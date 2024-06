Los nuevos cambios de la DGT sobre los adelantamientos que cambiarán la experiencia en las carreteras

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa luchando contra los accidentes y la mortalidad en las carreteras españolas. Durante el mes de mayo, se registraron 83 siniestros mortales en los que fallecieron 92 personas. Y en lo que llevamos de año han muerto 445 personas en las carreteras.

Por ello, la entidad española, en su objetivo por aumentar la seguridad vial y agilizar el tráfico, actualiza constantemente el Reglamento General de Circulación para adecuarse y mejorar la situación en las carreteras españolas. Además, ha incremento el número de radares y su efectividad, así como un aumento en el número de sanciones.

Los arcenes, en el punto de mira

En la actualidad, la DGT pretende modificar el artículo 31, que es el que hace referencia a todo lo relacionado con los arcenes. En este sentido, se va a incluir para el próximo año una nueva norma que prohíba adelantar en condiciones adversas en la carretera, ya sea por fuertes lluvia o hielo en la calzada.

Cuando se produzcan estas situaciones, los vehículos deberán permanecer en el carril derecho, para así dejar libre el izquierdo para otro tipo de transportes, como ambulancias o camiones de bomberos. En este tipo de climatologías se producen más accidentes, por lo que facilitar la llegada a los vehículos de auxilio es fundamental para una mejor actuación.

Además, se va a aplicar otra modificación del reglamento, esta vez sobre la obligatoriedad de que los conductores, en caso de retención, se aparten al arcén para facilitar el paso a los servicios de emergencia. Si la vía es de dos carriles, los vehículos de la izquierda se deben apartar a ese lado, mientras que los del derecho a la derecha. Y cuando sea una vía de tres carriles, los del medio deberán moverse a la derecha.

Mar Molina

Cambios en las etiquetas medioambientales

Otro gran cambio que estudia la DGT desde hace tiempo es una actualización de las etiquetas medioambientales, un tema polémico debido al gran número de restricciones y privilegios que otorgan. El Director General de la DGT, Pere Navarro, ha comentado que la entidad tiene varias opciones sobre la mesa, y que escucharán tanto a usuarios, fabricantes y expertos.

En este sentido, los coches con etiqueta Eco y Cero podrían perder algunos de sus privilegios, puesto que se ha comprobado que el uso de este tipo de tecnologías híbridas y eléctricas no resulta menos contaminante que algunos coches antiguos de carburantes fósiles.

Sin embargo, si has adquirido recientemente un modelo con este tipo de tecnología, no te preocupes, puesto que este cambio solo afectaría a los coches nuevos. Los ya matriculados no van a perder sus privilegios por cambios futuros en las etiquetas medioambientales.