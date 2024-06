Poli Suárez reitera su compromiso con el profesorado de FP ante los sindicatos canarios

El responsable de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, mantuvo este lunes 17 de junio una reunión con varios representantes de los sindicatos del sector para, entre otros asuntos, reiterarles su compromiso con el personal docente de Formación Profesional (FP) ante una eventual reducción de la demanda del alumnado hacia ciertos ciclos para el curso 2024/2025. Además de recordarles que los listados de grupos publicados hasta ahora solo tienen carácter provisional, Suárez trasladó a las organizaciones sindicales un mensaje de tranquilidad, pues el cálculo de la plantilla no estará vinculado al número de grupos finalmente autorizados, tal y como la Consejería ha venido explicando en los últimos días.

Al encuentro, al que asistieron también el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez, y la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, sirvió también para preparar la reunión que, esta semana, Suárez mantendrá con el Ministerio de Educación, y en la que está previsto abordar la situación de los interinos canarios tras los resultados provisionales del proceso de estabilización en curso.

Ninguna supresión

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias desmintió la pasada semana que planee para el próximo curso una supresión masiva de grupos de Formación Profesional (FP) en las Islas, y trasladó un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa, en particular al personal docente, al que confirma que su apuesta por estas enseñanzas sigue intacta. En este momento, este departamento se encuentra organizando el curso 2024/2025, y a través de la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales ha remitido a los centros educativos el listado provisional de grupos de FP autorizados para dicho curso, que, en primera instancia, ascienden a 2.263.

Esta primera autorización está basada en las solicitudes de plaza del alumnado, pero solo tiene en cuenta la primera de sus elecciones, no las restantes y, por tanto, tampoco las de quienes no han obtenido plaza en la adjudicación provisional, de ahí que la cifra de grupos autorizados sea 2.263, 244 grupos y un 9,7% menos de los 2.507 inicialmente ofertados. Sin embargo, el listado provisional no refleja el número final de grupos ni la supresión real de ninguno y tampoco implica una reducción de plantilla.

La previsión es que, en las próximas semanas, se estudie cada una de las peticiones del alumnado que no ha obtenido plaza en primera opción y la situación de cada centro para lograr que la oferta final se adecúe lo más posible a las necesidades reales de todos ellos.