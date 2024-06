"Este turbante no solo es una seña de identidad mía, sino de millones de mujeres con cáncer de mama": las palabras de una presentadora canaria sobre su enfermedad

"Como ven, esta noche luzco un turbante fantástico, que es una seña de las mujeres que padecemos cáncer de mama. Este no es solo mi caso, sino el de millones de mujeres y también de hombres en el mundo. Empoderarse, tener confianza y naturalizarlo es fundamental". La presentadora del XIII Concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife, Yaiza Díaz, aprovechó el acto enmarcado en la Feria Internacional de la Moda de la Isla para lanzar un discurso esperanzador para ayudar a quienes, como ella, padecen cáncer de mama. 1 de cada 7 mujeres se encuentran en su situación, pero señala que "los grandes avances médicos nos pueden garantizar hasta un 90% de cura".

Para la conductora de Televisión Canaria, al detectarse este tipo de enfermedades siempre hay dos opciones: rendirse o afrontarlo del lado de la vida. Ella elige la segunda, por eso, no quiere que le envíen mensajes de pena. "El drama lo descarté hace tiempo", anunció en una publicación en su Instagram. Se declara abierta a recibir en cariño y recuerda que "al igual que enfermamos, tenemos la capacidad de sanar".

La energía femenina es una fuerza poderosa, imparable y que impulsa a las mujeres. Así comienza Yaiza otra de sus publicaciones en la que trata uno de los principales desafíos para quien padece cáncer de mama: el drama del pelo. "Cada corte que me he hecho ha sido renovador, liberador y un chute de energía", revela. La carga emocional pesa, por lo que explica que sus esfuerzos se centran en mudar la piel hacia una nueva mujer, "más bonita en todos los sentidos".

No solo agradece al personal médico, sino a quienes han respetado su silencio "hasta este día que lo he hecho público y se ha enterado, incluso, parte de mi familia". Quiso mandar este mensaje en un acto de moda porque considera que "cuando te ves bonita, te genera una energía imparable". Afirma que no es algo superficial, es una declaración de amor propio. "Este sector tan universal es una importante correa de transmisión de mensajes como este", concluye. Tras el primer testimonio en directo, ha utilizado las redes de altavoz, para ampliar su mensaje. Es consciente de que el camino será largo, pero lo afronta con positividad. Con el equilibrio, la positividad y la energía que transmite espera que su discurso empodere y sirva de precedente para mujeres que se encuentren en su situación.