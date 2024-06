Esta es la fobia que afecta a 4 de acada 10 personas y que te puede arruinar las vacaciones

El verano suele estar asociado con el descanso y las vacaciones. Muchas personas reservan unos días en julio o agosto para disfrutar de la playa o viajar al extranjero. Sin embargo, para algunos, las reservas pueden ser un auténtico quebradero de cabeza. Según el Observatorio de Tendencias del Verano de 2024, este miedo a las reservas es conocido como nutrifobia.

La nutrifobia es el miedo irracional a la falta de planificación y a las complicaciones que pueden surgir al organizar unas vacaciones. Este fenómeno ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en Italia. Según la plataforma de ofertas turísticas PiratinViaggio, el 40% de los italianos sufre de nutrifobia.

La planificación de estas escapadas vacacionales puede ser estresante. Reservar un hotel, un apartamento o un camping requiere organización y no todos lo afrontan de la mejor manera.

Las personas con nutrifobia experimentan un miedo intenso ante la posibilidad de no tener una reserva o al pensar en los detalles logísticos del viaje. Esta fobia es especialmente prevalente entre la generación Z, nacida entre mediados de los 90 y principios del 2000. Además de la nutrifobia, estos jóvenes también enfrentan otros miedos como la inestabilidad laboral, económica y amorosa.

Influencia

El estudio destaca que los jóvenes suelen elegir sus destinos vacacionales basándose en experiencias y vídeos virales de internet. Sin embargo, no todo lo que se publica en redes como TikTok refleja la realidad. Las recomendaciones pueden ser parte de campañas publicitarias, y los lugares promocionados pueden no cumplir las expectativas. Esto puede aumentar el estrés y la ansiedad, especialmente si no encuentran reservas disponibles en destinos "virales".

Diferencias generacionales

El informe del Observatorio de Tendencias del Verano de 2024 también señala diferencias generacionales en la planificación de viajes. Aproximadamente uno de cada tres italianos reserva sus vacaciones con entre 3 y 6 meses de antelación. En contraste, solo el 6% de los encuestados hace reservas en el último momento. Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, son quienes planifican con más antelación, evitando problemas de última hora.