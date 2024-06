La ULL rompe relaciones con universidades y centros de investigación de Israel

La Universidad de La Laguna (ULL) ha decidido romper relaciones con universidades y centros de investigación de Israel hasta que no haya una condena firme de la violación de derechos humanos del pueblo palestino en Gaza de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

En un comunicado detalla que la posición recoge el "sentir" de los campus y las diversas reivindicaciones expresadas por diferentes colectivos de la comunidad universitaria, e incluye también no establecer acuerdos de movilidad, entre ellos el programa Erasmus+; no colaborar ni firmar acuerdos ni convenios de investigación; evitar la cesión de espacios e instalaciones a representantes institucionales de universidades o centros de investigación israelíes o fomentar la adhesión del personal que establezca relaciones con universidades o centros de investigación israelíes un modelo de documento a los principios de paz, igualdad y justicia presentes en los estatutos de la Universidad de La Laguna y en contra de la ocupación; no participar en Alianzas Europeas de Universidades en las que haya universidades israelíes.

La declaración incluye también la elaboración de un plan de cooperación propio con universidades palestinas y desarrollar actividades de difusión en el marco de la iniciativa 'Semana sobre Palestina'.

Asimismo se propone evitar la compra de material y equipos a empresas israelíes y solicitar a los gobiernos de España y de Canarias que velen por el cumplimiento del derecho internacional y rompan relaciones con los actores que las incumplan.

Igualmente pide a España que se sume a la denuncia contra Israel por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y que la Unión Europea impulse el bloqueo inmediato y cautelar de la participación de instituciones israelíes en proyectos financiados con fondos europeos.