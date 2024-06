Vuelta al cole a los sesenta

La Escuelita es un proyecto que nació hace ocho años y que ofrece un espacio a mujeres que no tuvieron la posibilidad de adquirir conocimientos básicos. Es un rincón donde disfrutan de su compañía en un grupo que ven como a una familia. Juntas desarrollan actividades para mejorar su capacidad cognitiva, aunque para ellas lo más importante es haber encontrado una iniciativa que les da la alegría para vivir.

María Julia Mendoza tuvo que abandonar el colegio a los 9 años. y no llegó a desarrollar la escritura y la lectura. Lo recuerda con mucha pena. A lo largo de su vida ha tenido que ser valiente y sacar adelante a una familia de siete hermanos. Lo hizo a través de trabajos duros, como despedregando terrenos para el cultivo de tomates con tan solo 10 años. Fue una etapa que no le desea a nadie, pero hoy asiste feliz a la biblioteca del Centro Ciudadano de San Matías II, en Taco. Está rodeada de mujeres que para ella son una familia. Le amenizan las tardes y rescata el aprendizaje que no pudo aprender en su niñez. Junto a sus compañeras participa en el proyecto de La Escuelita.

La iniciativa que comenzó hace ocho años reúne, cada lunes y miércoles, a cerca de 20 mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 80 años. Se han ido sumando en diferentes momentos de su vida. Muchas de ellas se apuntaron en busca de una alternativa a una rutina monótona y, a menudo, en soledad.

La Escuelita pone a trabajar su desarrollo cognitivo con actividades que fomentan la memoria, el aprendizaje de la lectura y la escritura, manualidades y obras de teatro. Vuelven a realizar operaciones que, aunque básicas, habían perdido con la edad como las sumas o restas. También, y lo más importante para ellas, forman parte de una comunidad «muy cariñosa y con mucha humanidad», según cuenta una de las integrantes, Begoña Lorenzo.

Las mujeres que asisten a La Escuelita trabajando en sus libretas con la ayuda de su profesor. / Andrés Gutiérrez

Las clases tienen lugar los lunes y miércoles en la biblioteca del Centro Ciudadano de San Matías. En una de las estanterías tienen fotos de otros años de La Escuelita. Sonrientes con carteles y manualidades hechas por ellas, las fotos decoran un espacio muy especial para ellas.

También organizan actividades en el exterior. Eva Afonso es quien se encarga de llevar La Escuelita más allá de las cuatro paredes de la biblioteca. Afonso trabajaba como limpiadora en el Centro y siempre sintió interés por participar en ese grupo de mujeres. Más aún al ver cómo se iba transformando en una piña e iban logrando metas como la mejora de su escritura. Tras su jubilación no dudó en apuntarse.

Siempre asisten al encuentro con sus imprescindibles: libretas, estuche y fichas de trabajo que les da su profesor Daniel Bernal. Para Bernal La Escuelita es un apoyo emocional. Reconoce que cada vez cometen menos faltas de ortografía y todas comentan orgullosas que están mejorando en ese aspecto. Pero no es lo más importante de este proyecto. El profesor destaca el caso de una de sus alumnas. Sufre demencia y cuando vino por primera vez a la biblioteca estaba ensimismada. «Apenas interactuaba con las demás», subraya. Sin embargo, a medida que venía se sentía más cómoda con el grupo. Llegó un momento en el que se integró y ahora charla con sus compañeras. Por eso Daniel Bernal defiende La Escuelita como «una manera de paliar enfermedades que aparecen también con la edad».

‘La escuelita’ enseñar a leer y escribir a personas mayores / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

No solo trabajan con libros y libretas. Además salen a la calle y protagonizan momentos que atesoran con alegría. El último evento fue el pase de modelos en la plaza del barrio por las fiesta de San Matías. Ese día se pusieron sus mejores galas de ropa de playa, silla y pamela incluida, y desfilaron con naturalidad sobre el escenario.

La necesidad de trabajar a una edad temprana o de cuidar a un familiar son algunos de los motivos por los que las cerca de 20 mujeres que participan en La Escuelita no han podido estudiar más allá del colegio. Lo mismo le ocurrió a Milagros Morales, de 81 años que empezó el colegio a la edad de siete en su tierra, La Gomera. Sin embargo, tuvo que abandonarla a los catorce años porque debía encargarse de trabajar en los cultivos y cuidar del ganado de su familia. De su etapa escolar recuerda que le gustaba leer y lo bien que se le daba el dibujo. Hace alrededor de cinco años que se apuntó a La Escuelita. Gracias a ello ha retomado la lectura y escritura que en un momento de su vida no le permitieron aprender.

Para ellas la asistencia al aula de La Escuelita es una terapia. Aseguran que les ayuda a salir de una rutina en la que el televisor de su salón es su mayor aliado y su mente su mayor enemigo. En lugar de pasar tardes enteras en sus casas, asisten a La Escuelita como una manera de despejarse. Olvidan por unas horas situaciones duras en sus vidas como el fallecimiento de familiares. «La Escuelita te alegra la vida», sentencia Teresa González.

No todas las participantes tuvieron que abandonar el colegio. Un ejemplo es el de Begoña Lorenzo, de 62 años. En su caso perdió su brazo derecho y, junto a él, sus habilidades como diestra que es. A partir de ese momento tuvo que aprender desde cero a hacer todo con su brazo izquierdo. Es el caso de la escritura, que aún le cuesta, pero su letra es «cada vez más legible».

La Escuelita ha sido un antes y un después para Begoña Lorenzo. Al principio se sentía cohibida y tímida. Recuerda que el grupo la acogió y ahora se siente como en casa. La humanidad y el cariño que recibe de sus compañeras son muy importantes para ella. «Me sientan mejor que un psicólogo», destaca. Cuando alguien se dirige a ella como una persona con discapacidad no se siente aludida. Ha querido romper con los tabús por la pérdida de una extremidad y destaca su fortaleza. «No me pongo límites sobre lo que puedo hacer», insiste.

La Escuelita se ha convertido en un rincón en el que sentirse en familia. Son varios los factores que han reunido a las más de 20 mujeres que participan en el proyecto. El papel de una mujer dedicada a los cuidados y alejada del colegio así como la llegada de la tercera edad con una cotidianidad y soledad, en ocasiones desesperante, son algunas de las causas por las que el Centro Ciudadano San Matías apostó por ellas. Se prevé que se cree una asociación que pueda recibir subvenciones para que este rincón se convierta en la realidad de muchas otras mujeres.

