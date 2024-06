Rokas Karpis: «El testamento de mi padre fue modificado por presiones externas»

¿Cree que la última voluntad de su padre fue alterada por presiones externas... Si es así, en qué se basa?

Creemos firmemente que la última voluntad de mi padre fue manipulada bajo presiones externas, incluyendo la intervención de altos cargos políticos y personas ajenas a él. La falta de un testamento suyo original y la presencia de errores en la copia del documento manuscrito respaldan nuestra hipótesis. Además, tenemos evidencias de que mi padre no estaba plenamente consciente al firmarlo, como lo demuestra un audio de la firma, durante la cual él mismo afirmaba no poder ver correctamente. Es importante destacar que la figura de Aiste [su segunda esposa], quien estaba presente en los últimos meses de vida de mi padre y junto a una amiga abogada, estuvo discutiendo por correo electrónico los detalles para preparar el testamento. Curiosamente, mi padre no estaba incluido en ninguno de estos correos electrónicos, lo que sugiere que personas ajenas a él estaban tramando la redacción del testamento. Además, cabe mencionar que hubo una Orden Europea de Investigación emitida desde España a Lituania, sin embargo, a pesar de ello, las personas implicadas, incluyendo altos cargos de la policía de Lituania y Danelus Giedrus [uno de los abogados que trabaja para la otra parte] no han declarado hasta la fecha. Esta demora en el proceso legal dificulta la búsqueda de justicia y la determinación de la ilegitimidad del testamento. Seguimos comprometidos en nuestra lucha por la verdad y la justicia. La Orden Europea de Investigación emitida tras ocurrir el incidente del julio de 2019 fue un paso crucial en el proceso legal para esclarecer lo sucedido en la villa de Tenerife, donde Giedrius Danelus, un abogado conocido y anteriormente fiscal, junto con dos altos cargos de la policía de Lituania, irrumpieron violentamente rompiendo la cerradura. A pesar de que estas personas son ampliamente conocidas en Lituania, hasta la fecha, aún no han declarado en relación con el caso, a pesar de la emisión de la orden para que lo hagan desde España. Las autoridades lituanas han expresado dificultades para localizarlos, pero la falta de declaraciones y explicaciones adicionales por parte de ellas ha generado incertidumbre y preocupación en el proceso legal. Además, tenemos conocimiento, de que Ruginskis, quien forma parte de Europol, también formaba parte de este equipo.

¿Qué papel le asigna a su tío Henrikas en esta trama?

Mi tío Henrikas desafortunadamente parece haberse involucrado en esta trama por motivos personales. Es evidente que Aiste y su amiga abogada estaban manejando los detalles del testamento a través de correos electrónicos, y el hecho de que una notaría desconocida para mi padre haya sido la encargada de presenciar la firma es sospechoso. Mi padre siempre había trabajado con un grupo selecto de notarios de confianza, por lo que la participación de esta nueva notaria sugiere una influencia externa. Creemos que mi tío Henrikas se unió a este grupo en busca de algún tipo de recompensa. Es una situación lamentable y estamos decididos a buscar justicia y claridad en este asunto.

¿Su padre tenía enemigos?

No hace falta tener enemigos cuando tienes a un hermano y a una mujer que apareció de la nada organizando todo esto. El fundamento no está en los enemigos, sino en este caso, está en estas personas específicas. En un artículo de prensa de Lituania se cuenta que en la actualidad el caso está pendiente de tramitación en el Tribunal Supremo.

¿Hay vías para desatascarlo?

El caso está en manos del Tribunal Supremo, pero la situación ha cambiado favorablemente para nosotros. El TS nos ha dado la razón y ha devuelto las diligencias a una instancia inferior para que se investiguen aspectos cruciales que hasta ahora no se habían abordado, como los informes de expertos internacionales y el informe pericial de un experto español reconocido a nivel mundial. Anteriormente, la instancia inferior del Supremo había dado por sentado que perdíamos, pero ahora se ha reconocido la necesidad de realizar estas investigaciones adicionales. Esto significa que tenemos una oportunidad para que se haga justicia y se esclarezca la verdad sobre todo lo que ha sucedido.

¿En qué se fundamenta esa investigación adicional?

La ilegalidad del testamento se fundamenta en varios aspectos clave. En primer lugar, mi padre nunca declaró su voluntad de manera consciente y deliberada. El documento que se presenta como su testamento parece haber sido redactado por Visotsnik, la abogada asociada a Aiste Karpaviciene, y contiene numerosos errores. Estos fallos sugieren que mi padre no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, pero además de eso él no había participado en el momento de la redacción de su testamento. Tampoco existe un documento original, sino una copia. Es importante tener en cuenta que mi padre estaba luchando contra el cáncer en ese momento, lo que podría haber afectado su salud mental y su capacidad para tomar decisiones claras. Además, contamos con un informe pericial elaborado por un experto de reconocido prestigio internacional, disponible en español e inglés. En este documento se explica con mucha claridad nuestra posición.

¿Qué pide la parte que usted y su madre lideran?

La parte que lidero solicita la anulación del testamento, ya que consideramos que no refleja la verdadera voluntad de mi padre. Este documento se basa en un borrador de papel que ni siquiera tiene una versión original. Además, está claro que este testamento fue preparado por terceros, como se evidencia en los correos electrónicos donde se discutía su contenido por parte de Aiste y su abogada, incluso con el nombre en clave como lo llamaban: Proyecto RK.

¿Es optimista?

Si existen las leyes, entonces el testamento debe ser anulado, ya que no refleja la voluntad real de mi padre. No se trata de ser optimista, sino simplemente de aplicar la ley de manera justa y correcta.

¿Quién controla en la actualidad las empresas, entre ellas las que tenía abiertas en Canarias, su padre?

En este momento, todas las empresas y bienes de mi padre están siendo controlados por mi tío Henrikas y Aiste, quienes se han nombrado como administradores, los que aparentemente se han preparado el testamento de mi padre para sí mismos. Esto incluye las propiedades en Canarias, que están registradas bajo una empresa en la región y también están bajo el control de Henrikas y Aiste. Es importante tener en cuenta el informe de un experto de Madrid (Carlos Cuadrado), que es reconocido internacionalmente y proporciona una perspectiva diferente a la de los expertos lituanos. Este documento, al igual que el de un especialista lituano que vive en Suiza, contradice las conclusiones de los abogados de Lituania. A la hora de firmar el testamento, mi padre no estaba en plenas facultades mentales debido al cáncer que padecía, afectado por dos tumores cerebrales. Esto se puede comprobar al escuchar el audio que se grabó en la notaría durante la firma del testamento. En ese momento, ni siquiera podía recordar dónde había nacido su propio hijo, es decir, yo. Además, expresó que no podía ver claramente cuando tenía que firmar. Esto deja claro que no estaba expresando su voluntad de manera consciente. Algunas personas pueden hablar de los conflictos familiares que existen en todas las familias, pero aquí el punto crucial es que la voluntad de mi padre no fue expresada por él mismo.