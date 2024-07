Malas noticias para los pensionistas: la Seguridad Social te bajará la pensión si no cumples estos requisitos

La Seguridad Social podría retirar la cantidad complementaria que se añade a las pensiones cuando no llegan al mínimo fijado legalmente.

En España la pensión media está fijada en 814,76 € y la cobran 1,2 millones de pensionistas. Además, esto va acompañado del complemento a mínimo que en estos casos es de casi 273 €.

Requisitos para recibir el complemento a mínimo

Estos son las tres condiciones para obtener el complemento mínimo:

Tener una pensión cuya cuantía no llegue al mínimo establecido. No observar rendimientos de trabajo, de capital u actividades económicas y ganancias patrimoniales superiores al límite de ingresos de tu situación familiar. Residir en España.

Este plus se revisa cada año para comprobar que se cumplan los requisitos establecidos, es decir, se mantiene siempre y cuando no haya anomalías. En el caso de que no se observe ningún problema el complemento se seguirá recibiendo sin necesidad de comunicárselo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Desde la web oficial de la Seguridad Social explican que las además de las advertencias anteriores también se debe tener en cuenta que los ingresos anuales deben ser inferiores a 8.614, 00 euros sin cónyuge a cargo. Sin embargo, 10.048,00 euros en el caso de que si se tiene cónyuge a cargo.

¿En qué casos la Seguridad Social puede reducirme la pensión?

El principal motivo por el que te pueden retirar el complemento es por superar el límite de los ingresos permitidos. En este caso, se pasaría a cobrar la pensión mínima dependiendo en el régimen de la Seguridad Social que te encuentres.

Se debe avisar a la Seguridad Social el cobro de estos ingresos, si no se hace y esta lo detecta puede solicitar la devolución de dichos ingresos improcedentes.

El principal objetivo de los complementos es ayudar al pensionista más vulnerable a conseguir alcanzar la pensión mínima fijada por ley.