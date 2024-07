Diez años en la cima: Siam Park, elegido de nuevo como mejor parque acuático del mundo

Siam Park ha sido reconocido como el mejor parque acuático del mundo por décima vez consecutiva, según el ranking publicado por Tripadvisor, que coloca al parque acuático de Adeje, en Tenerife, en el primer lugar en su sector, de acuerdo con las puntuaciones de clientes que lo han visitado en el último año.

El Traveller's Choice Awards Best of The Best publica anualmente el listado de los diez lugares mejor valorados por los viajeros. Siam Park se encuentra en la categoría Parques Temáticos y Acuáticos que encabeza Disney Land Paris (parque temático) y continúa con El Reino del Agua (parque acuático).

El Traveller's Choice Best of the Best de Tripadvisor solo se concede al 1% de los mejores perfiles de la plataforma, una selección que parte de los ocho millones de perfiles de negocios que forman parte de la misma y que determina siguiendo estrictos criterios de selección.

En este sentido, se valora como imprescindible la ausencia de incidentes de seguridad, la corrección en la gestión y comportamiento en el trato al cliente, sin ninguna clase de trato discriminatorio y la transparencia en los comentarios, en los que las empresas valoradas no podrán subvertir de ninguna manera.

La atracción 'Tower Power' incluye efectos especiales en la Siam Night. / Arturo Jiménez

Siam Park se convierte, con este nuevo reconocimiento, en el único parque acuático que durante diez años ha ocupado la máxima distinción que la plataforma de viajes concede. La calidad y el cuidado del parque, la espectacularidad de las atracciones y la abundante sombra de la vegetación son algunos de los aspectos más destacados en los comentarios con una media de cinco estrellas.

El ranking de Tripadvisor es para los viajeros el referente más consultado a la hora de organizar viajes y elegir destinos porque es un intercambio de información 'de viajero a viajero' con descripciones claras, reales y libres de la experiencia.

Inaugurado en 2008, el denominado Reino del Agua ha recibido ya casi 14 de millones de visitantes convirtiéndose en uno de los destinos preferidos por los turistas que visitan Canarias y por los residentes canarios que, además, se benefician de un descuento del 50%.

Este concepto de excelencia le ha valido también otros premios como los doce European Star Awards o las tres ediciones del Park World Excellence Awards: dos de las consideraciones más importantes del propio sector.