El agua no es la bebida más hidratante: este es el listado que debes llevar cerca durante las jornadas de calor

Oh, querido verano, siempre tardas en llegar y te marchas a toda velocidad. Vas tan rápido que nos haces sudar la gota gorda, y no por el calor en sí. Debido a esto, eres un especialista en deshidratarnos, pero te diré que te hemos pillado el truco. Siempre nos has dicho que debemos beber agua para volver a hidratarnos, pero los últimos estudios nos cuentan que nos has mentido todo este tiempo verano, que hay otras bebidas que hidratan mucho más.

Eso es lo que sacamos del último estudio de la prestigiosa Universidad de Saint Andrews, en Escocia. Desde ahí han querido desmontar el mito sobre el agua, sacando un listado de trece bebidas según su grado de hidratación... donde el agua no ha salido bien parada. Si fuera la Segunda División española, habría descendido al ocupar el cuarto puesto por la cola.

Se le han colado por delante bebidas de todo tipo. El fin de este estudio es encontrar las mejores bebidas para hidratarnos, y es que las que están por encima del agua conjugan distintas características esenciales en su composición. Una de ellas es la leche, que gracias a la lactosa, el azúcar, las gradas, el sodio y las proteínas hacen más efectiva su capacidad hidratante.

Una persona llena un vaso de leche. / Canva

Los estudios de la Universidad de Saint Andrews han dado estos resultados de mayor a menor capacidad hidratante:

Leche desnatada. Suero oral. Leche entera. Zumo de naranja.

Un zumo de naranja recién exprimido. / Canva

Refresco de cola azucarado. Refresco de cola sin azúcar. Té helado. Té caliente. Bebidas isotónicas. Agua natural. Agua con gas. Cerveza. Café.

Más hidratante, no más sana

Es importante resaltar que el agua sigue siendo la más sana de todas. Que una bebida sea más hidratante no quiere decir que sea más sana, y es que nuestro líquido insípido y traslúcido cuenta con otras propiedades beneficiosas para la salud y es la principal fuente de líquido para nuestro cuerpo.