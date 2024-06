Iberia se olvida de bajar una perra en Madrid tras un viaje desde Tenerife

La compañía Iberia no parece estar ofreciendo un servicio correcto en lo que al transporte de animales se refiere entre Tenerife y Madrid. Si hace dos meses dos hermanos denunciaban que esta compañía había perdido a Naia cuando estaba en un transportín y bajo la custodia de sus operarios que debían subirla a la bodega de uno de sus aviones en Tenerife Norte para viajar a la capital de España, gata que afortunadamente fue localizada la semana pasada en las mismas instalaciones aeroportuarias, ahora le ha tocado el turno a otro viajero que ha vivido una terrible experiencia al no encontrar a su perra a su llegada al aeropuerto Madrid Barajas.

Según ha denunciado en la red social X (antes Twitter), el usuario Jorge Rodríguez (@Ligre100), este viernes aterrizó en Madrid a las 11:30 horas procedente de un vuelo de Tenerife Sur. Desde esa hora ha estado esperando por su perra en el aeropuerto madrileño sin que nadie de la compañía le diera información sobre su paradero. Es una hora más tarde cuando alguien de la compañía le comunica que "no sabían dónde estaba". "Después de decirme casi dos horas que ahora me la traían, que esperara. Espero que esté bien (...)", señala en un primer post.

A su primer escrito en esta red social, y viendo que nadie le daba respuesta, vuelve a escribir otro mensaje para poner en conocimiento de los hechos a la compañía y, ahora también, a la Guardia Civil y la Policía Nacional. En este sentido escribe: "Se supone, porque no lo sabéis, que no habéis descargado a la perra en Madrid y que ahora está camino de Tenerife Norte, supuestamente porque no sabe nadie". Aun así, nadie de la compañía sabe darle información sobre el paradero del animal, por lo que intenta informarse del destino del avión en el que había llegado a Madrid desde Tenerife Sur. Una vez corroborado que la aeronave ha aterrizado en Tenerife Norte, vuelve a preguntar a ver si alguien de la compañía le informa si su perra está en la bodega del avión. Así, vuelve a escribir en la misma red social para señalar que el avión ha aterrizado ya en Tenerife, supuestamente con su perra dentro tras no habérsela entregado en Madrid: "¿Me decís algo o seguimos con la callada por respuesta?", refiere.

Buenas noticias y respuesta tardía

Algo más tarde, el mismo usuario confirma que su perra "ha aparecido en Tenerife Norte dentro del avión" y señala a Iberia señalando que "os olvidasteis bajarla en Madrid". Su mensaje no acaba aquí y confirma que "afortunadamente para todos, está bien. Ahora solo me toca esperar hasta las 18:40 horas para que vuelva el avión y luego salir de viaje en coche, os lo agradezco. Lo vais a pagar", refiere con mucho disgusto Jorge Rodríguez.

Es a este mensaje al que la compañía Iberia responde por fin con el siguiente post: "Hola Jorge, nos gustaría tener más información sobre el incidente. Por favor envíanos todos los detalles vía mensaje directo para revisar y hacer seguimiento a lo sucedido desde este departamento. Saludos".

El pasajero afectado les contesta después de haber pedido ayuda durante tres horas: "Vuelo IB3775 TFS-MAD, llego a Barajas y no bajáis la perra del avión, me tenéis dos horas esperando diciéndome que ahora viene, a las dos horas tras insistir y poner reclamación, la perra aparece en el vuelo que aterriza en TFN, se supone que viene de vuelta y aterrizará 18:40pm".