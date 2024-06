La adicción, un problema cada vez más joven: cuatro de cada diez canarios que sufren este problema tienen menos de 35 años

Los resultados de la labor de la Asociación de Entidades Canarias de Adicciones (AECAD) compartidos este martes, 25 de junio, no son únicamente una cuestión numérica. Cada cifra corresponde y representa a una persona que ha precisado ayuda, a la que hay que poner rostro. “Humanizar cada dato es fundamental”, así comenzó la secretaria de la entidad, Ana Julia Marrero, el acto con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

En 2023, atendieron en el Archipiélago a 54.088 personas. De ellas, 11.709 precisaron servicios de tratamiento y 42.379 participaron en proyectos o actividades de prevención. El presidente de AECAD, Juan José Pérez, aclara que, pese a que se ha observado una subida de un 13% en el primer caso, no son cifras alarmantes.

Una cuestión que sí es preocupante es la cantidad de menores de 35 años entre las casi 12.000 personas registradas. En concreto, un 38% del total. Pérez argumenta que el proceso al que se enfrentan es largo y puede haber recaídas. Al hacerlo en ese rango de edad es probable que se extienda mucho más en el tiempo. Por ello, resalta que “es fundamental trabajar en la prevención, otra de las áreas en las que centramos nuestros esfuerzos”.

En perspectiva de género, destaca un aumento del 20% de mujeres en tratamiento, aunque el número de hombres sigue siendo mayor. “Estos servicios estaban muy masculinizados, ellas lo tenían difícil para llegar a este tipo de apoyos, ahora es diferente”, explica. Las sustancias de consumo con mayor prevalencia entre quienes asisten son la heroína (30%), la cocaína (23%), el alcohol (16%) y el cannabis (13%).

En un porcentaje más bajo, pero con notable impacto en las Islas, el 5% presenta adicción o abuso de fármacos. Principalmente, se relaciona a un perfil de mujer. “En España se han duplicado las recetas de estos medicamentos y Canarias es una de las comunidades con el índice más alto de pobreza, una cuestión directamente relacionada con su consumo”, afirma el directivo.

Plan Canario sobre Adicciones

259 profesionales contratados y 159 personas voluntarias trabajan en siete ONG canarias que son las principales encargadas de cubrir estos servicios. Proyecto Hombre - Fundación CESICA, Asociación de Integración Social Calidad de Vida, San Miguel Adicciones, Fundación Canaria Yrichen, ANTAD Adicciones, ADSIS y la Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de Toxicomanías unen fuerzas para reivindicar la urgente necesidad de que las adicciones vuelvan a ser una cuestión de actualidad. “Si nuestro trabajo crece no son datos positivos”, alega Pérez.

En esta línea, la principal reivindicación de AECAD es crear un Plan Canario sobre Adicciones sólido y compacto. El IV Plan se creó con intención de funcionar durante cuatro años, pero la pandemia obligó a que solo se desarrollara entre 2022 y 2024. Juan José Pérez señala que “más que un plan era un diagnóstico con mucho margen de mejora”. Pese a que tuvo una primera fase participativa, la secretaria Ana Julia Marrero, insiste en que son las personas que están en el día a día a las que tienen que tener en cuenta. El nuevo plan no se ha empezado a trabajar, por lo que según asegura Pérez, “no va a llegar a tiempo”.

“No podemos depender de subvenciones que en muchos casos llegan mal y tarde” Juan José Pérez — Presidente de la AECAD

Entre las propuestas recogen aspectos como la implantación de nuevos objetivos, un mayor seguimiento y desarrollo ―que no se ha realizado en los últimos años― y una ficha financiera estable. “No podemos depender de subvenciones que, en muchos casos, llegan mal y tarde. La financiación para entidades como nosotros es precaria”, defiende Pérez.

En palabras del director, la adicción no se puede tratar de manera transversal porque la mayoría de personas no solo tiene un problema de adicción, sino también económico y de empleabilidad. “No tienen a dónde regresar si hacen un proceso efectivo en la entidad”. Explica que al compartimentar cada una de estas situaciones se pone a la persona en una tela de araña de la que no va a poder salir. La idea es que el plan se haga desde todos los paradigmas y perspectivas, con una visión holística. La labor de integración también es fundamental, pues añade que la adicción es solo un síntoma que “no podemos separar de la problemática social”.

Estrategia de investigación

Otro de los puntos fundamentales para AECAD es la investigación. “Hay muchas cosas que no sabemos por qué ocurren”, por lo que subraya que el nuevo plan debe empezar por dibujar una microestrategia de investigación en Canarias para conocer los puntos débiles y los perfiles de quienes precisan ayuda. “Desde la asociación nos comprometemos a ofrecer nuestra experiencia, ganas y conocimiento para que esta situación mejore”, indica.

El director denuncia que la prevención no ha sido “una gran prioridad ni a nivel regional, ni nacional”. La droga era uno de los principales problemas que aparecía antes en las encuestas, ahora no suele ser así y, asegura, “nos hemos relajado”. Entre los jóvenes, en especial, hay una desinformación mucho mayor que se puede combatir a través de la prevención. La red de entidades trabaja en diferentes servicios como terapia, charlas y talleres en escuelas y barrios con el objetivo de que ninguna persona tenga que acudir a este tipo de instituciones para solicitar ayuda a posteriori.

Otras acciones

Para completar el plan, es importante crear espacios de ocio saludables para la juventud, realizar una planificación más eficiente de los recursos, mejorar la coordinación entre administraciones y competencias y centrar la mirada también en los ámbitos penitenciarios y los casos relacionados con la violencia de género. También proponen poner sobre la mesa debates como la legalización del cannabis, la amenaza del fentanilo y las tecnoadicciones en jóvenes, abordando cada problemática desde una perspectiva humana, con las personas siempre en el centro.

