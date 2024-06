El ministerio de Sira Rego colaborará con RTVE para crear un observatorio de infancia y adolescencia tras la polémica de 'Supernanny'

La polémica con la emisión o no de una nueva edición de Supernanny en la televisión pública se ha resuelto. Al menos, de momento. El programa no ha entrado en la parrilla de la programación de este 2024, como anunció este lunes la presidenta interina de RTVE, Concepción Carcajosa, al resto de miembros del Consejo de Administración de la Corporación. Ella había recibido dos cartas de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidiendo su retirada. Aunque todavía no se sabe si se cancelará el próximo año, lo cierto es que las comunicaciones han servido para que tanto el Ministerio como RTVE comiencen a trabajar juntos en la creación de un observatorio de infancia y adolescencia.

El objetivo principal, según explica el ministerio de Rego, es velar por el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad, además de ayudar a promocionar contenidos adecuados y que protejan a la infancia.

El nuevo organismo tendría una estructura similar a la del Observatorio de Igualdad que creó el ente público en 2017. Sus funciones estarán basadas por la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) -con especial atención a la protección de la imagen- y el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, entre otros.

Necesidad de asesoramiento

A pesar de que el código insta a RTVE a "evitar la utilización instrumental de los conflictos personales y familiares como espectáculo, creando desconcierto en los menores", lo cierto es que el tráiler programa que protagoniza la experta en educación Rocío Ramos-Paúl muestra exactamente eso: familias con niños en situaciones de crisis.

Por eso, el ministerio considera que la contratación de programas como Supernanny ha evidenciado "la necesidad de contar con un organismo de asesoramiento y protección de la infancia y de la adolescencia". También considera importante analizar la producción televisiva en dos aspectos: los menores como espectadores y como protagonistas de los contenidos emitidos.

Interés superior del menor

Supernanny, que ha causado la misma polémica en otros países europeos, se estrenó por primera vez en España el 24 de febrero de 2006. Pero, por aquel entonces, la normativa de protección al menor en el ámbito audiovisual era distinta.

Por eso, desde que se anunció una nueva temporada el pasado mes de abril, tanto activistas por la protección de la privacidad de los menores como políticas o la propia defensora de la Audiencia de RTVE, María Escario, pidieron a RTVE "hacer una reflexión seria sobre el formato" para "garantizar los derechos de la infancia". Es decir, a su intimidad y honor.

Con el nuevo observatorio, se garantizará que los niños y las niñas en España, como sujetos de derecho que son, vean respetados y protegidos sus derechos, si cabe, con mayor intensidad bajo el principio del "interés superior del menor".