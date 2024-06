El cultivo del cereal centra durante todo un curso curso el aprendizaje de un colegio de Valle Guerra

El CEIP Lope de Guerra, en La Laguna, acaba de finalizar un curso escolar que ha dedicado íntegramente al aprendizaje sobre el cultivo del cereal. A través del eje de Patrimonio de La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible casi la práctica totalidad del alumnado del centro, así como sus familias, han reflexionado sobre lo que come el ser humano y desde cuándo lo hace. Desde que los aborígenes poblaran las Islas y hasta la actualidad, los menores han realizado un recorrido por la historia de la sociedad canaria, investigando sobre las pirámides de alimentación, los tipos de cereales, los ecosistemas o la localización de los molinos de Tenerife en producción. Las exposiciones de los trabajos realizados se han completado con el cultivo de la cebada, la avena y el trigo en el propio huerto escolar.

El centro escolar ubicado en Valle Guerra cuenta actualmente con unos 150 alumnos y más de un centenar han participado en este proyecto de aprendizaje que no solo ha servido para que los pequeños amplíen sus conocimientos sobre el pasado del Archipiélago y sobre lo que les rodea, sino que también ha permitido que los propios profesores «refresquen» algunos conceptos relacionados con el trabajo en el campo. No obstante, esta no es la primera vez que el CEIP centra uno de sus proyectos en el Patrimonio, puesto que el curso anterior investigaron sobre los inmuebles que tienen la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) en esta zona de La Laguna. El Lope de Guerra ha desarrollado todas estas actividades para tratar de enfatizar la importancia que tiene el cultivo de cereal para esta zona de Tenerife y por eso, desde que comenzó el curso han desarrollado todo tipo de acciones con el último objetivo de ampliar los conocimientos de los alumnos, y también de sus familias, sobre el mundo de la agricultura.

Desde los guanches y hasta la actualidad. El aprendizaje de los menores ha ido pasando por las diferentes fases que también ha vivido el propio cultivo, y no se ha quedado únicamente en la teoría puesto que los jóvenes han empleado el huerto del que dispone el centro para observar en primera persona cómo ha de prepararse la tierra para obtener de ella sus frutos. Durante los últimos días del curso, cuando todos los trabajos estuvieron finalizados, la exposición de utensilios de labranza incluyó, como no podía ser de otra forma, una muestra del cereal cultivado en el propio colegio.

Cada uno de los cursos del colegio se ha centrado en un aspecto relacionado con este tema y por eso han surgido auténticos expertos en los molinos, en los diferentes tipos de grano, los ecosistemas del cereal, el calendario agrícola de los guanches o cómo han ido evolucionando las faenas a lo largo de la historia. Esta inicaitiva finalizó con la grabación de un cortometraje en la Punta del Hidalgo por parte de los alumnos de 5º de Primaria, donde explican los rituales de culto al Sol que realizaban los guanches y que estaban vinculados al cultivo del cereal.

La coordinadora del Eje de Patrimonio en el CEIP, Esther Fernández, destaca la importante participación de las familias en esta iniciativa, así como de agentes exteriores, como ha sido el caso de los encargados del Molino de Gofio Rafael o del experto y profesor de la ULL, José Farrujia.