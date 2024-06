Canarias reclama un nuevo proceso de estabilización para sus docentes

El Ministerio de Educación trasladará al de Función Pública la reivindicación del Gobierno de Canarias para que se lleve a cabo un segundo proceso de estabilización para el personal docente de las Islas. El consejero de Educación canario, Poli Suárez, se reunió con representantes del Ministerio, que a su vez se comprometió a trasladar al de Función Pública la situación que ha generado entre el profesorado interino del Archipiélago el concurso excepcional de méritos. Estas conversaciones se iniciarán después de que concluya definitivamente el procedimiento que se encuentra en marcha en las Islas, y se analicen sus resultados definitivos para una evaluación exhaustiva de los mismos. Todo ello será a partir del próximo 31 de diciembre, plazo máximo en el que puede concluir el proceso, según el calendario previsto.

Esta reunión se celebró después de que la pasada semana se diera a conocer la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que concluye que los procesos de estabilización del personal funcionario interino que se encuentra en abuso de temporalidad no garantizan su resarcimiento y que, si bien ofrecen una oportunidad de estabilización de este personal, no reparan completamente esta situación, ya que se trata de procedimientos abiertos. Es por ello que la Consejería de Educación reclamó el establecimiento de un sistema automático y restringido al que solo pueda concurrir personal funcionario interino perteneciente a la administración canaria o que, en su caso, se modifique el baremo de méritos para favorecer al personal funcionario interino que preste servicios en las Islas. Asimismo, solicitaron una prórroga de los procesos de estabilización dada la eliminación de algunas de las pruebas y el carácter no eliminatorio que han adquirido las mismas.

El consejero tildó el encuentro de «muy positivo» y reiteró su petición de que «se nos autorice un segundo proceso de estabilización». Anunció, además, que «tendremos que ir de la mano» y seguir trabajando «conjuntamente» para «buscar una solución a los interinos de Canarias» una vez concluya el procedimiento aún en marcha. «Canarias tiene que seguir peleando por conseguir un segundo proceso», añadió el responsable canario, quien no obstante se mostró «contento» por el resultado del encuentro, y por el compromiso del Ministerio para responder a la «necesidad que tenemos», ya que «no vamos a llegar» al pretendido 8% de temporalidad exigido por Europa con el primer proceso de estabilización. Es «importante» que el Ministerio de Educación se implique, concluyó Suárez, aunque la reunión de este jueves evidencia a su juicio la «voluntad» de ambas partes de «ir de la mano» y «colaborar».

Entre los asuntos abordados durante el encuentro figuraron también la ampliación del programa de innovación educativa Proa+, la transferencia del personal de Religión, para lo que habrá que coordinarse con el Ministerio de Política Territorial, o la necesidad de que la denominada Agenda Canaria recoja 42 millones para infraestructuras educativas.

