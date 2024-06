Al nombrar el apellido Mozart, rápidamente se vincula con el nombre de Wolfgang Amadeus, uno de los compositores más destacados de la historia de la música. Nadie lo pone en duda. Pero un dato que quizás desconocen es la influencia que tuvo en este genio la figura de su hermana mayor, María Anna, conocida familiarmente como Nannerl, nacida el 30 de julio de 1751 en Salzburgo. Fue su padre, Leopold, también músico, quien le enseñó el oficio y desde muy pequeña ya tocaba el piano, el violín y el clavecín como una auténtica niña prodigio.

Existen documentos manuscritos en los que el propio padre reconoce el talento de su hija señalando «mi niña toca las obras más difíciles que tenemos, con una precisión increíble y de manera excelente». «Todo esto significa que mi pequeña, aunque solo tiene 12 años, es una de las músicas más talentosas de Europa», añade. Lástima que todo ese orgullo de padre se desvaneciera cuando la joven alcanzó los 18 años. Fue entonces cuando obligó a su hija a abandonar la carrera musical para casarse con un rico magistrado, salvando así los problemas económicos de la familia.

Indagando en la historia de esta gran mujer, silenciada por los cánones de la época, he encontrado diversos artículos en los que se habla del reconocimiento de ese talento por parte de su propio hermano. En una carta escrita en 1770, un año después de que su padre le prohibiera continuar con las giras que realizaban juntos mostrando su talento ante lo más granado de la nobleza europea, Amadeus Mozart responde a su hermana al conocer sus composiciones: «Me asombra que puedas componer tan bien, en una palabra, la pieza que has escrito es hermosa». Por tanto, no es de extrañar que sean ciertas las hipótesis que indican que quizás algunas de las magníficas obras que tocaba el gran maestro cuando aún era un niño de apenas cuatro o cinco años fueran escritas por su hermana. Estas teorías vienen avaladas por una investigación sobre la letra de María Anna cuyo trazo coincide con composiciones escritas a mano y firmadas por Mozart padre o hijo. Ella fue sin duda la primera que destacó, pero en aquella época era impensable que una mujer pudiera vivir de la música o, en definitiva, de su trabajo.

Curiosamente, en esa misma época nacía muy cerca de aquí, en la Rambla de Castro de Los Realejos, otra mujer increíble un tanto eclipsada por la figura de su hermano Agustín de Betancourt y Molina, uno de los ingenieros más prestigiosos de Europa y fundador de una las primeras escuelas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Agustín de Betancourt se marchó de Tenerife en 1778 y nunca más regresaría a la Isla, aunque mantuvo siempre contacto con su hermana a través de las cartas que podemos leer en el libro de Juan Cullen: La familia Betancourt y Molina, correspondencia íntima.

María tuvo la suerte de nacer en una familia ilustrada del siglo XVIII y a pesar de no estudiar en colegios, como sus hermanos mayores, sí recibió una formación exquisita en el seno familiar. En este ambiente vinculado con la Real Sociedad Amigos del País, del que su padre es uno de los primeros socios, es donde comienza a interesarse por la participación de la mujer en la sociedad, a través de lo que más tarde pasó a denominarse Junta de Damas que permitía a las mujeres incorporarse a estas sociedades y en particular, por todos los temas vinculados con la manufactura de la seda, tintes, textiles, etc.

En 1730 la industria sedera era en el Valle de La Orotava un sector en auge que abastecía al consumo local y la exportación hacia América, pero años más tarde empieza a entrar en crisis.

En este contexto socioeconómico surge la dedicación de María por los trabajos con la seda y sus experimentos con los gusanos para la producción de hilos y tintes de diferente calidad y es ella la creadora de la primera cinta de terciopelo tejida en Canarias. Todos estos avances traducidos también en una importante labor docente han llevado a la consideración de María de Betancourt como una de las primeras científicas españolas que junto a su hermano inventaron la máquina epicilíndrica para el hilado de la seda. La combinación de las habilidades de María con la seda y los conocimientos tecnológicos de su hermando Agustín dieron el resultado esperado que se presentó en la Real Sociedad en 1778.

