyas. D. T es lo que en la jerga ciclista se denomina un 'calzadista', un ciclista que defiende su derecho a ir por la calzada y no segregado en otro carril.

"El artículo 176.1 es muy ambiguo respecto a qué hacer si hay carril bici", sostiene Iván Villarrubia, del colectivo En Bici por Madrid. Por un lado, el preámbulo dice que "la bicicleta circulará con carácter general por la calzada, al margen de los carriles específicos que puedan existir, y por el centro del carril preferentemente". Por otro, el articulado dice que por la calzada salvo que exista carril. Por eso desde el colectivo animan a todos los interesados a escribir un email a la DGT para mejorar su redacción.

Fuentes de la DGT indican que al estar el proyecto en fase de alegaciones no matizarán nada públicamente. "No hay ningún papel sobre la mesa", sostienen. Una vez se cierre este plazo (el 26 de julio), el proyecto volverá a los ministerios implicados (Interior, Transportes, Transición Ecológica...) y después al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Pero para eso falta al menos medio año. Según la redacción actual, está previsto que entre en vigor en enero de 2025.

"Hay que hacer una aclaración", dice Laura Vergara, gerente de Conbici, una coordinadora de asociaciones en defensa de la bicicleta. "Nos parece que la intencionalidad de la reforma es buena. Pero intentaremos que ningún artículo quede redactado de forma ambigua o dé lugar a situaciones en las que la interpretación de la norma genere sanciones a ciclistas. Hemos detectado otras ambigüedades en el texto".

A Conbici tampoco le gusta la "generalización" de la 'piruleta' "porque eso pondría en riesgo a las personas ciclistas que usan la calzada por comocidad". Entienden, de hecho, que la modificación del reglamento aprobada en 2020 que introdujo el límite de velocidad de 30 km/h en las calles de un carril por sentido ya iba en la línea de reforzar el uso de la bici en la calzada.

Y los patinetes, ¿qué?

El futuro reglamento trata de forma muy distinta a las bicicletas y a los vehículos de movilidad personal, a los que prohíbe circular por vías interurbanas (salvo que sean carriles bici) y obliga a llevar casco. "Nos parece terrible", dice Gorka Pradas, vicepresidente de la Federación de VMP. "Casco obligatorio, seguro obligatorio, registro y ni aun así podemos ir por vías interurbanas cuando las bicis sí, sin nada de lo anterior".

De todas las exigencias que incluye el reglamento para los usuarios de VMP, la que más irrita al colectivo es la obligatoriedad del casco. "Es lo que más nos afecta", continúa Pradas. "Hay demasiados estudios, relativos a la bicicleta, que dicen que esa obligatoriedad no funciona, que al final resta bicis de la circulación y las hace vulnerables". La federación entiende que si la velocidad máxima que pueden alcanzar estos vehículos es 25 km/h, que fácilmente alcanzan las bicis también, el casco no debería ser obligatorio como no lo es para ellas.

"Nos estamos reuniendo con varias entidades a nivel estatal para hacer alegaciones consensuadas entre asociaciones, también de bicicleta", añade. "El ministro Óscar Puente hizo unas declaraciones junto a Pere Navarro, director general de Tráfico, sobre no fomentar el uso de los patinetes. Son mensajes muy perjudiciales: lo que está pasando con los patinetes terminará pasando con las bicicletas. Nos han prohibido entrar en el transporte público, van a hacer el casco obligatorio... Nuestra reclamación principal es que haya consenso a la hora de hacer carriles bici, porque algunos se hacen fatal, y que somos vehículos y tenemos derecho a ir por la red básica de carreteras".