En ese mismo lugar, María presentaría ya en solitario y años más tarde, una memoria sobre la forma de obtener el color carmesí con varias piezas elaboradas por sus discípulas, lo que viene a constituir con mucha probabilidad la primera memoria científica firmada por una mujer en Canarias. Ella se empeñó en la búsqueda de los mejores tintes para obtener un mejor producto y por tanto generar una mayor demanda. En años posteriores fue premiada por el mejor trabajo de seda y por una amplia variedad de producciones textiles de terciopelo, tafetanes, blondas, entre otros.

La influencia de ese vínculo entre los hermanos y la huella que dejó en Agustín esa infancia entre sedas y textiles aparece en una de esas cartas dirigidas a María y publicadas por Juan Cullen en las que el ingeniero dice: «Del feliz tiempo que pasamos juntos, texiendo las cintas de razolizo y terciopelo, haciendo entorchados, etc. Yo puedo asegurar que de quanto he aprendido en mi vida nada me sido tan útil como el exercicio que tuve entonces del hilado, texido, tintura y demás cosas que hicimos como por pasatiempo».

Para conocer en profundidad la trayectoria personal y profesional de esta gran investigadora destaco el trabajo de las autoras del libro María de Betancourt, experimentar e innovar en la Ilustración Canaria, de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Ana María Delgado Marante, María Cristina Pérez Villar y Elena Casañas Afonso han realizado un minucioso estudio, no solo del perfil de esta mujer ilustrada y moderna en aquella época, sino también recoge los trabajos e investigaciones que María realizó sobre los gusanos de seda o la obtención de colores. Así el libro describe cómo obtenía el color carmesí a partir de productos naturales como la cochinilla, agalla blanca, nata de tártaro, achiote, alumbre y agua, añadiendo también en la primera receta, unas gotas de una disolución de estaño.

Todos estos conocimientos no tenían otra finalidad que fomentar el desarrollo de una actividad en la que creía firmemente. Por ello, aparte de investigar y presentar sus trabajos en la Real Sociedad, se dedicó también a la labor docente transmitiendo todos sus conocimientos para quienes lo quisieran aprovechar. Pero mientras transcurrían todos estos años en los que María avanzaba en la investigación del color y la textura de la seda contribuyendo con su labor formativa al desarrollo personal y profesional de muchas mujeres de la época, la vida de su hermano era bien distinta.

Con la máquina epicilíndrica que citamos anteriormente se dio a conocer y ese mismo año el gobierno ilustrado de Carlos III le concedió una ayuda para ampliar sus estudios en Madrid. Fue entonces cuando salió de la Isla para no regresar. Allí Ingresó en los Reales Estudios de San Isidro y en la Real Academia de San Fernando. Sus primeros encargos para el Conde de Floridablanca en 1783 son la inspección del Canal Imperial de Aragón y el estudio de las minas de Almadén. En este mismo año y ante la Corte Real elevó, por primera vez en España, un globo aerostático ante la presencia del rey. El globo tenía dos metros de diámetro aproximadamente y estaba realizado curiosamente con un material que tanto empleaba su hermana como era el tafetán, en este caso, barnizado para una mayor consistencia.

Pocas personas conocen tan bien a este ilustre personaje como Isidoro Sánchez. El exeurodiputado ha dedicado buena parte de su tiempo a estudiar y profundizar en la vida de Agustín de Betancourt y aparte del libro que escribió sobre su figura y la de Alejandro de Humboldt, editado por el Parlamento europeo en 1996, no cabe la menor duda de que ha sido unos de los responsables de mantener vivo el recuerdo de esta figura. En una de las muchas reseñas de Isidoro sobre el perfil de Betancour destaca que «fue compañero del pintor Francisco de Goya y además del dibujo le gustaba el mundo de la ingeniería del agua y de las comunicaciones, así como el diseño y arquitectura de las máquinas». «Marchó becado a París por el gobierno de España y conoció los entresijos de la Revolución Francesa. En 1788 viajó a Inglaterra, donde saboreó la Revolución Industrial y conoció la máquina de vapor de Watt. De regreso a España saludó en 1799 a Alejandro de Humboldt en Madrid y vivió el afrancesamiento español, entre 1802 y 1808. No pudo viajar a Cuba pero marchó a Rusia contratado por el zar Alejandro I. Antes funda en Madrid la escuela de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en plena Ilustración. Al igual que años más tarde la de Vías y Comunicaciones en San Petersburgo, donde llevó a cabo proyectos de ingeniería de puentes y arquitectura del agua, al igual que proyectos urbanísticos en las ciudades rusas de Moscú y en Nizny Novgorod. Antes de finalizar su etapa zarina redacta un informe sobre el estado de las vías de comunicación por todo el territorio ruso, que al parecer no le gustó mucho al zar. Falleció en San Petersburgo en julio de 1824 y es enterrado en el cementerio oficial junto a ilustres ciudadanos rusos».

«Aparte del vínculo familiar, María Betancourt era muy amiga de su hermano Agustín con el que trabajaba e investigaba en la Rambla de Castro en sus años de juventud. Falleció en 1824, unos meses antes que su hermano y pasó los últimos años de su vida en la casa que la familia tenía frente a la iglesia y convento de Santo Domingo en La Orotava donde también estudió su hermano. Es por ello que el grupo de admiradores de esta gran familia como son los miembros de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia (Fundoro), Milagros Luis Brito, Juan Cullen, Blanca Rodríguez de Acero y yo mismo, solicitamos del ayuntamiento de La Orotava, que por un lado se nombren villeros de honor a título póstumo a los tres hermanos y por otro, que la plaza prevista en las inmediaciones de esa casa familiar lleve el nombre de Betancourt y Molina», destaca Isidoro Sánchez, que agrega además que «no cabe duda que fue una de las mujeres más ilustradas de la época y es merecido el reconocimiento que se le ha hecho no solo desde Fundoro sino también desde la Universidad de La Laguna y la Fundación de Betencourt de Tenerife».

Por último, Isidoro detaca el paralelismo de dos perfiles de mujer destacados como lo fue también Dulce María Loinaz, poeta cubana del siglo XX. Fue la mayor de cuatro hermanos y en su familia no existían, sin embargo, antecedentes literarios, aparte de algunas composiciones de su padre, escritas como aficionado. Su infancia transcurrió en una casa del popular barrio cubano de El Vedado, donde había nacido y donde vivió la mayor parte de su vida. Creció, como María de Betancourt, junto a sus hermanos Enrique, Carlos Manuel y Flor, rodeada por un ambiente cultivado, en el que se fomentaba la expresión artística.

Para acabar me gustaría citar a otra destacada mujer de las letras también nacida en el norte de Tenerife, concretamente en Tacoronte, como fue María Rosa Alonso. Hermana de Elfidio, periodista y político español durante la Segunda República. En 1933 se va a vivir a Madrid para estudiar Filología Moderna. Se doctoró en Filología Románica y fue alumna de Ortega y Gasset, Américo Castro y Dámaso Alonso, entre otros. Como consecuencia de la Guerra Civil se ve obligada a interrumpir sus estudios durante cinco años. Pasado este tiempo y una vez obtenida su licenciatura, tendrá que emigrar a Venezuela por motivos políticos. Allí se reconoce su valía intelectual y se le concede la Cátedra de Filología en la Facultad de Humanidades de los Andes en Mérida. En 1975, tras la muerte de Franco, empiezan a reconocerse sus méritos: homenajes en forma de nombres de calles, colegios, institutos, bibliotecas y otros honores entre los que destaca el Premio Canarias de Literatura.

Comparto un párrafo extraído de su libro La Ciudad y sus habitantes para tomar nota sobre las diferentes formas de igualdad: Tan arraigado está en todas las clases sociales el esquema de la mujer objeto, a que nos hemos referido, que la antigua campesina, igualada al hombre a causa de trabajar tanto o más que su marido, al pretender vestirse «igual que una señorita» del pueblo o ciudad y vivir como ella, ha perdido un tanto su autoridad, la autoridad de un ser libre, que trabaja y hace su vida; que es sujeto y no objeto. Ninguna de las mujeres citadas hoy fue campesina, pero salvo Nannerl Mozart, las demás lograron en la medida de las posibilidades del contexto histórico que les tocó vivir, mantener la autoridad para ser libres y dejarnos un gran legado.

A la izquierda, Cuadernos de trabajo con muestras de textiles elaboradas por María de Betencourt. Sobre estas líneas, máquina epicilíndrica creada por ella junto a su hermano, el célebre Agustín de Betencourt.